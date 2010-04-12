Долярчик написав:..... трохи зміню вам тут тему - так, як на іншій гілці це вже писав...... - то просто копіпастну сюди:
... тримаючи двома руками хвіст фенікса)))
....- можете мене привітати - вже маю ПВ!!!
- то ж всім віртуального шампанського!!!!!!
Аллаху Акбар! Поздравляю !
Дякую! .... а ще, мене потішили прикольною фішкою! - виявляєьься, що з часом, як там вже буде договір з обленерго, то можна той електролічильник, який є на моменті, просто(по заяві/зверненні) перепрограмувати його на двох-зонний! - клас! - супер!!!!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик написав:..... трохи зміню вам тут тему - так, як на іншій гілці це вже писав...... - то просто копіпастну сюди:
... тримаючи двома руками хвіст фенікса)))
....- можете мене привітати - вже маю ПВ!!!
- то ж всім віртуального шампанського!!!!!!
Аллаху Акбар! Поздравляю !
Дякую! .... а ще, мене потішили прикольною фішкою! - виявляєьься, що з часом, як там вже буде договір з обленерго, то можна той електролічильник, який є на моменті, просто(по заяві/зверненні) перепрограмувати його на двох-зонний! - клас! - супер!!!!!!
Слышал, что есть даже трехзонные счетчики.. Экономия, в любом случае, будет существенная.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich написав:Тяжело с Марика в Большую Одессу, Николаев доставить сталь и ЖРС по железке, что ли? На сколько это увеличит себестоимость?
За железку не скажу, но со стороны Днепра на Николаев регулярно бегают автоплатформы, причем видел только с арматурой. Логистика наука тёмная, или строят дальше что-то. Но дороги разбивают не хуже масло-зерновозов. 0,3х2.5х12=9х7=писец какой то в тоннах.
Долярчик написав:Дякую! .... а ще, мене потішили прикольною фішкою! - виявляєьься, що з часом, як там вже буде договір з обленерго, то можна той електролічильник, який є на моменті, просто(по заяві/зверненні) перепрограмувати його на двох-зонний! - клас! - супер!!!!!!
Щас наверно везде такие электронные ставят, там уже все запрограммировано просто просто режимы счета переключают. Помню как у меня на одной из хат ставили то установщик рассказывал что в таких счетчиках даже есть дистанционная функция отключения, планируют сделать есть долг 200 грн раз и свет отключили. А в будущем вообще может только по предоплате работать будут.
ДС мне друг, но истина дороже порошенко вор коррупционер