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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 гру, 2018 00:17
Den написав: дарий написав: Den написав:
Просто сумма всех трат значительно больше и много чего не распасано и считаю что не стоит далее расписывать ибо многие слюной захлебнутся
Отныне, Господин Ден, и, товарищ - Скрудж...
Осталось, слюной не захлебнуться...
Я на личности никогда не переходил и не грубил не ВАм ни кому либо на этом форуме так что попрошу и вас этого не делать ...
ибо многие слюной захлебнутся - это Ваши слова..
Я не грублю по определению....стараюсь
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дарий
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