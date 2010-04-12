Може воно й так,раз зажала 3 грн.
Але навіщо таке писати тут,коли до цього писала про мільйони і мільярди.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 гру, 2018 21:59
Може воно й так,раз зажала 3 грн.
Але навіщо таке писати тут,коли до цього писала про мільйони і мільярди.
Додано: Суб 01 гру, 2018 22:00
Додано: Суб 01 гру, 2018 22:01
Додано: Суб 01 гру, 2018 22:04
Пенсіонер з Полтавщини.Сіє кукурузу і збирає гарний врожай.
Каже - буду голосувати за Юлю.Каже - коли Юля була прем"єром,кукуруза колосилась "як ніколи".
Додано: Суб 01 гру, 2018 22:09
Re: Валютный рынок в контексте
Обожаю дебаты двух пересичных рантье...
Хто краще и патриотичнее?
Та навищо Вам КСЮХА?
Тудыть ее..
Додано: Суб 01 гру, 2018 22:18
Re: Валютный рынок в контексте
То Так! Героям Слава!!!
Додано: Суб 01 гру, 2018 22:19
... за крок до перевороту думок ©
..... трохи зміню вам тут тему
- так, як на іншій гілці це вже писав...... - то просто копіпастну сюди:
... тримаючи двома руками хвіст фенікса)))
....- можете мене привітати - вже маю ПВ!!!
- то ж всім віртуального шампанського!!!!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 01 гру, 2018 22:22
Re: Валютный рынок в контексте
... розшифрування потрібне?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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