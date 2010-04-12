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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7000700170027003>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 951
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
606
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 21:50

  tea написав:
  холява написав:
  tea написав:Хотіли Ксюху? :mrgreen:
Ви - третій в черзі.
Другий в черзі,хто її хотів,був Лібо.
Ну а перший в черзі,кгм....,хто б Ви думали?
Пізнайко!!!

Чай , Вы психанули ...
Переписывался , ДА , но кого то захотеть -фантазия .
Вы же понимаете , что должен быть условный рефлекс , а безусловный не подходит .

Пізнайко - доброго вечора. :wink:
Тоді ситуація міняється. :oops:
Значить Юрій61 - другий в черзі,а Лібо був перший.
Пізнайко каже - безумовний рефлекс не підходить.
П.С.А про що Ксюхі писали? :wink: Щось про депозити? :mrgreen:


Все из за дурацкой профессии ....
Писал , что Дочка не сильно меня любит и не сильно благодарна за то , что я ей даю несколько больше , чем надо...
ЭТО ПРАВДА
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 21:51

  Yuri_61 написав:Не могу поверить, что Ксюха (онаже Oxana Anaxo) - это фейк. Ксюха мне в личку отвечала. Я даже хотел с ней познакомится. Представлял, вот она на роликах, симпатишная программистка, айтишница - отличница, умничка. Мечтал с ней затусить.. А тут такой облом...

https://youtu.be/-dRKFwGDppQ
:mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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tea
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 21:51

  tea написав:
  zzzzzz написав: а вот кто должен считать убытки

Вчора один з кандидатів в президенти,а саме Кошулинський,запропонував вбити одночасно два зайця - зробити Крим не півостровом,а островом,тобто щоб не залежати від Керчинської протоки прорити судохідний канал через перешийок.


Я бы вообще предложил откачать воду из моря , чего уж там, море мелкое))))
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 21:53

  Qwerty написав:Ага... На заклик від грабіжників до жертви, яку вони минулої ночі обчистили в темному провулку, повернутися ще раз вночі на те саме місце, жертва вирішила відповісти відмовою. Ті, хто виїхав, наприклад, до Італії вже й мову швиденько опанували і в робочих місцях пречудово розібрались, багато хто й сім`ї поперевозив... Сьогодні тут ситуація така, що куди не зайди скрізь працюють наші... За сьогодні в трьох магазинах із чотирьох куди заходив були українки, на площі перед ратушею, де обідав, обслуговували українець і єгиптянин, адміністратор хорват, навіть один із стюардів на футболі був наш земляк. Не потрібно себе обдурювати... Відсоток тих, хто захоче повернутися буде мізерний!

І що це засвідчує ?? У чому ви намагаєтеся нас переконати ?? Міграція - звичне явище у відкритому світі. Італійці свого часу активно мігрували до США, українці - до Канади, ірландці - до США, Канади, Австралії, нині поляки - Німеччина, Британія, українці - Польща, Італія, Португалія, Чехія. І слава Богу !!! Нашого цвіту - по усьому світу. Навіть хахли-малороси чкурнули до Кацапстану. Планета Земля - наш спільний дім. Живи, де бажаєш. Ні Італія, ні Ірландія, ні Польща від міграції слабшими не стали. Не знесилиться і наша країна. Я б не сказав, що від’їзджають найуспішніші. Наймовірніше - ті, хто не реалізував себе або власні амбіції на батьківщині. Спустошення в Україні не спостерігається: воює і зміцнюється Армія, будується житло, ремонтуються дороги. Хто хоче і може, працює і заробляє. Країна поступово реформується. Не усе одразу. Головне вірити у себе і країну та діяти. Раді за вас і дякуємо, що інформуєте, як там, на Апеннінах, живете і будуєте своє нове Щастя. А ми воюємо і любимо вас, земляків, які згадують Україну, ну, хоча б в інтернеті. Успіхів.
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 21:53

  tea написав:Уявляєте - тут писала,що "цеглинами" носила долари по банкам,писала,що мала туєву хучу депозитів,а в Києві зажала 3 грн. на маршрутку.

багаті тому і багаті, бо "копійка рубль береже"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 21:54

Германия с Нового года открывает рынок труда для иностранцев
Для украинских заробитчан с Нового года должен открыться крупнейший рынок труда Европы - Германия. 19 декабря немецкий парламент планирует утвердить закон, облегчающий трудоустройство для граждан стран-не членов Евросоюза.

Правительство уже согласовало законопроект "Новый Миграционный закон", свое добро дали сразу три ключевых министерства: МВД, экономики и труда.

Документ предусматривает, что рабочую визу будут выдавать на полгода без приглашений, и уже на месте в Германии люди смогут выбрать себе работодателя и приступить к работе.

Сейчас немецкий работодатель при найме обязан отдавать приоритет работнику из Германии, и лишь потом может взять граждан из Евросоюза. А "третьи страны" - вообще, на задворках. Только если не смогли закрыть вакансию за два месяца, можно нанять иностранца не из ЕС. Теперь это ограничение снимается. Закон должен заработать с января 2019 года.

https://strana.ua/articles/174240-na-chto-rasschityvat-ukraintsam-v-hermanii-posle-posle-uproshchenija-protsedury-trudoustrojstva-.html
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 21:55

  zzzzzz написав:
  tea написав:
  zzzzzz написав: а вот кто должен считать убытки

Вчора один з кандидатів в президенти,а саме Кошулинський,запропонував вбити одночасно два зайця - зробити Крим не півостровом,а островом,тобто щоб не залежати від Керчинської протоки прорити судохідний канал через перешийок.


Я бы вообще предложил откачать воду из моря , чего уж там, море мелкое))))


Ветхий завет о том же... :oops:
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 21:56

  холява написав:Все из за дурацкой профессии ....

ЭТО ПРАВДА

Пізнайко - зітріть це.Бо це дуже особисте,сімейне.
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 21:57

tea
Вы же спрашивали , я ответил !!!!
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