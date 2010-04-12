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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7003700470057006>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 951
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
606
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 23:03

  Den написав:
  swan forever написав:
  Den написав:somilitark Никогда тебе не отвечаю но почитай выше ... И таки да такие как я ОЛЕНИ покупают и по 28 и 28.5 и 29 и таки есть на шо покупать ,а ты тока сидиш и мас..еш на свой депо ... (ещё и наверно в пределах 200,000 что на сегодняшний день вообще не деньги - в границах трат за месяц(по крайней мере моих))

200 штук в месяц на личные расходы?
круто... при моих оборотах по лимону в месяц я обхожусь штукарём евро максимум. Шо ж Вы едите такое?
1500 $ малым за школу 1000$- на хавчик 1000- на шмотки (я жена и 2-е малых) 1000$ -на всякие посиделки и отдых ... 1000 (типа рассрочка) - на машину (меняю каждые 5-ть лет).. 700 у.е (отопление свет бенз) ну и по мелочам ....

Дивний спосіб життя підпільного мільйонера... Відпочинок і вояжі за кордон не вказані, в ресторани не ходок, на одяг сума занижена на порядки(ви то може й ходите в чому попало, а дружина хіба не потребує шуб і нарядів різних?), якось не викликає довіру такий розпис витрат... Але то таке... Порахували за необхідне оприлюднити - ваше право... Для місцевих пенсіонерів-базарників цифра і так захмарна.
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 23:08

Re: Валютный рынок в контексте

tea написав:
  Qwerty написав:
  tea написав:Полтава чекала матч такого рівня всі 27 років незалежності.Ви просто не уявляєте - який ажіотаж до матчу був в Полтаві.Ніякий стадіон для "Ворскли" не є таким рідним,як свій.
А для "Шахтаря" арена стадіона "Металіст" вже стала майже рідною.На свій стадіон "Шахтар" повернеться років через ...надцять.

Повернеться набагато швидше... Не виключаю, що навіть через рік... Після виборів картина різко зміниться! В цьому плані все буде нормально. І великий рух в напрямку цього вже йде сьогодні!

А можна детальніше?В чому після виборів картина зміниться?Ви прогнозували,що виграє ЮВТ - то що вона різко змінить?Підпише мир з Москвою на умовах Кремля?Повірю.


При этом составе парламента особых подвижек быть не может, насколько я понимаю, любой международный договор должен быть ратифицирован парламентом, а там у Батькивщины мизер депутатов.
Так что Шахтер на стадионе в Донецке в самом-самом оптимистичном сценарии только в 2020 году.
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 23:10

  Qwerty написав:
  Den написав:[quote="4511650somilitark Никогда тебе не отвечаю но почитай выше ... И таки да такие как я ОЛЕНИ покупают и по 28 и 28.5 и 29 и таки есть на шо покупать ,а ты тока сидиш и мас..еш на свой депо ... (ещё и наверно в пределах 200,000 что на сегодняшний день вообще не деньги - в границах трат за месяц(по крайней мере моих))

200 штук в месяц на личные расходы?
круто... при моих оборотах по лимону в месяц я обхожусь штукарём евро максимум. Шо ж Вы едите такое?
1500 $ малым за школу 1000$- на хавчик 1000- на шмотки (я жена и 2-е малых) 1000$ -на всякие посиделки и отдых ... 1000 (типа рассрочка) - на машину (меняю каждые 5-ть лет).. 700 у.е (отопление свет бенз) ну и по мелочам ....[/quote]
=====

Дивний спосіб життя підпільного мільйонера... Відпочинок і вояжі за кордон не вказані, в ресторани не ходок, на одяг сума занижена на порядки(ви то може й ходите в чому попало, а дружина хіба не потребує шуб і нарядів різних?), якось не викликає довіру такий розпис витрат... Але то таке... Порахували за необхідне оприлюднити - ваше право... Для місцевих пенсіонерів-базарників цифра і так захмарна.[/quote]
===

.... для "базарників", то так..... - а для місцевих "воротіл кірпічами" - ніщеброд! :mrgreen:

(думаю Den не образиться) :oops:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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freeze
Оптимистично! :|
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 23:15

  Позитивчик написав:
  swan forever написав:
  Den написав:somilitark Никогда тебе не отвечаю но почитай выше ... И таки да такие как я ОЛЕНИ покупают и по 28 и 28.5 и 29 и таки есть на шо покупать ,а ты тока сидиш и мас..еш на свой депо ... (ещё и наверно в пределах 200,000 что на сегодняшний день вообще не деньги - в границах трат за месяц(по крайней мере моих))

200 штук в месяц на личные расходы?
круто... при моих оборотах по лимону в месяц я обхожусь штукарём евро максимум. Шо ж Вы едите такое?

Вибачте за моє нескромне питання :oops:
Чим Ден займається, тут всі знають, а чим займаєтесь Ви, при мільйонному оберті в місяць?

Мільйонний оберт в місяць може давати мізерні прибутки, якщо не збитки... Знаю людей у яких були десятки мільйонів оберти і сьогодні абсолютні банкроти. Так що все відносно... У витрати Дена не вірю... Не по сумі, а по структурі... Якщо на дітей не жаліє, цифра цілком реальна, то чому з такими претензіями дружина гола і боса?! Її це влаштовує?! Можливо домогосподарка якась і не цікавиться доходами чоловіка?! Чи свідомо себе обділяє і не хоче сумок, годинників, прикрас, брендового одягу... Можливо і таке, якщо ні з ким із подруг свого кругу не підтримує відносин...
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 23:19

  edvardd написав:
  Den написав:
  swan forever написав:Никогда тебе не отвечаю но почитай выше ... И таки да такие как я ОЛЕНИ покупают и по 28 и 28.5 и 29 и таки есть на шо покупать ,а ты тока сидиш и мас..еш на свой депо ... (ещё и наверно в пределах 200,000 что на сегодняшний день вообще не деньги - в границах трат за месяц(по крайней мере моих))

200 штук в месяц на личные расходы?
круто... при моих оборотах по лимону в месяц я обхожусь штукарём евро максимум. Шо ж Вы едите такое?
1500 $ малым за школу 1000$- на хавчик 1000- на шмотки (я жена и 2-е малых) 1000$ -на всякие посиделки и отдых ... 1000 (типа рассрочка) - на машину (меняю каждые 5-ть лет).. 700 у.е (отопление свет бенз) ну и по мелочам ....

в эту схему - 1000 (типа рассрочка) не вписывается...[/quote]
В цю схему крім оплати навчання дітей не вписується нічого...
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 23:20

Никогда тебе не отвечаю но почитай выше ... И таки да такие как я ОЛЕНИ покупают и по 28 и 28.5 и 29 и таки есть на шо покупать ,а ты тока сидиш и мас..еш на свой депо ... (ещё и наверно в пределах 200,000 что на сегодняшний день вообще не деньги - в границах трат за месяц(по крайней мере моих)
200 штук в месяц на личные расходы?
круто... при моих оборотах по лимону в месяц я обхожусь штукарём евро максимум. Шо ж Вы едите такое?[/quote]1500 $ малым за школу 1000$- на хавчик 1000- на шмотки (я жена и 2-е малых) 1000$ -на всякие посиделки и отдых ... 1000 (типа рассрочка) - на машину (меняю каждые 5-ть лет).. 700 у.е (отопление свет бенз) ну и по мелочам ...

Дивний спосіб життя підпільного мільйонера... Відпочинок і вояжі за кордон не вказані, в ресторани не ходок, на одяг сума занижена на порядки(ви то може й ходите в чому попало, а дружина хіба не потребує шуб і нарядів різних?), якось не викликає довіру такий розпис витрат... Але то таке... Порахували за необхідне оприлюднити - ваше право... Для місцевих пенсіонерів-базарників цифра і так захмарна.[/quote]

Брехня стопроцентная...

На форум такие не ходют...

У них пальцы на клавишах застрянут... :mrgreen:

Ну токо в состоянии аффекта. :)
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 23:20

"від селянки до панянки" ©

Qwerty
.... можливо, його дружина з "бідної сім'ї".....колишня "селянка" :oops:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 23:23

  Qwerty написав:
  edvardd написав:
  Den написав:1500 $ малым за школу 1000$- на хавчик 1000- на шмотки (я жена и 2-е малых) 1000$ -на всякие посиделки и отдых ... 1000 (типа рассрочка) - на машину (меняю каждые 5-ть лет).. 700 у.е (отопление свет бенз) ну и по мелочам ....

в эту схему - 1000 (типа рассрочка) не вписывается...

В цю схему крім оплати навчання дітей не вписується нічого...

Перепрошую, "схема" на рік?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 23:24

Re: Валютный рынок в контексте

  дарий написав:Брехня стопроцентная...

На форум такие не ходют...

У них пальцы на клавишах застрянут...

Ну токо в состоянии аффекта.

... а так "наївному" Долярчику хочеться вірити в казку... :mrgreen: :D
- який, навіть, до штукаря $ в місяць не дотягує своїм бізнесом.... :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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