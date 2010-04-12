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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 гру, 2018 15:41
vovan_prm написав:
В это время года, традиционно, начинается сезон "восточного ветра".
Я конешно стар и болен. Особенно по утрам. Но морду адмиралу не существующего флота постарался бы набить.
КТО выпустил ребёнка в предверии штормов на надувном матрасе?? Время такое штормовое на море Понтийском в начале зимы. А вдруг бы в Турцию унесло?
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Эвген
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Додано: Нед 02 гру, 2018 15:41
ЛАД написав:
Если бы я так же объяснял азовские проблемы...
может лучше не нужно ничего объяснять?
может отдохнёте немного, внуков навестите...
поберегите здоровье.
ибо вчерашнее "объяснение" тянет на пятую стадию маразма.
ЛАД написав:
На этом можно хорошо влететь, все эти прогнозы вероятностные, причём вероятность оценить весьма сложно (скорее, невозможно).
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Нед 02 гру, 2018 15:44
Что-то французы никак не хотят рыночных цен на бензин. Жандармы Макрона побили протестующих. В правительстве обсуждают вопрос о введении чрезвычайного положения во Франции.
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freeze
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Додано: Нед 02 гру, 2018 15:46
Эвген написав:
..........
И по теме ветки. Я бы с середины декабря ушки в сторону новостей очень бы напрягал. Клянусь закопанным котом, что цыплёнка съесть хотел. Переходим в страну страха. Моя область попала в ВП. Так его нет? А нам рекомендуют ходить с паспортами. Значит есть? Враг напал?
В стране страха мы уже давненько. Степень у каждого своя.
Враг есть, но не напал (в смысле, ничего нового).
ВП пока условно-досрочное.
Чего рекомендуете бояться - полит. новостей или экономич.? Или полит. новостей с эконом. последствиями?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
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ЛАД
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Додано: Нед 02 гру, 2018 15:50
freeze написав:
Что-то французы никак не хотят рыночных цен на бензин.
Человек на 10% состоит из эгоизма. Остальные 90% любовь к себе.
Когда Болгария в ЕС пёрлась, и подняла тариф на эл.энергию на уровень к евро, то там и не такое было.
Отдаёшь то свои.
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Додано: Нед 02 гру, 2018 15:50
freeze написав:
Что-то французы никак не хотят рыночных цен на бензин.
Человек на 10% состоит из эгоизма. Остальные 90% любовь к себе.
Когда Болгария в ЕС пёрлась, и подняла тариф на эл.энергию на уровень к евро, то там и не такое было.
Отдаёшь то свои.
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Эвген
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Додано: Нед 02 гру, 2018 15:50
freeze написав:
Что-то французы никак не хотят рыночных цен на бензин. Жандармы Макрона побили протестующих. В правительстве обсуждают вопрос о введении чрезвычайного положения во Франции.
А какие в Франции цены на бензин?
В штатах к примеру $2.40-2.80 за галлон
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Нед 02 гру, 2018 15:50
Yuri_T
У вас стоит сигнал на мои сообщения? Как только, так и сразу?
Простите, но ваши посты ко мне - уже маразм вне стадий.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
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ЛАД
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Додано: Нед 02 гру, 2018 15:50
freeze написав:
Что-то французы никак не хотят рыночных цен на бензин. Жандармы Макрона побили протестующих. В правительстве обсуждают вопрос о введении чрезвычайного положения во Франции.
У нас бы верхи подняли вой, что это происки или спецоперация сами знаете кого.
У Макрона такого финта в запасе нет. Заинтригован - как он вывернется?
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Додано: Нед 02 гру, 2018 15:51
Ukrainian написав: freeze написав:
Что-то французы никак не хотят рыночных цен на бензин. Жандармы Макрона побили протестующих. В правительстве обсуждают вопрос о введении чрезвычайного положения во Франции.
А какие в Франции цены на бензин?
В штатах к примеру $2.40-2.80 за галлон
Чуть больше 1.5 евро за литр
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