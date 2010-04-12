Yuri_61 написав:Не могу поверить, что Ксюха (онаже Oxana Anaxo) - это фейк. Ксюха мне в личку отвечала. Я даже хотел с ней познакомится. Представлял, вот она на роликах, симпатишная программистка, айтишница - отличница, умничка. Мечтал с ней затусить.. А тут такой облом...
Вчора один з кандидатів в президенти,а саме Кошулинський,запропонував вбити одночасно два зайця - зробити Крим не півостровом,а островом,тобто щоб не залежати від Керчинської протоки прорити судохідний канал через перешийок.
Я бы вообще предложил откачать воду из моря , чего уж там, море мелкое))))
Qwerty написав:Ага... На заклик від грабіжників до жертви, яку вони минулої ночі обчистили в темному провулку, повернутися ще раз вночі на те саме місце, жертва вирішила відповісти відмовою. Ті, хто виїхав, наприклад, до Італії вже й мову швиденько опанували і в робочих місцях пречудово розібрались, багато хто й сім`ї поперевозив... Сьогодні тут ситуація така, що куди не зайди скрізь працюють наші... За сьогодні в трьох магазинах із чотирьох куди заходив були українки, на площі перед ратушею, де обідав, обслуговували українець і єгиптянин, адміністратор хорват, навіть один із стюардів на футболі був наш земляк. Не потрібно себе обдурювати... Відсоток тих, хто захоче повернутися буде мізерний!
І що це засвідчує ?? У чому ви намагаєтеся нас переконати ?? Міграція - звичне явище у відкритому світі. Італійці свого часу активно мігрували до США, українці - до Канади, ірландці - до США, Канади, Австралії, нині поляки - Німеччина, Британія, українці - Польща, Італія, Португалія, Чехія. І слава Богу !!! Нашого цвіту - по усьому світу. Навіть хахли-малороси чкурнули до Кацапстану. Планета Земля - наш спільний дім. Живи, де бажаєш. Ні Італія, ні Ірландія, ні Польща від міграції слабшими не стали. Не знесилиться і наша країна. Я б не сказав, що від’їзджають найуспішніші. Наймовірніше - ті, хто не реалізував себе або власні амбіції на батьківщині. Спустошення в Україні не спостерігається: воює і зміцнюється Армія, будується житло, ремонтуються дороги. Хто хоче і може, працює і заробляє. Країна поступово реформується. Не усе одразу. Головне вірити у себе і країну та діяти. Раді за вас і дякуємо, що інформуєте, як там, на Апеннінах, живете і будуєте своє нове Щастя. А ми воюємо і любимо вас, земляків, які згадують Україну, ну, хоча б в інтернеті. Успіхів.
tea написав:Уявляєте - тут писала,що "цеглинами" носила долари по банкам,писала,що мала туєву хучу депозитів,а в Києві зажала 3 грн. на маршрутку.
багаті тому і багаті, бо "копійка рубль береже"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Германия с Нового года открывает рынок труда для иностранцев
Для украинских заробитчан с Нового года должен открыться крупнейший рынок труда Европы - Германия. 19 декабря немецкий парламент планирует утвердить закон, облегчающий трудоустройство для граждан стран-не членов Евросоюза.
Правительство уже согласовало законопроект "Новый Миграционный закон", свое добро дали сразу три ключевых министерства: МВД, экономики и труда.
Документ предусматривает, что рабочую визу будут выдавать на полгода без приглашений, и уже на месте в Германии люди смогут выбрать себе работодателя и приступить к работе.
Сейчас немецкий работодатель при найме обязан отдавать приоритет работнику из Германии, и лишь потом может взять граждан из Евросоюза. А "третьи страны" - вообще, на задворках. Только если не смогли закрыть вакансию за два месяца, можно нанять иностранца не из ЕС. Теперь это ограничение снимается. Закон должен заработать с января 2019 года.
Вчора один з кандидатів в президенти,а саме Кошулинський,запропонував вбити одночасно два зайця - зробити Крим не півостровом,а островом,тобто щоб не залежати від Керчинської протоки прорити судохідний канал через перешийок.
Я бы вообще предложил откачать воду из моря , чего уж там, море мелкое))))