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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7003700470057006

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 951
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
606
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 23:30

Долярчик

А вот тута есть к чему стремится..... :D
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 23:40

і тому виходить, що..... за крок до перевороту думок ©

  дарий написав:Долярчик

А вот тута есть к чему стремится..... :D

.... так я вже тепер(останніми днями) зранку, коли їду маршруткою на роботу(+/- годину) не "протираю штани на форумі", як раніше, а включаю собі аудіо-книгу Роберта Кіосакі, Брайана Трейсі...і т. п..... і більш детально вслухуюсь в сказане, а не як колись поверхнево якісь короткі подібні ролики на ютюбі дивився! :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 23:47

  Qwerty написав:
  Позитивчик написав:
  swan forever написав:somilitark Никогда тебе не отвечаю но почитай выше ... И таки да такие как я ОЛЕНИ покупают и по 28 и 28.5 и 29 и таки есть на шо покупать ,а ты тока сидиш и мас..еш на свой депо ... (ещё и наверно в пределах 200,000 что на сегодняшний день вообще не деньги - в границах трат за месяц(по крайней мере моих))

200 штук в месяц на личные расходы?
круто... при моих оборотах по лимону в месяц я обхожусь штукарём евро максимум. Шо ж Вы едите такое?

Вибачте за моє нескромне питання :oops:
Чим Ден займається, тут всі знають, а чим займаєтесь Ви, при мільйонному оберті в місяць?

Мільйонний оберт в місяць може давати мізерні прибутки, якщо не збитки... Знаю людей у яких були десятки мільйонів оберти і сьогодні абсолютні банкроти. Так що все відносно... У витрати Дена не вірю... Не по сумі, а по структурі... Якщо на дітей не жаліє, цифра цілком реальна, то чому з такими претензіями дружина гола і боса?! Її це влаштовує?! Можливо домогосподарка якась і не цікавиться доходами чоловіка?! Чи свідомо себе обділяє і не хоче сумок, годинників, прикрас, брендового одягу... Можливо і таке, якщо ні з ким із подруг свого кругу не підтримує відносин...[/quote]

Просто сумма всех трат значительно больше и много чего не распасано и считаю что не стоит далее расписывать.
Востаннє редагувалось Den в Суб 01 гру, 2018 23:59, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 23:48

Долярчик
Я так понял, Карнеги, уже давно пройденный этап? :o
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 23:52

Re: Валютный рынок в контексте

  Den написав:Просто сумма всех трат значительно больше и много чего не распасано и считаю что не стоит далее расписывать ибо многие слюной захлебнутся


Отныне, Господин Ден, и, товарищ - Скрудж...

Осталось, слюной не захлебнуться...
:mrgreen:
Извините, господин ДЕН!
Смайла поклона нет.... :oops:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 23:54

  дарий написав:
  Den написав:Просто сумма всех трат значительно больше и много чего не распасано и считаю что не стоит далее расписывать ибо многие слюной захлебнутся


Отныне, Господин Ден, и, товарищ - Скрудж...

Осталось, слюной не захлебнуться...
Я на личности никогда не переходил и не грубил не ВАм ни кому либо на этом форуме так что попрошу и вас этого не делать ...
Den
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 23:54

  zzzzzz написав:Блокада прохода через Керченский пролив продолжается, последние суда в Бердянск и Мариуполь заходили в Азовское море 24 ноября.
Последние два судна из Азовского моря вышли 27 ноября.

Andrii Klymenko с Oleksandr Polischuk и ещё 18.
2 ч. ·
#Щодо_кризи_в_Азовському_морі (228) - другий раз за останній тиждень (і ці випадки вперше за весь период Азовської кризи) спостерігаємо, коли судна не витримують тривалого очікування і уходять за іншими завданнями, відмовляючись від рейсів в українські порти.
Сьогодні, 01.12.2018 таке рішення прийняв судновласник танкера MUBARIZ IBRAHIMOV (IMO: 9575292), прапор країни ЄС Flag: Malta, судновласник - величезна турецько-азербайджанська компанія PALMALI SHIPPING - мабуть щось знає, що відмовився від контракту...
А вперше Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNew зафіксувала таку ситуацію, коли турецький суховантаж ATA (IMO: 9521899) вантажопідйомністю 17 795 тонн - після семиденного очікування (з 16:00 21.11.18 до 22:00 28.11.18) він відмовився від виконання рейсу в Маріуполь і пішов до Одеси.


Andrii Klymenko с Oleksandr Polischuk и ещё 14.
Вчера в 18:38 ·
#Щодо_кризи_в_Азовському_морі (226) - зведення на 15:00 за київським часом 30.11.2018. Отже. Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNews повідомляє (публікую російською, що за поребриком не посилалися на труднощі перекладу):
1.
В Керченском проливе на входе в Азовское море находится в ожидании разрешения на проход в украинские порты 20 (двадцать) судов. 5 (пять) из них принадлежат компаниям из стран ЕС или зарегистрированы под флагами стран ЕС (Austria, Netherlands, Malta Germany, Bulgaria). 8 (восемь) судов принадлежат компаниям Турции, 4 (четыре) – компаниям из Ливана.

Одно судно ожидает разрешения с 17.11.18, одно – с 22.11.18, пять – 23.11.18, два – с 24.11.18, четыре – с 2511.18, три – с 26.11.18, три – с 27.11.18, одно – с 28.11.18.
Последнее судно в порт Бердянск было пропущено 24 ноября 2018. Последнее судно в порт Мариуполь было пропущено 24 ноября 2018.

Отметим, что турецкий сухогруз ATA (IMO:9521899) грузоподъемностью 17 795 тонн после семидневного ожидания (с 16:00 21.11.18 по 22:00 28.11.18) отказался от выполнения рейса в Мариуполь и ушел в Одессу.
2.
На якорной стоянке на выходе из Азовского моря (у входа в Керченский пролив) находятся в ожидании разрешения на проход 9 (девять) судов. Три принадлежат компаниям из стран ЕС или зарегистрированы под флагами стран ЕС (Greece, Austria, Malta), шесть – компаниям Турции.

Одно судно стоит с 23.11.18, три судна – с 24.11.18, одно – с 25.11.18, два – с 26.11.18, два – с 27.11.18.

Отметим, что немецкий сухогруз SCHILLPLATE (IMO: 9505285), грузоподъемность 3175 тонн, направлявшийся в Констанцу, Румыния, после 99 часов ожидания вернулся в порт Бердянск. Ожидал разрешения с 08:00 23.11.18 до 11:00 27.11.18.

Последние суда на выход из Азовского моря были пропущены 27 ноября 2018 (два судна).

Для объективности, заметим, что 30 ноября движения в Керченском проливе нет из-за шторма. Таким образом, погода усугубляет действия властей РФ



Час назад через мост в Азов по направлению в Мариуполь прошло судно Yunus Emre.
Прямо сейчас через мост проходит судно Sigma - пункт назначения Мариуполь.
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 23:55

Den
Еще раз простите!
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 00:04

Re: Валютный рынок в контексте

Чим Ден займається, тут всі знають

Колхоз не в курсе...

Еще раз перепрошую...
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