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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 70097010701170127013>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 951
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
606
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 14:53

  komant733 написав:Снятие ограничения тоже дистанционно,после оплаты задолженности....проверено...


Интересно.
А как технически это осуществляется?
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 14:54

Re: Валютный рынок в контексте

Евро закрыл ноябрь аккурат на уровне открытия.
Только не юля
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 14:59

  freeze написав:
  komant733 написав:Снятие ограничения тоже дистанционно,после оплаты задолженности....проверено...


Интересно.
А как технически это осуществляется?

Думаю, так же как трансформаторные подстанции управляются.
Аналоговый сигнал по сети питания.
Возможно и цифровой, но там мороки много. Надо куча адаптирующих устройств по всей ЛЭП.
Только не юля
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 15:08

  freeze написав:
ЛАД написав:
Captain Obvious
......
ведь тогда окончательно порвутся деловые связи с рашкой, и свечн... конфетный заводик может пострадать.

Это Вы о чём?
Если о Липецке, так с ним вопрос вроде давно решён и он давно не работает.
Вот последнее - https://ru.tsn.ua/ukrayina/zhurnalisty-nagryanuli-na-fabriku-roshen-v-lipecke-posle-poyavleniya-ukrainskih-konfet-v-krymu-1227522.html
Предприятие не работает, но собственник не менялся.
Да и вряд ли получена льгота по уплату налога на землю, какая то пишут охрана есть, уборщики, зарплата им платится, налоги тоже.

"Свечной заводик", кот. вместо прибыли требует затрат ... Сомнительная радость. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 15:26

  ЛАД написав:"Свечной заводик", кот. вместо прибыли требует затрат ... Сомнительная радость.


Нам сложно понять психологию миллиардеров, поэтому мы никогда увы уже не станем миллиардерами.
Но с точки зрения обывателя, если есть чемодан без ручки, и его нельзя-не дают продать, то его можно просто выкинуть, особенно если за наличие чемодана без ручки надо что-то еще платить, а у тебя еще есть штук пять таких чемоданов.
Возможно от собственника присутствует какая-то вера в будущее этого своего бизнеса.
Других предположений у меня нет.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 15:29

  ЛАД написав:"Свечной заводик", кот. вместо прибыли требует затрат ... Сомнительная радость. :)


Нести расходы в пределах пары сотен тысяч долларов в год все же целесообразнее, чем фиксануть пару сотен миллионов долларов убытка.
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 15:29

  vovan_prm написав:Евро закрыл ноябрь аккурат на уровне открытия.

Практически так же и фунт. Да и золото за ноябрь выросло всего на 0,6%.
Если не секрет, что ожидаете в декабре?

P.s. Если бы я так же объяснял азовские проблемы погодой, а не происками Кремля, меня бы уже засыпали обвинениями (в частности и Вы :) ) и, возможно, забанили. :)
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 15:35

Re: Валютный рынок в контексте

  komant733 написав:Снятие ограничения тоже дистанционно,после оплаты задолженности....проверено...

Стоимость услуги в студию. Что платить будем, коли чел мышкой пару раз шевельнёт. Раньше помню за транспорт больше брали.
А по проводам ... Нефиг делать. Франция родоначальница талнета по сети 220 вольт. Фильтра и все дела на раз-два. У меня на подстанции лет 7 назад стойки ставили. И про дистанционное отключение, и смену тарифов мне электрик баюл, что жидкокристалический кран со счетчиком ставил.
А за газ не переживайте, усе сядем со временем на абонплату.
Йоло Милович тут не причём. Йоло всем. Пришло. Потому и все усилия на то что бы нижестоящие давали доход вышестоящим.
И по теме ветки. Я бы с середины декабря ушки в сторону новостей очень бы напрягал. Клянусь закопаным котом, что цыплёнка сьесть хотел. Переходим в страну страха. Моя область попала в ВП. Так его нет? А нам рекомендуют ходить с паспортами. Значит есть? Враг напал?
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 15:38

  freeze написав:
  ЛАД написав:"Свечной заводик", кот. вместо прибыли требует затрат ... Сомнительная радость.


Нам сложно понять психологию миллиардеров, поэтому мы никогда увы уже не станем миллиардерами.
Но с точки зрения обывателя, если есть чемодан без ручки, и его нельзя-не дают продать, то его можно просто выкинуть, особенно если за наличие чемодана без ручки надо что-то еще платить, а у тебя еще есть штук пять таких чемоданов.
Возможно от собственника присутствует какая-то вера в будущее этого своего бизнеса.
Других предположений у меня нет.

Возможно.
Но, по-моему, более реальный вариант - не дают этот чемодан выкинуть. Как было у нас с ВТБ. Просто отказаться платить налоги - не знаю, спасёт ли и не приведёт ли к ещё бОльшим затратам.

zРадио
Нести расходы в пределах пары сотен тысяч долларов в год все же целесообразнее, чем фиксануть пару сотен миллионов долларов убытка

Убыток уже понесен. Или Вы имеете ввиду то, о чём написал freeze - перспективы на будущее?
И почему пару сотен миллионов долларов? Вы так оцениваете стоимость произв. корпусов? Больше там вроде ничего нет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 15:41

  ребе Нок написав:
  komant733 написав:Снятие ограничения тоже дистанционно,после оплаты задолженности....проверено...

А после оплаты надо было им звонить чтобы ограничение сняли?



Можно и позвонить,но подключение в течении 3 рабочих дней,но быстрее подъехать и показать платежку,тогда на следующий день...
Подключение обратно БЕСПЛАТНО ...год назад так было,как сейчас Не знаю.Счета за электричество оплачиваю с карты автоматом...
Ни при подключении ни при отключении доступа к счетчику у них нет,счетчик в квартире....
Востаннє редагувалось komant733 в Нед 02 гру, 2018 15:45, всього редагувалось 3 разів.
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