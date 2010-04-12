Den написав:somilitark Никогда тебе не отвечаю но почитай выше ... И таки да такие как я ОЛЕНИ покупают и по 28 и 28.5 и 29 и таки есть на шо покупать ,а ты тока сидиш и мас..еш на свой депо ... (ещё и наверно в пределах 200,000 что на сегодняшний день вообще не деньги - в границах трат за месяц(по крайней мере моих))
200 штук в месяц на личные расходы? круто... при моих оборотах по лимону в месяц я обхожусь штукарём евро максимум. Шо ж Вы едите такое?
1500 $ малым за школу 1000$- на хавчик 1000- на шмотки (я жена и 2-е малых) 1000$ -на всякие посиделки и отдых ... 1000 (типа рассрочка) - на машину (меняю каждые 5-ть лет).. 700 у.е (отопление свет бенз) ну и по мелочам ....
Дивний спосіб життя підпільного мільйонера... Відпочинок і вояжі за кордон не вказані, в ресторани не ходок, на одяг сума занижена на порядки(ви то може й ходите в чому попало, а дружина хіба не потребує шуб і нарядів різних?), якось не викликає довіру такий розпис витрат... Але то таке... Порахували за необхідне оприлюднити - ваше право... Для місцевих пенсіонерів-базарників цифра і так захмарна.
tea написав:Полтава чекала матч такого рівня всі 27 років незалежності.Ви просто не уявляєте - який ажіотаж до матчу був в Полтаві.Ніякий стадіон для "Ворскли" не є таким рідним,як свій. А для "Шахтаря" арена стадіона "Металіст" вже стала майже рідною.На свій стадіон "Шахтар" повернеться років через ...надцять.
Повернеться набагато швидше... Не виключаю, що навіть через рік... Після виборів картина різко зміниться! В цьому плані все буде нормально. І великий рух в напрямку цього вже йде сьогодні!
А можна детальніше?В чому після виборів картина зміниться?Ви прогнозували,що виграє ЮВТ - то що вона різко змінить?Підпише мир з Москвою на умовах Кремля?Повірю.
При этом составе парламента особых подвижек быть не может, насколько я понимаю, любой международный договор должен быть ратифицирован парламентом, а там у Батькивщины мизер депутатов. Так что Шахтер на стадионе в Донецке в самом-самом оптимистичном сценарии только в 2020 году.
Den написав:[quote="4511650somilitark Никогда тебе не отвечаю но почитай выше ... И таки да такие как я ОЛЕНИ покупают и по 28 и 28.5 и 29 и таки есть на шо покупать ,а ты тока сидиш и мас..еш на свой депо ... (ещё и наверно в пределах 200,000 что на сегодняшний день вообще не деньги - в границах трат за месяц(по крайней мере моих))
200 штук в месяц на личные расходы? круто... при моих оборотах по лимону в месяц я обхожусь штукарём евро максимум. Шо ж Вы едите такое?
1500 $ малым за школу 1000$- на хавчик 1000- на шмотки (я жена и 2-е малых) 1000$ -на всякие посиделки и отдых ... 1000 (типа рассрочка) - на машину (меняю каждые 5-ть лет).. 700 у.е (отопление свет бенз) ну и по мелочам ....[/quote] =====
Дивний спосіб життя підпільного мільйонера... Відпочинок і вояжі за кордон не вказані, в ресторани не ходок, на одяг сума занижена на порядки(ви то може й ходите в чому попало, а дружина хіба не потребує шуб і нарядів різних?), якось не викликає довіру такий розпис витрат... Але то таке... Порахували за необхідне оприлюднити - ваше право... Для місцевих пенсіонерів-базарників цифра і так захмарна.[/quote] ===
.... для "базарників", то так..... - а для місцевих "воротіл кірпічами" - ніщеброд!
(думаю Den не образиться)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Den написав:somilitark Никогда тебе не отвечаю но почитай выше ... И таки да такие как я ОЛЕНИ покупают и по 28 и 28.5 и 29 и таки есть на шо покупать ,а ты тока сидиш и мас..еш на свой депо ... (ещё и наверно в пределах 200,000 что на сегодняшний день вообще не деньги - в границах трат за месяц(по крайней мере моих))
200 штук в месяц на личные расходы? круто... при моих оборотах по лимону в месяц я обхожусь штукарём евро максимум. Шо ж Вы едите такое?
Вибачте за моє нескромне питання Чим Ден займається, тут всі знають, а чим займаєтесь Ви, при мільйонному оберті в місяць?
Мільйонний оберт в місяць може давати мізерні прибутки, якщо не збитки... Знаю людей у яких були десятки мільйонів оберти і сьогодні абсолютні банкроти. Так що все відносно... У витрати Дена не вірю... Не по сумі, а по структурі... Якщо на дітей не жаліє, цифра цілком реальна, то чому з такими претензіями дружина гола і боса?! Її це влаштовує?! Можливо домогосподарка якась і не цікавиться доходами чоловіка?! Чи свідомо себе обділяє і не хоче сумок, годинників, прикрас, брендового одягу... Можливо і таке, якщо ні з ким із подруг свого кругу не підтримує відносин...
swan forever написав:Никогда тебе не отвечаю но почитай выше ... И таки да такие как я ОЛЕНИ покупают и по 28 и 28.5 и 29 и таки есть на шо покупать ,а ты тока сидиш и мас..еш на свой депо ... (ещё и наверно в пределах 200,000 что на сегодняшний день вообще не деньги - в границах трат за месяц(по крайней мере моих))
200 штук в месяц на личные расходы? круто... при моих оборотах по лимону в месяц я обхожусь штукарём евро максимум. Шо ж Вы едите такое?
1500 $ малым за школу 1000$- на хавчик 1000- на шмотки (я жена и 2-е малых) 1000$ -на всякие посиделки и отдых ... 1000 (типа рассрочка) - на машину (меняю каждые 5-ть лет).. 700 у.е (отопление свет бенз) ну и по мелочам ....
в эту схему - 1000 (типа рассрочка) не вписывается...[/quote] В цю схему крім оплати навчання дітей не вписується нічого...
Никогда тебе не отвечаю но почитай выше ... И таки да такие как я ОЛЕНИ покупают и по 28 и 28.5 и 29 и таки есть на шо покупать ,а ты тока сидиш и мас..еш на свой депо ... (ещё и наверно в пределах 200,000 что на сегодняшний день вообще не деньги - в границах трат за месяц(по крайней мере моих) 200 штук в месяц на личные расходы? круто... при моих оборотах по лимону в месяц я обхожусь штукарём евро максимум. Шо ж Вы едите такое?[/quote]1500 $ малым за школу 1000$- на хавчик 1000- на шмотки (я жена и 2-е малых) 1000$ -на всякие посиделки и отдых ... 1000 (типа рассрочка) - на машину (меняю каждые 5-ть лет).. 700 у.е (отопление свет бенз) ну и по мелочам ...
Дивний спосіб життя підпільного мільйонера... Відпочинок і вояжі за кордон не вказані, в ресторани не ходок, на одяг сума занижена на порядки(ви то може й ходите в чому попало, а дружина хіба не потребує шуб і нарядів різних?), якось не викликає довіру такий розпис витрат... Але то таке... Порахували за необхідне оприлюднити - ваше право... Для місцевих пенсіонерів-базарників цифра і так захмарна.[/quote]
Den написав:1500 $ малым за школу 1000$- на хавчик 1000- на шмотки (я жена и 2-е малых) 1000$ -на всякие посиделки и отдых ... 1000 (типа рассрочка) - на машину (меняю каждые 5-ть лет).. 700 у.е (отопление свет бенз) ну и по мелочам ....
в эту схему - 1000 (типа рассрочка) не вписывается...
В цю схему крім оплати навчання дітей не вписується нічого...
Перепрошую, "схема" на рік?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.