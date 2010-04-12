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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 70117012701370147015>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 951
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
606
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 15:51

  freeze написав:Что-то французы никак не хотят рыночных цен на бензин. Жандармы Макрона побили протестующих. В правительстве обсуждают вопрос о введении чрезвычайного положения во Франции.

Там всё же речь не о рыночных ценах, а об акцизах.
Так же, как у нас с сигаретами и пивом.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 15:53

  ЛАД написав:
  vovan_prm написав:Евро закрыл ноябрь аккурат на уровне открытия.

Практически так же и фунт. Да и золото за ноябрь выросло всего на 0,6%.
Если не секрет, что ожидаете в декабре?

P.s. Если бы я так же объяснял азовские проблемы погодой, а не происками Кремля, меня бы уже засыпали обвинениями (в частности и Вы :) ) и, возможно, забанили. :)

1.По евро/доллару ожидаю обновления минимума 1,1214.
Перед этим не исключен повторный тест 1,15.
Точнее можно будет сказать по реакции на эти уровни.
Аналитическая модель, которую я использую, дает статистически-достоверную вероятность в горизонте 1-2 недель.

2.Если своевременно "отделять мух от котлет", со временем становится понятно что "тайная ложа" зачастую просто "явная лажа".
И когда я пишу об Азове, я пишу про то, что "немного знаю".
Это не "измышлизмы" досужих писак, а проверенная жизненным опытом информация.
Попробуйте проверять информацию и "факты", которые публикуете или ссылаетесь и, поверьте, обвинителей и обвинений будет гораздо меньше.
Востаннє редагувалось vovan_prm в Нед 02 гру, 2018 16:08, всього редагувалось 1 раз.
Только не юля
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 15:56

vovan_prm
Спасибо за ответ.
По информации и фактам, о кот. я писал, не помню, чтобы кто-то обвинял меня в их ложности. Тем более, что в отличие от многих всегда даю ссылки на источник информации.
Если я не знаком с проблемами Азова, то я об этом ни слова и не написал. У Вас не возникало мысли, что мои обвинители так же не знакомы с теми вопросами, о кот. писал я?

P.s. Обратите внимание на пост Yuri_T ко мне чуть выше.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 02 гру, 2018 16:02, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 15:59

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Чего рекомендуете бояться - полит. новостей или экономич.?

Провокаций. Не скажу с какой стороны, иначе забанят

Встречный вопрос. Введение ВП вопрос политический или экономический? Или военный?
Эвген
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 16:05

  ЛАД написав:По информации и фактам, о кот. я писал, не помню, чтобы кто-то обвинял меня в их ложности.

да какая там "информация и факты", прости Господи...
вот ваш стандартный формат по любому возникающему вопросу:
  ЛАД написав:Несколько лет назад знаю о стремлении многих теневых экспортёров переходить на белую работу. Сейчас более-менее приличной информацией не обладаю.

т.е.: нифига не знаю, не понимаю, не разбираюсь, зато высказываюсь по любому поводу и бесконечно.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 16:13

  komant733 написав:
  ребе Нок написав:
  komant733 написав:Снятие ограничения тоже дистанционно,после оплаты задолженности....проверено...

А после оплаты надо было им звонить чтобы ограничение сняли?



Можно и позвонить,но подключение в течении 3 рабочих дней,но быстрее подъехать и показать платежку,тогда на следующий день...
Подключение обратно БЕСПЛАТНО ...год назад так было,как сейчас Не знаю.Счета за электричество оплачиваю с карты автоматом...
Ни при подключении ни при отключении доступа к счетчику у них нет,счетчик в квартире....

отэтого я и боялся, ненавижу все эти организации и необходимость туда появляться чтото показывать доказывать :evil:
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 16:15

  vovan_prm написав:
  freeze написав:
  komant733 написав:Снятие ограничения тоже дистанционно,после оплаты задолженности....проверено...


Интересно.
А как технически это осуществляется?

Думаю, так же как трансформаторные подстанции управляются.
Аналоговый сигнал по сети питания.
Возможно и цифровой, но там мороки много. Надо куча адаптирующих устройств по всей ЛЭП.


ограничитель тока в самом счетчике, а уж как его включить удаленно - скорее всего по сети и идет управляющий сигнал, а может и беспроводное управление, как и снимают показания некоторых видов счетчиков.
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 16:19

  Yuri_T написав:
  ЛАД написав:По информации и фактам, о кот. я писал, не помню, чтобы кто-то обвинял меня в их ложности.

да какая там "информация и факты", прости Господи...
вот ваш стандартный формат по любому возникающему вопросу:
  ЛАД написав:Несколько лет назад знаю о стремлении многих теневых экспортёров переходить на белую работу. Сейчас более-менее приличной информацией не обладаю.

т.е.: нифига не знаю, не понимаю, не разбираюсь, зато высказываюсь по любому поводу и бесконечно.

Вы большой молодец!
Обрезали цитату, как Вам захотелось и довольны. После того, что Вы процитировали, дальше написано:
Может, кто осветит этот вопрос?

Т.е. когда я не знаю, то спрашиваю. Это не зазорно.
Зазорно выставлять себя всезнайкой и с "умным видом" подначивать окружающих, ничего не написав по сути.
В частности, если бы Вы что-то конкретное написали о теневом экспорте и его тенденциях, я бы лично с интересом прочитал. Но Вы предпочитаете заниматься флудом, оскорблениями и наклейкой ярлыков. Действительно, "прости Господи..."
Успехов Вам на этом поприще!
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 16:25

Re: Валютный рынок в контексте

Вітаюсь з усіма. Панове з Курс.com.ua реєструйтесь на finance.ua.Я знаю що ви читаєте тут, кому цікаво подискутувати в прогнозуванні курсу доляра, приєднуйтесь друзі. Будь ласка прошу, не соромимся.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 16:26

Re: Валютный рынок в контексте

  rasmus написав:ограничитель тока в самом счетчике, а уж как его включить удаленно - скорее всего по сети и идет управляющий сигнал, а может и беспроводное управление, как и снимают показания некоторых видов счетчиков.


Мне когда такой поставили, на МК ЖК кэкран я хотел в суд на них подать.

Такой счетчик видит всё. Когда в пол... седьмого добавилась нагрузка в 50 ватт, значит включили свет в туалет. Холодильник включается(с броском по току) 5 раз в день значит ты дома, раз в сутки значит в отпуске.
Мне по турбинам тренды разгадывать приходилось и не такие. Дайте показания такого счетчика за месяц, так я вам портрет потребителя обосную.
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