Додано: Нед 02 гру, 2018 15:56

vovan_prm

Спасибо за ответ.

По информации и фактам, о кот. я писал, не помню, чтобы кто-то обвинял меня в их ложности. Тем более, что в отличие от многих всегда даю ссылки на источник информации.

Если я не знаком с проблемами Азова, то я об этом ни слова и не написал. У Вас не возникало мысли, что мои обвинители так же не знакомы с теми вопросами, о кот. писал я?



P.s. Обратите внимание на пост Yuri_T ко мне чуть выше.

Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 02 гру, 2018 16:02, всього редагувалось 2 разів.