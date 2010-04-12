Интересно.
А как технически это осуществляется?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 гру, 2018 14:53
Додано: Нед 02 гру, 2018 14:54
Re: Валютный рынок в контексте
Евро закрыл ноябрь аккурат на уровне открытия.
Только не юля
Додано: Нед 02 гру, 2018 14:59
Думаю, так же как трансформаторные подстанции управляются.
Аналоговый сигнал по сети питания.
Возможно и цифровой, но там мороки много. Надо куча адаптирующих устройств по всей ЛЭП.
Только не юля
Додано: Нед 02 гру, 2018 15:08
"Свечной заводик", кот. вместо прибыли требует затрат ... Сомнительная радость.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Нед 02 гру, 2018 15:26
Нам сложно понять психологию миллиардеров, поэтому мы никогда увы уже не станем миллиардерами.
Но с точки зрения обывателя, если есть чемодан без ручки, и его нельзя-не дают продать, то его можно просто выкинуть, особенно если за наличие чемодана без ручки надо что-то еще платить, а у тебя еще есть штук пять таких чемоданов.
Возможно от собственника присутствует какая-то вера в будущее этого своего бизнеса.
Других предположений у меня нет.
Додано: Нед 02 гру, 2018 15:29
Додано: Нед 02 гру, 2018 15:29
Практически так же и фунт. Да и золото за ноябрь выросло всего на 0,6%.
Если не секрет, что ожидаете в декабре?
P.s. Если бы я так же объяснял азовские проблемы погодой, а не происками Кремля, меня бы уже засыпали обвинениями (в частности и Вы ) и, возможно, забанили.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Нед 02 гру, 2018 15:35
Re: Валютный рынок в контексте
Стоимость услуги в студию. Что платить будем, коли чел мышкой пару раз шевельнёт. Раньше помню за транспорт больше брали.
А по проводам ... Нефиг делать. Франция родоначальница талнета по сети 220 вольт. Фильтра и все дела на раз-два. У меня на подстанции лет 7 назад стойки ставили. И про дистанционное отключение, и смену тарифов мне электрик баюл, что жидкокристалический кран со счетчиком ставил.
А за газ не переживайте, усе сядем со временем на абонплату.
Йоло Милович тут не причём. Йоло всем. Пришло. Потому и все усилия на то что бы нижестоящие давали доход вышестоящим.
И по теме ветки. Я бы с середины декабря ушки в сторону новостей очень бы напрягал. Клянусь закопаным котом, что цыплёнка сьесть хотел. Переходим в страну страха. Моя область попала в ВП. Так его нет? А нам рекомендуют ходить с паспортами. Значит есть? Враг напал?
Додано: Нед 02 гру, 2018 15:38
Возможно.
Но, по-моему, более реальный вариант - не дают этот чемодан выкинуть. Как было у нас с ВТБ. Просто отказаться платить налоги - не знаю, спасёт ли и не приведёт ли к ещё бОльшим затратам.
zРадио
Убыток уже понесен. Или Вы имеете ввиду то, о чём написал freeze - перспективы на будущее?
И почему пару сотен миллионов долларов? Вы так оцениваете стоимость произв. корпусов? Больше там вроде ничего нет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Нед 02 гру, 2018 15:41
Можно и позвонить,но подключение в течении 3 рабочих дней,но быстрее подъехать и показать платежку,тогда на следующий день...
Подключение обратно БЕСПЛАТНО ...год назад так было,как сейчас Не знаю.Счета за электричество оплачиваю с карты автоматом...
Ни при подключении ни при отключении доступа к счетчику у них нет,счетчик в квартире....
Востаннє редагувалось komant733 в Нед 02 гру, 2018 15:45, всього редагувалось 3 разів.
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