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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7010701170127013>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 951
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
606
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 15:41

Re: Валютный рынок в контексте

  vovan_prm написав:В это время года, традиционно, начинается сезон "восточного ветра".

Я конешно стар и болен. Особенно по утрам. Но морду адмиралу не существующего флота постарался бы набить.
КТО выпустил ребёнка в предверии штормов на надувном матрасе?? Время такое штормовое на море Понтийском в начале зимы. А вдруг бы в Турцию унесло?
Эвген
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 15:41

  ЛАД написав:Если бы я так же объяснял азовские проблемы...

может лучше не нужно ничего объяснять?
может отдохнёте немного, внуков навестите...
поберегите здоровье.
ибо вчерашнее "объяснение" тянет на пятую стадию маразма.
  ЛАД написав:На этом можно хорошо влететь, все эти прогнозы вероятностные, причём вероятность оценить весьма сложно (скорее, невозможно).
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 15:44

Что-то французы никак не хотят рыночных цен на бензин. Жандармы Макрона побили протестующих. В правительстве обсуждают вопрос о введении чрезвычайного положения во Франции.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 15:46

  Эвген написав:..........
И по теме ветки. Я бы с середины декабря ушки в сторону новостей очень бы напрягал. Клянусь закопанным котом, что цыплёнка съесть хотел. Переходим в страну страха. Моя область попала в ВП. Так его нет? А нам рекомендуют ходить с паспортами. Значит есть? Враг напал?

В стране страха мы уже давненько. Степень у каждого своя. :)
Враг есть, но не напал (в смысле, ничего нового).
ВП пока условно-досрочное.
Чего рекомендуете бояться - полит. новостей или экономич.? Или полит. новостей с эконом. последствиями?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 15:50

Re: Валютный рынок в контексте

  freeze написав:Что-то французы никак не хотят рыночных цен на бензин.


Человек на 10% состоит из эгоизма. Остальные 90% любовь к себе.
Когда Болгария в ЕС пёрлась, и подняла тариф на эл.энергию на уровень к евро, то там и не такое было.
Отдаёшь то свои.
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 15:50

Re: Валютный рынок в контексте

  freeze написав:Что-то французы никак не хотят рыночных цен на бензин.


Человек на 10% состоит из эгоизма. Остальные 90% любовь к себе.
Когда Болгария в ЕС пёрлась, и подняла тариф на эл.энергию на уровень к евро, то там и не такое было.
Отдаёшь то свои.
Эвген
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 15:50

  freeze написав:Что-то французы никак не хотят рыночных цен на бензин. Жандармы Макрона побили протестующих. В правительстве обсуждают вопрос о введении чрезвычайного положения во Франции.

А какие в Франции цены на бензин?
В штатах к примеру $2.40-2.80 за галлон
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 15:50

Yuri_T
У вас стоит сигнал на мои сообщения? Как только, так и сразу?
Простите, но ваши посты ко мне - уже маразм вне стадий. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 15:50

  freeze написав:Что-то французы никак не хотят рыночных цен на бензин. Жандармы Макрона побили протестующих. В правительстве обсуждают вопрос о введении чрезвычайного положения во Франции.

У нас бы верхи подняли вой, что это происки или спецоперация сами знаете кого.
У Макрона такого финта в запасе нет. Заинтригован - как он вывернется?
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 15:51

  Ukrainian написав:
  freeze написав:Что-то французы никак не хотят рыночных цен на бензин. Жандармы Макрона побили протестующих. В правительстве обсуждают вопрос о введении чрезвычайного положения во Франции.

А какие в Франции цены на бензин?
В штатах к примеру $2.40-2.80 за галлон

Чуть больше 1.5 евро за литр
antey1969
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