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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 70027003700470057006>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 951
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
606
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 22:39

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:Re: Валютный рынок в контексте
... розшифрування потрібне?


Так... Для колхоза...
:cry:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 22:44

Re: Валютный рынок в контексте

Долярчик написав:....- можете мене привітати - вже маю ПВ!!!

Вітаємо!) Після переїзду не забувайте провідувати тещу в старій квартирі;))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 22:46

  дарий написав:
  Долярчик написав:Re: Валютный рынок в контексте
... розшифрування потрібне?


Так... Для колхоза...
:cry:

... вже Стрижко Вам підказав :wink:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 22:49

  stryzhko написав:
Долярчик написав:....- можете мене привітати - вже маю ПВ!!!

Вітаємо!) Після переїзду не забувайте провідувати тещу в старій квартирі;))


Баксик - присоединяюсь однозначно!

Форум ждал єто (даже где-то ДС, надеюсь).

Ни шагу назад! ( к теще). :mrgreen:

Правда! Мои витання!!! :!:
Востаннє редагувалось дарий в Суб 01 гру, 2018 22:50, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 22:50

  stryzhko написав:
Долярчик написав:....- можете мене привітати - вже маю ПВ!!!

Вітаємо!) Після переїзду не забувайте провідувати тещу в старій квартирі;))

Дякую!
.... теща обійдеться! :mrgreen:
- переїзд планується ближче до літа!... спочатку - ремонт!(а зараз зима - не до ремонтів...... та ще на моменті, ключів не дали... - хоч вони перевиконали план і здали на 3 міс. швидше! :shock: )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 22:51

  tea написав:
  Tolevas написав:
  tea написав:Ось і перші наслідки воєнного положення в 10 областях.
Матч "Ворскла" - "Арсенал"(Лондон) переноситься з Полтави в Київ.
Також під загрозою вирішальний матч ЛЧ "Шахтар" - "Ліон",який би мав відбутись 12 грудня в Малій Кондопогі.
Сумно,б*** (с) :( :( :( :(

Обе команды играют не на своем поле, какая разница где.

Полтава чекала матч такого рівня всі 27 років незалежності.Ви просто не уявляєте - який ажіотаж до матчу був в Полтаві.Ніякий стадіон для "Ворскли" не є таким рідним,як свій.
А для "Шахтаря" арена стадіона "Металіст" вже стала майже рідною.На свій стадіон "Шахтар" повернеться років через ...надцять.

Повернеться набагато швидше... Не виключаю, що навіть через рік... Після виборів картина різко зміниться! В цьому плані все буде нормально. І великий рух в напрямку цього вже йде сьогодні!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 22:52

  дарий написав:
  stryzhko написав:
Долярчик написав:....- можете мене привітати - вже маю ПВ!!!

Вітаємо!) Після переїзду не забувайте провідувати тещу в старій квартирі;))


Баксик - присоединяюсь однозначно!

Форум ждал єто (даже где-то ДС, надеюсь).

Ни шагу назад! ( к теще). :mrgreen:

Правда! Мои витання!!! :!:

Дякую! :D
"ми строілі, строілі, і наканєц пастроілі!" :mrgreen:

... весь форум певно видехне.... - хоча, ні! - ще ремонт попереду! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 22:53

Долярчик
Ну вот, началось...
Хвіст ще не впіймав! :D
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 22:56

  Qwerty написав:
  tea написав:Полтава чекала матч такого рівня всі 27 років незалежності.Ви просто не уявляєте - який ажіотаж до матчу був в Полтаві.Ніякий стадіон для "Ворскли" не є таким рідним,як свій.
А для "Шахтаря" арена стадіона "Металіст" вже стала майже рідною.На свій стадіон "Шахтар" повернеться років через ...надцять.

Повернеться набагато швидше... Не виключаю, що навіть через рік... Після виборів картина різко зміниться! В цьому плані все буде нормально. І великий рух в напрямку цього вже йде сьогодні!

А можна детальніше?В чому після виборів картина зміниться?Ви прогнозували,що виграє ЮВТ - то що вона різко змінить?Підпише мир з Москвою на умовах Кремля?Повірю.
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 23:00

  дарий написав:Долярчик
Ну вот, началось...
Хвіст ще не впіймав! :D

... ну як не впіймав, як ВПІЙМАВ(документи на руках)!!!! :D
... а цілого "фенікса" вже злапаю після ремонту! :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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