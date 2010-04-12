RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 700870097010701170127013>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 951
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
606
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 14:12

  freeze написав:
  detroytred написав:https://www.dialog.ua/business/165779_1543349758

Израиль наносит сокрушительный удар по РФ: соглашение о газопроводе East Med в ЕС подписано


А что будет всё-таки с нашей ГТС, когда вся эта масса строящихся и проектируемых газопроводов и терминалов по всей Европе всё-таки запустится?

Интересно что судя по картам трубопроводов через ГТС Украины газ мог поставляться на север Италии, и также в южном направлении трубопровод идет до Болгарии где раньше и планировалось его продлить до Греции и юга Италии. Так что удар можно сказать и по нам.
Зображення
Востаннє редагувалось ребе Нок в Нед 02 гру, 2018 14:19, всього редагувалось 1 раз.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1557
З нами з: 02.03.15
Подякував: 274 раз.
Подякували: 359 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 14:14

  vovan_prm написав:Есть информация о движении в Керчинском проливе за сегодня?


Пока нет, вот источник, можете сами смотреть
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 194&type=3

По данным Марине траффик движение пошло через пролив.
Фриз написал что вчера прошли в Азов два судна в Мариуполь, я видел сегодня что 1 судно вышло из Азова в Черное море. ( из Марика вышло судно аж 23 ноября )
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29326
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2873 раз.
Подякували: 4768 раз.
 
Профіль
9
2
1
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 14:17

  detroytred написав:https://www.dialog.ua/business/165779_1543349758

Израиль наносит сокрушительный удар по РФ: соглашение о газопроводе East Med в ЕС подписано

Гешефт Израиля очевиден, и политический и финансовый. Но украинскому транзиту от этого не легче :?
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2228
З нами з: 21.09.13
Подякував: 670 раз.
Подякували: 819 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 14:25

  freeze написав:Час назад через мост в Азов по направлению в Мариуполь прошло судно Yunus Emre.
Прямо сейчас через мост проходит судно Sigma - пункт назначения Мариуполь.

Спасибо. Ветер стих - суда пошли.
Не забываем сезон ветров только начался.
А еще лёд может стать. Такое не каждый год бывает. Но бывает.
Только не юля
vovan_prm
 
Повідомлень: 1841
З нами з: 09.09.14
Подякував: 636 раз.
Подякували: 579 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 14:29

  vovan_prm написав:
  freeze написав:Час назад через мост в Азов по направлению в Мариуполь прошло судно Yunus Emre.
Прямо сейчас через мост проходит судно Sigma - пункт назначения Мариуполь.

Спасибо. Ветер стих - суда пошли.
Не забываем сезон ветров только начался.
А еще лёд может стать. Такое не каждый год бывает. Но бывает.

Та ладно, сейчас в новостях напишут - кацапы сдались и пропускают украинские суда :?
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1557
З нами з: 02.03.15
Подякував: 274 раз.
Подякували: 359 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 14:36

  zzzzzz написав:
  vovan_prm написав:Есть информация о движении в Керчинском проливе за сегодня?


Пока нет, вот источник, можете сами смотреть
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 194&type=3

По данным Марине траффик движение пошло через пролив.
Фриз написал что вчера прошли в Азов два судна в Мариуполь, я видел сегодня что 1 судно вышло из Азова в Черное море. ( из Марика вышло судно аж 23 ноября )

Ничего сверхъестественного: два дня очередь, неделю -шторм.
Обычное дело для этого времени года.
Только не юля
vovan_prm
 
Повідомлень: 1841
З нами з: 09.09.14
Подякував: 636 раз.
Подякували: 579 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 14:47

  ребе Нок написав:
  Долярчик написав:Дякую!
.... а ще, мене потішили прикольною фішкою!
- виявляєьься, що з часом, як там вже буде договір з обленерго, то можна той електролічильник, який є на моменті, просто(по заяві/зверненні) перепрограмувати його на двох-зонний!
- клас! - супер!!!!!!

Щас наверно везде такие электронные ставят, там уже все запрограммировано просто просто режимы счета переключают. Помню как у меня на одной из хат ставили то установщик рассказывал что в таких счетчиках даже есть дистанционная функция отключения, планируют сделать есть долг 200 грн раз и свет отключили. А в будущем вообще может только по предоплате работать будут.


У меня стоит такой счетчик,новострой,2010 года, там нет дистанционного отключения,а есть ограничение потребляемой мощности 200ватт,то есть холодильник ,телевизор ,лампочка где-то то еще работает,но тостер или утюг в месте уже нет...
Снятие ограничения тоже дистанционно,после оплаты задолженности....проверено...
komant733
 
Повідомлень: 141
З нами з: 07.03.16
Подякував: 8 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 14:49

Кстати жеребьевка на Евро 2020
Группа B: Португалия, Украина, Сербия, Литва, Люксембург
Нормально. С группы выходят две команды.
А вот у Беларусов группа жесть
Группа C: Нидерланды, Германия, Северная Ирландия, Эстония, Беларусь;
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1557
З нами з: 02.03.15
Подякував: 274 раз.
Подякували: 359 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 14:51

Вижу вчера прошло на выход судно МАРРИ М из Марика
https://www.marinetraffic.com/en/ais/ho ... 65/zoom:10

Сейчас проходит САНТАНА из Бердянска
https://www.marinetraffic.com/en/ais/ho ... 55/zoom:13

Вот еще проходит АДАСТАР из Бердянска
https://www.marinetraffic.com/en/ais/ho ... 65/zoom:10
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29326
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2873 раз.
Подякували: 4768 раз.
 
Профіль
9
2
1
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 14:52

Re: Валютный рынок в контексте

  komant733 написав:Снятие ограничения тоже дистанционно,после оплаты задолженности....проверено...

А после оплаты надо было им звонить чтобы ограничение сняли?
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1557
З нами з: 02.03.15
Подякував: 274 раз.
Подякували: 359 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 700870097010701170127013>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Перес де Куэльяр, ЛАД і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1382, 1383, 1384
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13836 1577902
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 гру, 2018 15:44
antey1969
Валютный рынок в мире 1 ... 649, 650, 651
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6508 1376028
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 лис, 2018 09:26
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 247632
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Грант (15)
02.12.2018 15:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.