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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 гру, 2018 12:04
Re: Валютный рынок в контексте
Шо у нас со сдачей мелочи (евроценты, доллароценты)? Можно где-то обменять ? Или только остается детишкам раздать?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Додано: Нед 02 гру, 2018 12:05
Re: Валютный рынок в контексте
Слышал, что есть даже трехзонные счетчики.. Экономия, в любом случае, будет существенная.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Додано: Нед 02 гру, 2018 12:12
А где вы смотрите текущею ситуацию или сами мониторите марине трафик ?
Я вот здесь читаю суточные отчеты.
Вот заметил сейчас идет одно судно по керченскому проливу в Черное море из Мариуполя.
Из марика судно вышло еще 23 ноября.
Живите своим умом!
Додано: Нед 02 гру, 2018 12:18
Вот как раз сейчас Yunus Emre, прошедший вчера Керченский пролив, швартуется в Мариупольском порту.
Додано: Нед 02 гру, 2018 12:18
дырочку просверлить и веревочкой на шею можно вешать
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер
Додано: Нед 02 гру, 2018 12:29
Re: Валютный рынок в контексте
За железку не скажу, но со стороны Днепра на Николаев регулярно бегают автоплатформы, причем видел только с арматурой. Логистика наука тёмная, или строят дальше что-то.
Но дороги разбивают не хуже масло-зерновозов.
0,3х2.5х12=9х7=писец какой то в тоннах.
Додано: Нед 02 гру, 2018 12:32
Re: Валютный рынок в контексте
Щас наверно везде такие электронные ставят, там уже все запрограммировано просто просто режимы счета переключают. Помню как у меня на одной из хат ставили то установщик рассказывал что в таких счетчиках даже есть дистанционная функция отключения, планируют сделать есть долг 200 грн раз и свет отключили. А в будущем вообще может только по предоплате работать будут.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер
Додано: Нед 02 гру, 2018 12:47
Re: Валютный рынок в контексте
так вроде с 19-го года будем платить абонплату (в т.ч. за подключение-отключение по проводам) и сам тариф.
Додано: Нед 02 гру, 2018 12:59
Вот оно счастье!
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер
Додано: Нед 02 гру, 2018 13:12
в Польщі абонплата знімається, але лічильник від провайдера.
А не моя головна біль і відповідальність за нього, як зараз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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