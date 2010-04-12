zzzzzz написав:Блокада прохода через Керченский пролив продолжается, последние суда в Бердянск и Мариуполь заходили в Азовское море 24 ноября. Последние два судна из Азовского моря вышли 27 ноября.
Andrii Klymenko с Oleksandr Polischuk и ещё 18. 2 ч. · #Щодо_кризи_в_Азовському_морі (228) - другий раз за останній тиждень (і ці випадки вперше за весь период Азовської кризи) спостерігаємо, коли судна не витримують тривалого очікування і уходять за іншими завданнями, відмовляючись від рейсів в українські порти. Сьогодні, 01.12.2018 таке рішення прийняв судновласник танкера MUBARIZ IBRAHIMOV (IMO: 9575292), прапор країни ЄС Flag: Malta, судновласник - величезна турецько-азербайджанська компанія PALMALI SHIPPING - мабуть щось знає, що відмовився від контракту... А вперше Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNew зафіксувала таку ситуацію, коли турецький суховантаж ATA (IMO: 9521899) вантажопідйомністю 17 795 тонн - після семиденного очікування (з 16:00 21.11.18 до 22:00 28.11.18) він відмовився від виконання рейсу в Маріуполь і пішов до Одеси.
Andrii Klymenko с Oleksandr Polischuk и ещё 14. Вчера в 18:38 · #Щодо_кризи_в_Азовському_морі (226) - зведення на 15:00 за київським часом 30.11.2018. Отже. Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNews повідомляє (публікую російською, що за поребриком не посилалися на труднощі перекладу): 1. В Керченском проливе на входе в Азовское море находится в ожидании разрешения на проход в украинские порты 20 (двадцать) судов. 5 (пять) из них принадлежат компаниям из стран ЕС или зарегистрированы под флагами стран ЕС (Austria, Netherlands, Malta Germany, Bulgaria). 8 (восемь) судов принадлежат компаниям Турции, 4 (четыре) – компаниям из Ливана.
Одно судно ожидает разрешения с 17.11.18, одно – с 22.11.18, пять – 23.11.18, два – с 24.11.18, четыре – с 2511.18, три – с 26.11.18, три – с 27.11.18, одно – с 28.11.18. Последнее судно в порт Бердянск было пропущено 24 ноября 2018. Последнее судно в порт Мариуполь было пропущено 24 ноября 2018.
Отметим, что турецкий сухогруз ATA (IMO:9521899) грузоподъемностью 17 795 тонн после семидневного ожидания (с 16:00 21.11.18 по 22:00 28.11.18) отказался от выполнения рейса в Мариуполь и ушел в Одессу. 2. На якорной стоянке на выходе из Азовского моря (у входа в Керченский пролив) находятся в ожидании разрешения на проход 9 (девять) судов. Три принадлежат компаниям из стран ЕС или зарегистрированы под флагами стран ЕС (Greece, Austria, Malta), шесть – компаниям Турции.
Одно судно стоит с 23.11.18, три судна – с 24.11.18, одно – с 25.11.18, два – с 26.11.18, два – с 27.11.18.
Отметим, что немецкий сухогруз SCHILLPLATE (IMO: 9505285), грузоподъемность 3175 тонн, направлявшийся в Констанцу, Румыния, после 99 часов ожидания вернулся в порт Бердянск. Ожидал разрешения с 08:00 23.11.18 до 11:00 27.11.18.
Последние суда на выход из Азовского моря были пропущены 27 ноября 2018 (два судна).
Я невеликий мореход, но "немножко знаю" специфику Азовского моря. Судоходным в Азове является достаточно-узкий форватер от устья Дона до Керчи. В это время года, традиционно, начинается сезон "восточного ветра". Северо-восточный ветер 15-17 м/с (в порывах до 25-30м/с) разгоняет в мелком море волну высотой более 5м и гонит её прямым ходом от Ростова до Керчи. И если держаться форватера суда еще как-нибудь можно, то попасть в узкий проход Керчинского пролива в таких условиях уж точно "из области фантастики". Добавьте течение в проливе.
Что касается судна SCHILLPLATE (IMO: 9505285). Скорее всего капитан получив сводку погоды, вполне обосновано посчитал, что его может сорвать с якоря и вынести на мель (напомню форватер узкий) и, принял единственно-логичное решение переждать шторм в Бердянском заливе, спрятавшись за косой.
Для объективности, заметим, что 30 ноября движения в Керченском проливе нет из-за шторма.
Для полной объективности, следовало бы сказать, что штормит с разной интенсивностью всю последнюю неделю, т.е. аккурат с 27 числа. Только вчера немного стихло и сегодня полный штиль. Есть информация о движении в Керчинском проливе за сегодня?