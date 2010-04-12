Израиль наносит сокрушительный удар по РФ: соглашение о газопроводе East Med в ЕС подписано
А что будет всё-таки с нашей ГТС, когда вся эта масса строящихся и проектируемых газопроводов и терминалов по всей Европе всё-таки запустится?
Интересно что судя по картам трубопроводов через ГТС Украины газ мог поставляться на север Италии, и также в южном направлении трубопровод идет до Болгарии где раньше и планировалось его продлить до Греции и юга Италии. Так что удар можно сказать и по нам.
Востаннє редагувалось ребе Нок в Нед 02 гру, 2018 14:19, всього редагувалось 1 раз.
ДС мне друг, но истина дороже порошенко вор коррупционер
По данным Марине траффик движение пошло через пролив. Фриз написал что вчера прошли в Азов два судна в Мариуполь, я видел сегодня что 1 судно вышло из Азова в Черное море. ( из Марика вышло судно аж 23 ноября )
По данным Марине траффик движение пошло через пролив. Фриз написал что вчера прошли в Азов два судна в Мариуполь, я видел сегодня что 1 судно вышло из Азова в Черное море. ( из Марика вышло судно аж 23 ноября )
Ничего сверхъестественного: два дня очередь, неделю -шторм. Обычное дело для этого времени года.
Долярчик написав:Дякую! .... а ще, мене потішили прикольною фішкою! - виявляєьься, що з часом, як там вже буде договір з обленерго, то можна той електролічильник, який є на моменті, просто(по заяві/зверненні) перепрограмувати його на двох-зонний! - клас! - супер!!!!!!
Щас наверно везде такие электронные ставят, там уже все запрограммировано просто просто режимы счета переключают. Помню как у меня на одной из хат ставили то установщик рассказывал что в таких счетчиках даже есть дистанционная функция отключения, планируют сделать есть долг 200 грн раз и свет отключили. А в будущем вообще может только по предоплате работать будут.
У меня стоит такой счетчик,новострой,2010 года, там нет дистанционного отключения,а есть ограничение потребляемой мощности 200ватт,то есть холодильник ,телевизор ,лампочка где-то то еще работает,но тостер или утюг в месте уже нет... Снятие ограничения тоже дистанционно,после оплаты задолженности....проверено...
Кстати жеребьевка на Евро 2020 Группа B: Португалия, Украина, Сербия, Литва, Люксембург Нормально. С группы выходят две команды. А вот у Беларусов группа жесть Группа C: Нидерланды, Германия, Северная Ирландия, Эстония, Беларусь;
ДС мне друг, но истина дороже порошенко вор коррупционер