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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7000700170027003

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 951
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
606
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 21:59

  flyman написав:
  tea написав:Уявляєте - тут писала,що "цеглинами" носила долари по банкам,писала,що мала туєву хучу депозитів,а в Києві зажала 3 грн. на маршрутку.

багаті тому і багаті, бо "копійка рубль береже"

Може воно й так,раз зажала 3 грн.
Але навіщо таке писати тут,коли до цього писала про мільйони і мільярди.
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 22:00

  холява написав:tea
Вы же спрашивали , я ответил !!!!

Пізнайко - та я Вам вірю.Як думаєте - Кверті писав О_О? :mrgreen: Хотів затусити? :mrgreen:Взути по саму кукурузу? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 22:01

  tea написав:
  холява написав:tea
Вы же спрашивали , я ответил !!!!

Пізнайко - та я Вам вірю.Як думаєте - Кверті писав О_О? :mrgreen: Хотів затусити? :mrgreen:


..я таких людей НЕ ЗНАЮ
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 22:04

  холява написав:
  tea написав:
  холява написав:tea
Вы же спрашивали , я ответил !!!!

Пізнайко - та я Вам вірю.Як думаєте - Кверті писав О_О? :mrgreen: Хотів затусити? :mrgreen:


..я таких людей НЕ ЗНАЮ

Пенсіонер з Полтавщини.Сіє кукурузу і збирає гарний врожай.
Каже - буду голосувати за Юлю.Каже - коли Юля була прем"єром,кукуруза колосилась "як ніколи".
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 22:09

Re: Валютный рынок в контексте

Обожаю дебаты двух пересичных рантье...

Хто краще и патриотичнее?

:mrgreen:

Та навищо Вам КСЮХА?
Тудыть ее.. :mrgreen:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 22:18

Re: Валютный рынок в контексте

  ihorkyiv написав:Ні Італія, ні Ірландія, ні Польща від міграції слабшими не стали. Не знесилиться і наша країна. Я б не сказав, що від’їзджають найуспішніші. Наймовірніше - ті, хто не реалізував себе або власні амбіції на батьківщині. Спустошення в Україні не спостерігається: воює і зміцнюється Армія,


То Так! Героям Слава!!!
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 22:19

... за крок до перевороту думок ©

..... трохи зміню вам тут тему :mrgreen:
- так, як на іншій гілці це вже писав...... - то просто копіпастну сюди:

... тримаючи двома руками хвіст фенікса)))

....- можете мене привітати - вже маю ПВ!!!

- то ж всім віртуального шампанського!!!!!! :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 22:22

Re: Валютный рынок в контексте

... розшифрування потрібне? :D :D :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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