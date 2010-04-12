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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7004700570067007

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 951
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
606
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 00:17

  Den написав:
  дарий написав:
  Den написав:Просто сумма всех трат значительно больше и много чего не распасано и считаю что не стоит далее расписывать ибо многие слюной захлебнутся


Отныне, Господин Ден, и, товарищ - Скрудж...

Осталось, слюной не захлебнуться...
Я на личности никогда не переходил и не грубил не ВАм ни кому либо на этом форуме так что попрошу и вас этого не делать ...


ибо многие слюной захлебнутся - это Ваши слова..

Я не грублю по определению....стараюсь :oops:
дарий
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  #<1 ... 7004700570067007
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