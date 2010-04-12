Додано: Суб 01 гру, 2018 23:20

Никогда тебе не отвечаю но почитай выше ... И таки да такие как я ОЛЕНИ покупают и по 28 и 28.5 и 29 и таки есть на шо покупать ,а ты тока сидиш и мас..еш на свой депо ... (ещё и наверно в пределах 200,000 что на сегодняшний день вообще не деньги - в границах трат за месяц(по крайней мере моих)200 штук в месяц на личные расходы?круто... при моих оборотах по лимону в месяц я обхожусь штукарём евро максимум. Шо ж Вы едите такое?[/quote]1500 $ малым за школу 1000$- на хавчик 1000- на шмотки (я жена и 2-е малых) 1000$ -на всякие посиделки и отдых ... 1000 (типа рассрочка) - на машину (меняю каждые 5-ть лет).. 700 у.е (отопление свет бенз) ну и по мелочам ...Дивний спосіб життя підпільного мільйонера... Відпочинок і вояжі за кордон не вказані, в ресторани не ходок, на одяг сума занижена на порядки(ви то може й ходите в чому попало, а дружина хіба не потребує шуб і нарядів різних?), якось не викликає довіру такий розпис витрат... Але то таке... Порахували за необхідне оприлюднити - ваше право... Для місцевих пенсіонерів-базарників цифра і так захмарна.[/quote]Брехня стопроцентная...На форум такие не ходют...У них пальцы на клавишах застрянут...Ну токо в состоянии аффекта.