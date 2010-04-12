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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 70067007700870097010>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 951
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
606
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 12:04

Re: Валютный рынок в контексте

Шо у нас со сдачей мелочи (евроценты, доллароценты)? Можно где-то обменять ? Или только остается детишкам раздать?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 12:05

Re: Валютный рынок в контексте

Долярчик написав:
  Binimovich написав:
Долярчик написав:..... трохи зміню вам тут тему :mrgreen:
- так, як на іншій гілці це вже писав...... - то просто копіпастну сюди:

... тримаючи двома руками хвіст фенікса)))

....- можете мене привітати - вже маю ПВ!!!

- то ж всім віртуального шампанського!!!!!! :D
Аллаху Акбар!
Поздравляю !

Дякую!
.... а ще, мене потішили прикольною фішкою!
- виявляєьься, що з часом, як там вже буде договір з обленерго, то можна той електролічильник, який є на моменті, просто(по заяві/зверненні) перепрограмувати його на двох-зонний!
- клас! - супер!!!!!! :D
Слышал, что есть даже трехзонные счетчики.. Экономия, в любом случае, будет существенная.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 12:12

  freeze написав:Два судна, прошедшие вчера Керченский пролив, стоят уже на рейде Мариуполя.
Три судна ушли после загрузки в Мариупольском порту и идут к проливу.



А где вы смотрите текущею ситуацию или сами мониторите марине трафик ?
Я вот здесь читаю суточные отчеты.
https://www.facebook.com/profile.php?id ... Cekk0KTluo

Вот заметил сейчас идет одно судно по керченскому проливу в Черное море из Мариуполя.
Из марика судно вышло еще 23 ноября.
https://www.marinetraffic.com/en/ais/ho ... 65/zoom:13
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 12:18

  zzzzzz написав:
  freeze написав:Два судна, прошедшие вчера Керченский пролив, стоят уже на рейде Мариуполя.
Три судна ушли после загрузки в Мариупольском порту и идут к проливу.



А где вы смотрите текущею ситуацию или сами мониторите марине трафик ?
Я вот здесь читаю суточные отчеты.
https://www.facebook.com/profile.php?id ... Cekk0KTluo

Вот заметил сейчас идет одно судно по керченскому проливу в Черное море из Мариуполя.
Из марика судно вышло еще 23 ноября.
https://www.marinetraffic.com/en/ais/ho ... 65/zoom:13



https://www.ships.com.ua/
Вот как раз сейчас Yunus Emre, прошедший вчера Керченский пролив, швартуется в Мариупольском порту.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 12:18

  Binimovich написав:Шо у нас со сдачей мелочи (евроценты, доллароценты)? Можно где-то обменять ? Или только остается детишкам раздать?

дырочку просверлить и веревочкой на шею можно вешать :lol:
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 12:29

Re: Валютный рынок в контексте

  Binimovich написав:Тяжело с Марика в Большую Одессу, Николаев доставить сталь и ЖРС по железке, что ли? На сколько это увеличит себестоимость?


За железку не скажу, но со стороны Днепра на Николаев регулярно бегают автоплатформы, причем видел только с арматурой. Логистика наука тёмная, или строят дальше что-то.
Но дороги разбивают не хуже масло-зерновозов.
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Эвген
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 12:32

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:Дякую!
.... а ще, мене потішили прикольною фішкою!
- виявляєьься, що з часом, як там вже буде договір з обленерго, то можна той електролічильник, який є на моменті, просто(по заяві/зверненні) перепрограмувати його на двох-зонний!
- клас! - супер!!!!!!

Щас наверно везде такие электронные ставят, там уже все запрограммировано просто просто режимы счета переключают. Помню как у меня на одной из хат ставили то установщик рассказывал что в таких счетчиках даже есть дистанционная функция отключения, планируют сделать есть долг 200 грн раз и свет отключили. А в будущем вообще может только по предоплате работать будут.
ДС мне друг, но истина дороже
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 12:47

Re: Валютный рынок в контексте

так вроде с 19-го года будем платить абонплату (в т.ч. за подключение-отключение по проводам) и сам тариф.
Эвген
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 12:59

  Эвген написав:так вроде с 19-го года будем платить абонплату (в т.ч. за подключение-отключение по проводам) и сам тариф.

Вот оно счастье!
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:12

  Эвген написав:так вроде с 19-го года будем платить абонплату (в т.ч. за подключение-отключение по проводам) и сам тариф.

в Польщі абонплата знімається, але лічильник від провайдера.
А не моя головна біль і відповідальність за нього, як зараз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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