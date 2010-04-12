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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 гру, 2018 22:39
Долярчик написав:
Re: Валютный рынок в контексте
... розшифрування потрібне?
Так... Для колхоза...
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дарий
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Додано: Суб 01 гру, 2018 22:44
Долярчик написав:....- можете мене привітати - вже маю ПВ!!!
Вітаємо!) Після переїзду не забувайте провідувати тещу в старій квартирі;))
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stryzhko
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Додано: Суб 01 гру, 2018 22:46
дарий написав: Долярчик написав:
Re: Валютный рынок в контексте
... розшифрування потрібне?
Так... Для колхоза...
... вже Стрижко Вам підказав
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Суб 01 гру, 2018 22:49
stryzhko написав:
Долярчик написав:....- можете мене привітати - вже маю ПВ!!!
Вітаємо!) Після переїзду не забувайте провідувати тещу в старій квартирі;))
Баксик - присоединяюсь однозначно!
Форум ждал єто (даже где-то ДС, надеюсь).
Ни шагу назад! ( к теще).
Правда! Мои витання!!!
Востаннє редагувалось дарий
в Суб 01 гру, 2018 22:50, всього редагувалось 1 раз.
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дарий
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Додано: Суб 01 гру, 2018 22:50
stryzhko написав:
Долярчик написав:....- можете мене привітати - вже маю ПВ!!!
Вітаємо!) Після переїзду не забувайте провідувати тещу в старій квартирі;))
Дякую!
.... теща обійдеться!
- переїзд планується ближче до літа!... спочатку - ремонт!(а зараз зима - не до ремонтів...... та ще на моменті, ключів не дали... - хоч вони перевиконали план і здали на 3 міс. швидше!
)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Суб 01 гру, 2018 22:51
tea написав: Tolevas написав: tea написав:
Ось і перші наслідки воєнного положення в 10 областях.
Матч "Ворскла" - "Арсенал"(Лондон) переноситься з Полтави в Київ.
Також під загрозою вирішальний матч ЛЧ "Шахтар" - "Ліон",який би мав відбутись 12 грудня в Малій Кондопогі
.
Сумно,б*** (с)
Обе команды играют не на своем поле, какая разница где.
Полтава чекала матч такого рівня всі 27 років незалежності.Ви просто не уявляєте - який ажіотаж до матчу був в Полтаві.Ніякий стадіон для "Ворскли" не є таким рідним,як свій.
А для "Шахтаря" арена стадіона "Металіст" вже стала майже рідною.На свій стадіон "Шахтар" повернеться років через ...надцять.
Повернеться набагато швидше... Не виключаю, що навіть через рік... Після виборів картина різко зміниться! В цьому плані все буде нормально. І великий рух в напрямку цього вже йде сьогодні!
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Qwerty
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Додано: Суб 01 гру, 2018 22:52
дарий написав: stryzhko написав:
Долярчик написав:....- можете мене привітати - вже маю ПВ!!!
Вітаємо!) Після переїзду не забувайте провідувати тещу в старій квартирі;))
Баксик - присоединяюсь однозначно!
Форум ждал єто (даже где-то ДС, надеюсь).
Ни шагу назад! ( к теще).
Правда! Мои витання!!!
Дякую!
"ми строілі, строілі, і наканєц пастроілі!"
... весь форум певно видехне.... - хоча, ні! - ще ремонт попереду!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Суб 01 гру, 2018 22:53
Долярчик
Ну вот, началось...
Хвіст ще не впіймав!
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дарий
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Додано: Суб 01 гру, 2018 22:56
Qwerty написав: tea написав:
Полтава чекала матч такого рівня всі 27 років незалежності.Ви просто не уявляєте - який ажіотаж до матчу був в Полтаві.Ніякий стадіон для "Ворскли" не є таким рідним,як свій.
А для "Шахтаря" арена стадіона "Металіст" вже стала майже рідною.На свій стадіон "Шахтар" повернеться років через ...надцять.
Повернеться набагато швидше... Не виключаю, що навіть через рік... Після виборів картина різко зміниться!
В цьому плані все буде нормально. І великий рух в напрямку цього вже йде сьогодні!
А можна детальніше?В чому після виборів картина зміниться?Ви прогнозували,що виграє ЮВТ - то що вона різко змінить?Підпише мир з Москвою на умовах Кремля?Повірю.
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Додано: Суб 01 гру, 2018 23:00
дарий написав:Долярчик
Ну вот, началось...
Хвіст ще не впіймав!
... ну як не впіймав, як ВПІЙМАВ(документи на руках)!!!!
... а цілого "фенікса" вже злапаю після ремонту!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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