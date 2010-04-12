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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7004700570067007

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 951
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
606
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 00:17

  Den написав:
  дарий написав:
  Den написав:Просто сумма всех трат значительно больше и много чего не распасано и считаю что не стоит далее расписывать ибо многие слюной захлебнутся


Отныне, Господин Ден, и, товарищ - Скрудж...

Осталось, слюной не захлебнуться...
Я на личности никогда не переходил и не грубил не ВАм ни кому либо на этом форуме так что попрошу и вас этого не делать ...


ибо многие слюной захлебнутся - это Ваши слова..

Я не грублю по определению....стараюсь :oops:
дарий
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https://news.finance.ua/ru/news/-/43950 ... AyIAxlznmk
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 08:37

Re: Валютный рынок в контексте

Ukrainian написав:flyman
Гарант не найгірший варіант до речі
Вошивого триматиме в тонусі
Вус трапылось, Ukrainian? ВаТаБанк и Пибка, таки, научили вас Родину любить?
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 08:41

Re: Валютный рынок в контексте

buratinyo написав:
  ЛАД написав:С вашего разрешения немного отклонюсь от профиля ветки.
В последнее время очень часто от обсуждения взглядов на форуме уходят к обсуждению личностей.
Меня, конечно, удивила история с Оксаной - не понимаю смысла мужику притворяться молодой девушкой. Но с другой стороны это общий минус анонимности интернета - сильно подозреваю, что достаточно многие, пишущие здесь, говорят о себе, скажем так, не совсем правду. Но это их дело.
С той же "Оксаной" - он придумал себе биографию, но посты писал обычно вполне адекватные, я со многим был согласен и из-за того, что "Оксана" оказался мужчиной, не откажусь от плюсов, кот. "ей" ставил.
Вопрос о личности пишущего меня интересует, пожалуй, только в двух случаях.
Когда человек практически ни одного поста не пишет по теме форума, а занимается только поиском и разоблачением "зрады", причём к "зраде" относит любое отклонение от "генеральной линии" (как он её понимает), а практически - отклонение от своих взглядов.
И второе, когда человек регулярно хамит и оскорбляет оппонентов, клеит ярлыки. Обычно это люди с неустойчивой психикой, достаточно легко меняющие "ура" на "всё пропало". Хотя бывает и наоборот - человек тупо упирается в свою точку зрения, вообще не воспринимая других аргументов, а возражающих ему сходу записывает во "враги народа".

Короче. Прошу всех - давайте всё же больше обсуждать взгляды, точку зрения, а не личности пишущих.
Надеюсь, этот пост не воспримут, как мою попытку "учить жить". :)

Приятно удивлен, что у людей остались трезвые мысли, логика в мышлении, способность оценивать события с самых разных сторон, что свидетельствует о хорошем жизненном опыте, хорошем образовании и способности созидать полезное и доброе для большинства.

Меня здесь модераторы банили часто, причем иногда навсегда с 2008 года. :mrgreen: Приблизительно тогда я начал интересоваться макроэкономикой и составлением различных планов. Причина банов - не совпадение с какими-то навязанными взглядами, что нормально, как мне кажется. У меня с близкими друзьями взгляды на некоторые вещи не совпадают. Что говорить о форуме на основе анонимности тогда?

Но благодаря форуму этому я понял, что есть дураки еще намного большие, чем я. :mrgreen: И что самое главное - их очень много, что дает надежду и мотивацию что-то делать созидательное в оставшейся жизни. Мои ники все связаны были с Буратино, одним из любимых моих персонажей - buratino, buratinko, buratina и тому подобные. Все и не помню, а ДС почему-то всегда радовался, когда меня разоблачал. :mrgreen:

По-моему мнению, конфликты на форумах это неизбежно из-за различий в системах ценностей людей разного возраста, ну и пола.

Что касается валюты, то просмотрев вчера графики отдельных товаров заметил, что есть жесткая цикличность на графиках. Хотел ее увязать с индексом доллара и ... понял, что надо заниматься биржевой торговлей потихоньку - можно прогнозировать скорые взлеты цен на кофе, сахар в долларовом выражении.

Что касается курса доллара на межбанке, то пару недель назад очевидно был баланс спроса и предложения (НБУ не активничал на межбанке). А сейчас появились две разнонаправленные силы на . Первая - это блокирование портов, а значит резкое падение экспорта украинской стали, объем которой составляет приблизительно 23,6% в общем объеме украинского экспорта. Вторая сила - это резкое снижение цен на нефть от последнего максимума приблизительно на 30% (причина - глобальное совершенствование новых ДВС, тренд на мало объемные ДВС, рост количества электротранспорта на дорогах по всему миру). Вероятно Трампу доложили о риске затоваривания на нефтяном рынке и он именно поэтому санкции снова ввел по отношению к Ирану, чтобы уменьшить крутизну снижения цен на нефть. В связи с вышеизложенным считаю, что ситуация в Азове требует самого пристального внимания. Как бы там не было, а металлургам надо искать пути вывоза металла за рубеж. Если удастся, то вздохнем весной и курс гривни может вырасти. Если же нет, то курс гривни немного девальвирует. Немного, так как разнонаправленные силы в принципе друг друга компенсируют, но, понятное дело, что не синхронно.
Тяжело с Марика в Большую Одессу, Николаев доставить сталь и ЖРС по железке, что ли? На сколько это увеличит себестоимость?
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 08:50

Re: Валютный рынок в контексте

Долярчик написав:..... трохи зміню вам тут тему :mrgreen:
- так, як на іншій гілці це вже писав...... - то просто копіпастну сюди:

... тримаючи двома руками хвіст фенікса)))

....- можете мене привітати - вже маю ПВ!!!

- то ж всім віртуального шампанського!!!!!! :D
Аллаху Акбар!
Поздравляю !
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