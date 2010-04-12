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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 гру, 2018 21:59
flyman написав: tea написав:
Уявляєте - тут писала,що "цеглинами" носила долари по банкам,писала,що мала туєву хучу депозитів,а в Києві зажала 3 грн. на маршрутку.
багаті тому і багаті, бо "копійка рубль береже"
Може воно й так,раз зажала 3 грн.
Але навіщо таке писати тут,коли до цього писала про мільйони і мільярди.
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Додано: Суб 01 гру, 2018 22:00
холява написав:tea
Вы же спрашивали , я ответил !!!!
Пізнайко - та я Вам вірю.Як думаєте - Кверті писав О_О?
Хотів затусити?
Взути по саму кукурузу?
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Додано: Суб 01 гру, 2018 22:01
tea написав: холява написав:tea
Вы же спрашивали , я ответил !!!!
Пізнайко - та я Вам вірю.Як думаєте - Кверті писав О_О?
Хотів затусити?
..я таких людей НЕ ЗНАЮ
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Додано: Суб 01 гру, 2018 22:04
холява написав: tea написав: холява написав:tea
Вы же спрашивали , я ответил !!!!
Пізнайко - та я Вам вірю.Як думаєте - Кверті писав О_О?
Хотів затусити?
..я таких людей НЕ ЗНАЮ
Пенсіонер з Полтавщини.Сіє кукурузу і збирає гарний врожай.
Каже - буду голосувати за Юлю.Каже - коли Юля була прем"єром,кукуруза колосилась "як ніколи".
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Додано: Суб 01 гру, 2018 22:09
Обожаю дебаты двух пересичных рантье...
Хто краще и патриотичнее?
Та навищо Вам КСЮХА?
Тудыть ее..
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Додано: Суб 01 гру, 2018 22:18
ihorkyiv написав:
Ні Італія, ні Ірландія, ні Польща від міграції слабшими не стали. Не знесилиться і наша країна. Я б не сказав, що від’їзджають найуспішніші. Наймовірніше - ті, хто не реалізував себе або власні амбіції на батьківщині. Спустошення в Україні не спостерігається: воює і зміцнюється Армія,
То Так! Героям Слава!!!
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Додано: Суб 01 гру, 2018 22:19
..... трохи зміню вам тут тему
- так, як на іншій гілці це вже писав...... - то просто копіпастну сюди:
... тримаючи двома руками хвіст фенікса)))
....- можете мене привітати - вже маю ПВ!!!
- то ж всім віртуального шампанського!!!!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Суб 01 гру, 2018 22:22
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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