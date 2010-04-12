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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 гру, 2018 21:32
tea написав: Qwerty написав:
Відсоток тих, хто захоче
повернутися буде мізерний!
Любий друже.Я не сумніваюсь,що практично ніхто не захоче повертатись в Україну.
Я лише писав - а що робити в кризу,коли буде скорочення робочих місць і поляки з Даній та Англій будуть повертатись в Польщу,то українці змушені будуть на деякий час повертатись в Україну.
якось переб"ються.
якщо там буде криза, то тут буде лютий ППЦ, який смисл вертатися?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 01 гру, 2018 21:33
zzzzzz написав:
Юр, а вот кто должен считать убытки ты лучше меня понимаешь. Ахметов не будет эти иски подавать. Насчет других операторов ВЭД не могу сказать.
еще вопрос на ком именно убытки от тех задержек.
это вполне могут быть и покупатели.
теперь началась новая игра, где начнутся убытки портов.
но для международных судебных инстанций не всё так просто, факты нужно документировать, убытки обосновывать, а причинную связь доказывать.
иначе это пуки в лужу, Женя. кому они нафиг нужны?
ты это понимаешь прекрасно, намного лучше, чем местные зрадо..бы, но всё равно удержаться от скоропалительных выводов не можешь.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Суб 01 гру, 2018 21:33
Bayern написав: tea написав: Yuri_61 написав:
Не могу поверить, что Ксюха (онаже Oxana Anaxo) - это фейк. Ксюха мне в личку отвечала.
Я даже хотел с ней познакомится. Представлял, вот она на роликах, симпатишная программистка, айтишница - отличница, умничка. Мечтал с ней затусить.
. А тут такой облом...
Хотіли Ксюху?
Ви - третій в черзі.
Другий в черзі,хто її хотів,був Лібо.
Ну а перший в черзі,кгм....,хто б Ви думали?
Пізнайко!!!
А сам Цезарь вне подозрений?
Давайте,все-таки,про факти.
Лібо відкрито писав,що в Нью-йорку запрошував Ксюху додому на вечерю.Він теж,як Юрій61,уявляв довгоногу дівчинку_в_роліках,хотів зробити з нею те,що Янукович зробив з країною.
Сьогодні Юрій61 признався,що писав Ксюхі,Ксюха відповідала.Пише - хотів познайомитись.Пише - хотів "затусить".
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Додано: Суб 01 гру, 2018 21:36
tea написав: Yuri_61 написав:
Не могу поверить, что Ксюха (онаже Oxana Anaxo) - это фейк. Ксюха мне в личку отвечала.
Я даже хотел с ней познакомится. Представлял, вот она на роликах, симпатишная программистка, айтишница - отличница, умничка. Мечтал с ней затусить.
. А тут такой облом...
Хотіли Ксюху?
Ви - третій в черзі.
Другий в черзі,хто її хотів,був Лібо.
Ну а перший в черзі,кгм....,хто б Ви думали?
Пізнайко!!!
Чай , Вы психанули ...
Переписывался , ДА , но кого то захотеть -фантазия .
Вы же понимаете , что должен быть условный рефлекс , а безусловный не подходит .
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холява
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Додано: Суб 01 гру, 2018 21:39
дарий написав:
Юрчика Т как всегда колбасит...
Вот кому бы Ксюху!!!
А то Зрада-зрада...
У ЮрчикаТ і О_О давній конфлікт.
Колись О_О писала,що возила тата-пенсіонера в Київ лікуватись,сіла з татом в маршрутку і замість платити за маршрут дістала "Посвідчення ветерана Куликовської битви" і показала водію,щоб не платити 3 грн.Водій відповів,що пільгове місце вже зайняте.Ксюху тоді це розізлило.Пише - почала дискутувати з водієм.Каже - закон один для всіх,пільга,значить - пільга.Каже - тато захищав честь батьківщини на Куликовському полі.Ну й не дуже приємно висловилась про Київ.
Уявляєте - тут писала,що "цеглинами" носила долари по банкам,писала,що мала туєву хучу депозитів,а в Києві зажала 3 грн. на маршрутку.
Востаннє редагувалось tea
в Суб 01 гру, 2018 21:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 01 гру, 2018 21:42
холява написав: tea написав:
Хотіли Ксюху?
Ви - третій в черзі.
Другий в черзі,хто її хотів,був Лібо.
Ну а перший в черзі,кгм....,хто б Ви думали?
Пізнайко!!!
Чай , Вы психанули ...
Переписывался , ДА , но кого то захотеть -фантазия .
Вы же понимаете , что должен быть условный рефлекс , а безусловный не подходит
.
Пізнайко - доброго вечора.
Тоді ситуація міняється.
Значить Юрій61 - другий в черзі,а Лібо був перший.
Пізнайко каже - безумовний рефлекс не підходить.
П.С.А про що Ксюхі писали?
Щось про депозити?
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Додано: Суб 01 гру, 2018 21:46
Yuri_T написав: zzzzzz написав:
Юр, а вот кто должен считать убытки ты лучше меня понимаешь. Ахметов не будет эти иски подавать. Насчет других операторов ВЭД не могу сказать.
еще вопрос на ком именно убытки от тех задержек.
это вполне могут быть и покупатели.
теперь началась новая игра, где начнутся убытки портов.
но для международных судебных инстанций не всё так просто, факты нужно документировать, убытки обосновывать, а причинную связь доказывать.
иначе это пуки в лужу, Женя. кому они нафиг нужны?
ты это понимаешь прекрасно, намного лучше, чем местные зрадо..бы, но всё равно удержаться от скоропалительных выводов не можешь.
Юра, в свете НЕзрадо.ба расскажи мне про успехи кроме Ощада и НАКа. Кто еще иски подавал ?
Укрзализныця ? Укрпочта? Кстати, а Мин.обороны чего там?
Живите своим умом!
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Додано: Суб 01 гру, 2018 21:46
zzzzzz написав:
а вот кто должен считать убытки
Вчора один з кандидатів в президенти,а саме Кошулинський,запропонував вбити одночасно два зайця - зробити Крим не півостровом,а островом,тобто щоб не залежати від Керчинської протоки прорити судохідний канал через перешийок.
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Додано: Суб 01 гру, 2018 21:49
дарий написав:tea
Мечты - вечны!
Ви ж бачите - правда вилазить назовні.
До завтра до ранку ми дізнаємось,що тут Ксюхі півфорума писало.
Хто ще хотів затусити з О_О,признавайтесь?
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