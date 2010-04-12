|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 гру, 2018 00:17
Den написав: дарий написав: Den написав:
Просто сумма всех трат значительно больше и много чего не распасано и считаю что не стоит далее расписывать ибо многие слюной захлебнутся
Отныне, Господин Ден, и, товарищ - Скрудж...
Осталось, слюной не захлебнуться...
Я на личности никогда не переходил и не грубил не ВАм ни кому либо на этом форуме так что попрошу и вас этого не делать ...
ибо многие слюной захлебнутся - это Ваши слова..
Я не грублю по определению....стараюсь
-
дарий
-
-
- Повідомлень: 830
- З нами з: 21.01.17
- Подякував: 387 раз.
- Подякували: 93 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 гру, 2018 08:26
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 4370
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 1942 раз.
- Подякували: 1213 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 02 гру, 2018 08:37
Ukrainian написав:flyman
Гарант не найгірший варіант до речі
Вошивого триматиме в тонусі
Вус трапылось, Ukrainian? ВаТаБанк и Пибка, таки, научили вас Родину любить?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
-
Binimovich
-
-
- Повідомлень: 3961
- З нами з: 24.01.14
- Подякував: 833 раз.
- Подякували: 612 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 гру, 2018 08:41
buratinyo написав: ЛАД написав:
С вашего разрешения немного отклонюсь от профиля ветки.
В последнее время очень часто от обсуждения взглядов
на форуме уходят к обсуждению личностей
.
Меня, конечно, удивила история с Оксаной - не понимаю смысла мужику притворяться молодой девушкой. Но с другой стороны это общий минус анонимности интернета - сильно подозреваю, что достаточно многие, пишущие здесь, говорят о себе, скажем так, не совсем правду. Но это их дело.
С той же "Оксаной" - он придумал себе биографию, но посты писал обычно вполне адекватные, я со многим был согласен и из-за того, что "Оксана" оказался мужчиной, не откажусь от плюсов, кот. "ей" ставил.
Вопрос о личности
пишущего меня интересует, пожалуй, только в двух случаях.
Когда человек практически ни одного поста не пишет по теме форума, а занимается только поиском и разоблачением "зрады", причём к "зраде" относит любое отклонение от "генеральной линии" (как он её понимает), а практически - отклонение от своих взглядов.
И второе, когда человек регулярно хамит и оскорбляет оппонентов, клеит ярлыки. Обычно это люди с неустойчивой психикой, достаточно легко меняющие "ура" на "всё пропало". Хотя бывает и наоборот - человек тупо упирается в свою точку зрения, вообще не воспринимая других аргументов, а возражающих ему сходу записывает во "враги народа".
Короче. Прошу всех - давайте всё же больше обсуждать взгляды, точку зрения, а не личности пишущих.
Надеюсь, этот пост не воспримут, как мою попытку "учить жить".
Приятно удивлен, что у людей остались трезвые мысли, логика в мышлении, способность оценивать события с самых разных сторон, что свидетельствует о хорошем жизненном опыте, хорошем образовании и способности созидать полезное и доброе для большинства.
Меня здесь модераторы банили часто, причем иногда навсегда с 2008 года.
Приблизительно тогда я начал интересоваться макроэкономикой и составлением различных планов. Причина банов - не совпадение с какими-то навязанными взглядами, что нормально, как мне кажется. У меня с близкими друзьями взгляды на некоторые вещи не совпадают. Что говорить о форуме на основе анонимности тогда?
Но благодаря форуму этому я понял, что есть дураки еще намного большие, чем я.
И что самое главное - их очень много, что дает надежду и мотивацию что-то делать созидательное в оставшейся жизни. Мои ники все связаны были с Буратино, одним из любимых моих персонажей - buratino, buratinko, buratina и тому подобные. Все и не помню, а ДС почему-то всегда радовался, когда меня разоблачал.
По-моему мнению, конфликты на форумах это неизбежно из-за различий в системах ценностей людей разного возраста, ну и пола.
Что касается валюты, то просмотрев вчера графики отдельных товаров заметил, что есть жесткая цикличность на графиках. Хотел ее увязать с индексом доллара и ... понял, что надо заниматься биржевой торговлей потихоньку - можно прогнозировать скорые взлеты цен на кофе, сахар в долларовом выражении.
Что касается курса доллара на межбанке, то пару недель назад очевидно был баланс спроса и предложения (НБУ не активничал на межбанке). А сейчас появились две разнонаправленные силы на . Первая - это блокирование портов, а значит резкое падение экспорта украинской стали, объем которой составляет приблизительно 23,6% в общем объеме украинского экспорта. Вторая сила - это резкое снижение цен на нефть от последнего максимума приблизительно на 30% (причина - глобальное совершенствование новых ДВС, тренд на мало объемные ДВС, рост количества электротранспорта на дорогах по всему миру). Вероятно Трампу доложили о риске затоваривания на нефтяном рынке и он именно поэтому санкции снова ввел по отношению к Ирану, чтобы уменьшить крутизну снижения цен на нефть. В связи с вышеизложенным считаю, что ситуация в Азове требует самого пристального внимания. Как бы там не было, а металлургам надо искать пути вывоза металла за рубеж. Если удастся, то вздохнем весной и курс гривни может вырасти. Если же нет, то курс гривни немного девальвирует. Немного, так как разнонаправленные силы в принципе друг друга компенсируют, но, понятное дело, что не синхронно.
Тяжело с Марика в Большую Одессу, Николаев доставить сталь и ЖРС по железке, что ли? На сколько это увеличит себестоимость?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
-
Binimovich
-
-
- Повідомлень: 3961
- З нами з: 24.01.14
- Подякував: 833 раз.
- Подякували: 612 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 гру, 2018 08:50
Долярчик написав:
..... трохи зміню вам тут тему
- так, як на іншій гілці це вже писав...... - то просто копіпастну сюди:
... тримаючи двома руками хвіст фенікса)))
....- можете мене привітати - вже маю ПВ!!!
- то ж всім віртуального шампанського!!!!!!
Аллаху Акбар!
Поздравляю !
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
-
Binimovich
-
-
- Повідомлень: 3961
- З нами з: 24.01.14
- Подякував: 833 раз.
- Подякували: 612 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|13827
|1577474
|
|
|6508
|1375989
|
П'ят 30 лис, 2018 09:26
ЛОБ
|
|159
|247630
|
|