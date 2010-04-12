ЛАД написав:С вашего разрешения немного отклонюсь от профиля ветки. В последнее время очень часто от обсуждения взглядов на форуме уходят к обсуждению личностей. Меня, конечно, удивила история с Оксаной - не понимаю смысла мужику притворяться молодой девушкой. Но с другой стороны это общий минус анонимности интернета - сильно подозреваю, что достаточно многие, пишущие здесь, говорят о себе, скажем так, не совсем правду. Но это их дело. С той же "Оксаной" - он придумал себе биографию, но посты писал обычно вполне адекватные, я со многим был согласен и из-за того, что "Оксана" оказался мужчиной, не откажусь от плюсов, кот. "ей" ставил. Вопрос о личности пишущего меня интересует, пожалуй, только в двух случаях. Когда человек практически ни одного поста не пишет по теме форума, а занимается только поиском и разоблачением "зрады", причём к "зраде" относит любое отклонение от "генеральной линии" (как он её понимает), а практически - отклонение от своих взглядов. И второе, когда человек регулярно хамит и оскорбляет оппонентов, клеит ярлыки. Обычно это люди с неустойчивой психикой, достаточно легко меняющие "ура" на "всё пропало". Хотя бывает и наоборот - человек тупо упирается в свою точку зрения, вообще не воспринимая других аргументов, а возражающих ему сходу записывает во "враги народа".
Короче. Прошу всех - давайте всё же больше обсуждать взгляды, точку зрения, а не личности пишущих. Надеюсь, этот пост не воспримут, как мою попытку "учить жить".
Приятно удивлен, что у людей остались трезвые мысли, логика в мышлении, способность оценивать события с самых разных сторон, что свидетельствует о хорошем жизненном опыте, хорошем образовании и способности созидать полезное и доброе для большинства.
Меня здесь модераторы банили часто, причем иногда навсегда с 2008 года. Приблизительно тогда я начал интересоваться макроэкономикой и составлением различных планов. Причина банов - не совпадение с какими-то навязанными взглядами, что нормально, как мне кажется. У меня с близкими друзьями взгляды на некоторые вещи не совпадают. Что говорить о форуме на основе анонимности тогда?
Но благодаря форуму этому я понял, что есть дураки еще намного большие, чем я. И что самое главное - их очень много, что дает надежду и мотивацию что-то делать созидательное в оставшейся жизни. Мои ники все связаны были с Буратино, одним из любимых моих персонажей - buratino, buratinko, buratina и тому подобные. Все и не помню, а ДС почему-то всегда радовался, когда меня разоблачал.
По-моему мнению, конфликты на форумах это неизбежно из-за различий в системах ценностей людей разного возраста, ну и пола.
Что касается валюты, то просмотрев вчера графики отдельных товаров заметил, что есть жесткая цикличность на графиках. Хотел ее увязать с индексом доллара и ... понял, что надо заниматься биржевой торговлей потихоньку - можно прогнозировать скорые взлеты цен на кофе, сахар в долларовом выражении.
Что касается курса доллара на межбанке, то пару недель назад очевидно был баланс спроса и предложения (НБУ не активничал на межбанке). А сейчас появились две разнонаправленные силы на . Первая - это блокирование портов, а значит резкое падение экспорта украинской стали, объем которой составляет приблизительно 23,6% в общем объеме украинского экспорта. Вторая сила - это резкое снижение цен на нефть от последнего максимума приблизительно на 30% (причина - глобальное совершенствование новых ДВС, тренд на мало объемные ДВС, рост количества электротранспорта на дорогах по всему миру). Вероятно Трампу доложили о риске затоваривания на нефтяном рынке и он именно поэтому санкции снова ввел по отношению к Ирану, чтобы уменьшить крутизну снижения цен на нефть. В связи с вышеизложенным считаю, что ситуация в Азове требует самого пристального внимания. Как бы там не было, а металлургам надо искать пути вывоза металла за рубеж. Если удастся, то вздохнем весной и курс гривни может вырасти. Если же нет, то курс гривни немного девальвирует. Немного, так как разнонаправленные силы в принципе друг друга компенсируют, но, понятное дело, что не синхронно.
Тяжело с Марика в Большую Одессу, Николаев доставить сталь и ЖРС по железке, что ли? На сколько это увеличит себестоимость?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Captain Obvious написав:Или наше правительство может только денег простить по миру, а как наехать на путинленд юридическими способами, так язык в ж***?
у вас есть хороший шанс подзаработать. помогите правительству и компаниям с гос. собственностью исполнить имеющиеся решения судов.
Почему-то есть ощущение, что арестовывать у рашки в зачет долгов есть что. Например, севший в Европе боинг Аэрофлота. Но также есть видение, что это абсолютно никому не нужно, в первую очередь нашей «влади». Есть в этом всём чёткий привкус зловонной зрады, и прежде всего - из нашего лагеря, ведь тогда окончательно порвутся деловые связи с рашкой, и свечн... конфетный заводик может пострадать.
Я верю в честность Президента И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Qwerty написав:У всіх, можливо за дуже мізерним виключенням, але я такого виключення не пригадую... В Європі і без аеропортів майже всі обмінки ставлять грабіжницькі курси, на лоха, бо більшість чудово це знає і заздалегідь приїздить з євро.
Болгария, Хорватия, Венгрия - Европа или нет? А у них в обменках нормальные курсы c узким спредом. В Хорватии и в аэропортах нормальный курс. Как-то вы лихо обобщаете. Последняя фраза вообще странная. Неужели кто-то додумается в Европу с долларами поехать? Чуть ли не главное завоевание EC - единая валюта. Приезжай с Евро и не парься. А в Болгарии меняй Евро на левы, в Хорватии на куны. Про Венгрию сейчас не скажу, но когда там были еще форинты, то я еще удивился, меня доллары на них и обратно, насколько в Будапеште узкие спреды стояли. И без всяких комиссий. В Германии, Австрии да, обменки грабительские. Но... смотри пункт про Евро. А для магазинов и гривневая карта подойдет. Но евровая еще лучше.
Мова йде про євро до долара і навпаки, а не про форінти і куни, задача обміну яких отримати більше євро і доларів... А обмін євро на долар і долара на євро в зоні дії євро скрізь грабіжницький. Чому остання фраза странная? Там написано, що більшість знає, що треба їхати з євро... так і ваше питання можна назвати странним.