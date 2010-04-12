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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7007700870097010>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 951
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
606
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:16

миздобули#

  ребе Нок написав:
  Эвген написав:так вроде с 19-го года будем платить абонплату (в т.ч. за подключение-отключение по проводам) и сам тариф.

Вот оно счастье!

"Жити по-новому!" :mrgreen:

.... а чому, тільки електрика внас так?
- а все решти можна заборговувати роками!? :shock:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:29

  prodigy написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/439509/za-10-mesyatsev-iz-strany-vyveli-2-9-mlrd-dollarov-dividendov?fbclid=IwAR2EVEVdmGZWjkSlhIwmnjpOGdDVHQcrAlmLZQ6ZhPcLPcaxiAyIAxlznmk

Неплохо, что при такой сумме мы еще и не сильно упали по курсу :) Интересно, повторят ли нерезиденты прошлогоднюю фишку с заводом баксов зимой для покупки гривневых ОВГЗ)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:29

https://www.dialog.ua/business/165779_1543349758

Израиль наносит сокрушительный удар по РФ: соглашение о газопроводе East Med в ЕС подписано
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:33

Долярчик уже в процессе, просто надо щас народ так не напрягать ато он не даст приватизировать водоканалы.
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:40

  detroytred написав:https://www.dialog.ua/business/165779_1543349758

Израиль наносит сокрушительный удар по РФ: соглашение о газопроводе East Med в ЕС подписано

Через 4-5 лет по трубопроводу будут поставлять 20 млрд кубов в Грецию Италию, в теории.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:46

  Binimovich написав:Шо у нас со сдачей мелочи (евроценты, доллароценты)? Можно где-то обменять ? Или только остается детишкам раздать?

В баночку складывайте. копите. А там гдядиш и какая то редкая монетка попадется.
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:51

  detroytred написав:https://www.dialog.ua/business/165779_1543349758

Израиль наносит сокрушительный удар по РФ: соглашение о газопроводе East Med в ЕС подписано


А что будет всё-таки с нашей ГТС, когда вся эта масса строящихся и проектируемых газопроводов и терминалов по всей Европе всё-таки запустится?
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:59

Captain Obvious
......
ведь тогда окончательно порвутся деловые связи с рашкой, и свечн... конфетный заводик может пострадать.

Это Вы о чём?
Если о Липецке, так с ним вопрос вроде давно решён и он давно не работает.
Вот последнее - https://ru.tsn.ua/ukrayina/zhurnalisty-nagryanuli-na-fabriku-roshen-v-lipecke-posle-poyavleniya-ukrainskih-konfet-v-krymu-1227522.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 14:07

  zzzzzz написав:Блокада прохода через Керченский пролив продолжается, последние суда в Бердянск и Мариуполь заходили в Азовское море 24 ноября.
Последние два судна из Азовского моря вышли 27 ноября.

Andrii Klymenko с Oleksandr Polischuk и ещё 18.
2 ч. ·
#Щодо_кризи_в_Азовському_морі (228) - другий раз за останній тиждень (і ці випадки вперше за весь период Азовської кризи) спостерігаємо, коли судна не витримують тривалого очікування і уходять за іншими завданнями, відмовляючись від рейсів в українські порти.
Сьогодні, 01.12.2018 таке рішення прийняв судновласник танкера MUBARIZ IBRAHIMOV (IMO: 9575292), прапор країни ЄС Flag: Malta, судновласник - величезна турецько-азербайджанська компанія PALMALI SHIPPING - мабуть щось знає, що відмовився від контракту...
А вперше Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNew зафіксувала таку ситуацію, коли турецький суховантаж ATA (IMO: 9521899) вантажопідйомністю 17 795 тонн - після семиденного очікування (з 16:00 21.11.18 до 22:00 28.11.18) він відмовився від виконання рейсу в Маріуполь і пішов до Одеси.


Andrii Klymenko с Oleksandr Polischuk и ещё 14.
Вчера в 18:38 ·
#Щодо_кризи_в_Азовському_морі (226) - зведення на 15:00 за київським часом 30.11.2018. Отже. Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNews повідомляє (публікую російською, що за поребриком не посилалися на труднощі перекладу):
1.
В Керченском проливе на входе в Азовское море находится в ожидании разрешения на проход в украинские порты 20 (двадцать) судов. 5 (пять) из них принадлежат компаниям из стран ЕС или зарегистрированы под флагами стран ЕС (Austria, Netherlands, Malta Germany, Bulgaria). 8 (восемь) судов принадлежат компаниям Турции, 4 (четыре) – компаниям из Ливана.

Одно судно ожидает разрешения с 17.11.18, одно – с 22.11.18, пять – 23.11.18, два – с 24.11.18, четыре – с 2511.18, три – с 26.11.18, три – с 27.11.18, одно – с 28.11.18.
Последнее судно в порт Бердянск было пропущено 24 ноября 2018. Последнее судно в порт Мариуполь было пропущено 24 ноября 2018.

Отметим, что турецкий сухогруз ATA (IMO:9521899) грузоподъемностью 17 795 тонн после семидневного ожидания (с 16:00 21.11.18 по 22:00 28.11.18) отказался от выполнения рейса в Мариуполь и ушел в Одессу.
2.
На якорной стоянке на выходе из Азовского моря (у входа в Керченский пролив) находятся в ожидании разрешения на проход 9 (девять) судов. Три принадлежат компаниям из стран ЕС или зарегистрированы под флагами стран ЕС (Greece, Austria, Malta), шесть – компаниям Турции.

Одно судно стоит с 23.11.18, три судна – с 24.11.18, одно – с 25.11.18, два – с 26.11.18, два – с 27.11.18.

Отметим, что немецкий сухогруз SCHILLPLATE (IMO: 9505285), грузоподъемность 3175 тонн, направлявшийся в Констанцу, Румыния, после 99 часов ожидания вернулся в порт Бердянск. Ожидал разрешения с 08:00 23.11.18 до 11:00 27.11.18.

Последние суда на выход из Азовского моря были пропущены 27 ноября 2018 (два судна).

Я невеликий мореход, но "немножко знаю" специфику Азовского моря.
Судоходным в Азове является достаточно-узкий форватер от устья Дона до Керчи.
В это время года, традиционно, начинается сезон "восточного ветра".
Северо-восточный ветер 15-17 м/с (в порывах до 25-30м/с) разгоняет в мелком море волну высотой более 5м и гонит её прямым ходом от Ростова до Керчи. И если держаться форватера суда еще как-нибудь можно, то попасть в узкий проход Керчинского пролива в таких условиях уж точно "из области фантастики". Добавьте течение в проливе.

Что касается судна SCHILLPLATE (IMO: 9505285). Скорее всего капитан получив сводку погоды, вполне обосновано посчитал, что его может сорвать с якоря и вынести на мель (напомню форватер узкий) и, принял единственно-логичное решение переждать шторм в Бердянском заливе, спрятавшись за косой.
Для объективности, заметим, что 30 ноября движения в Керченском проливе нет из-за шторма.

Для полной объективности, следовало бы сказать, что штормит с разной интенсивностью всю последнюю неделю, т.е. аккурат с 27 числа.
Только вчера немного стихло и сегодня полный штиль.
Есть информация о движении в Керчинском проливе за сегодня?
Только не юля
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 14:07

Re: Валютный рынок в контексте

ЛАД написав:
Captain Obvious
......
ведь тогда окончательно порвутся деловые связи с рашкой, и свечн... конфетный заводик может пострадать.

Это Вы о чём?
Если о Липецке, так с ним вопрос вроде давно решён и он давно не работает.
Вот последнее - https://ru.tsn.ua/ukrayina/zhurnalisty-nagryanuli-na-fabriku-roshen-v-lipecke-posle-poyavleniya-ukrainskih-konfet-v-krymu-1227522.html
Предприятие не работает, но собственник не менялся.
Да и вряд ли получена льгота по уплату налога на землю, какая то пишут охрана есть, уборщики, зарплата им платится, налоги тоже.
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