Там всё же речь не о рыночных ценах, а об акцизах.
Так же, как у нас с сигаретами и пивом.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 гру, 2018 15:51
Там всё же речь не о рыночных ценах, а об акцизах.
Так же, как у нас с сигаретами и пивом.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Нед 02 гру, 2018 15:53
1.По евро/доллару ожидаю обновления минимума 1,1214.
Перед этим не исключен повторный тест 1,15.
Точнее можно будет сказать по реакции на эти уровни.
Аналитическая модель, которую я использую, дает статистически-достоверную вероятность в горизонте 1-2 недель.
2.Если своевременно "отделять мух от котлет", со временем становится понятно что "тайная ложа" зачастую просто "явная лажа".
И когда я пишу об Азове, я пишу про то, что "немного знаю".
Это не "измышлизмы" досужих писак, а проверенная жизненным опытом информация.
Попробуйте проверять информацию и "факты", которые публикуете или ссылаетесь и, поверьте, обвинителей и обвинений будет гораздо меньше.
Востаннє редагувалось vovan_prm в Нед 02 гру, 2018 16:08, всього редагувалось 1 раз.
Только не юля
Додано: Нед 02 гру, 2018 15:56
vovan_prm
Спасибо за ответ.
По информации и фактам, о кот. я писал, не помню, чтобы кто-то обвинял меня в их ложности. Тем более, что в отличие от многих всегда даю ссылки на источник информации.
Если я не знаком с проблемами Азова, то я об этом ни слова и не написал. У Вас не возникало мысли, что мои обвинители так же не знакомы с теми вопросами, о кот. писал я?
P.s. Обратите внимание на пост Yuri_T ко мне чуть выше.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 02 гру, 2018 16:02, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Нед 02 гру, 2018 15:59
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Нед 02 гру, 2018 16:05
да какая там "информация и факты", прости Господи...
вот ваш стандартный формат по любому возникающему вопросу:
т.е.: нифига не знаю, не понимаю, не разбираюсь, зато высказываюсь по любому поводу и бесконечно.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 02 гру, 2018 16:13
отэтого я и боялся, ненавижу все эти организации и необходимость туда появляться чтото показывать доказывать
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер
Додано: Нед 02 гру, 2018 16:15
ограничитель тока в самом счетчике, а уж как его включить удаленно - скорее всего по сети и идет управляющий сигнал, а может и беспроводное управление, как и снимают показания некоторых видов счетчиков.
Додано: Нед 02 гру, 2018 16:19
Вы большой молодец!
Обрезали цитату, как Вам захотелось и довольны. После того, что Вы процитировали, дальше написано:
Т.е. когда я не знаю, то спрашиваю. Это не зазорно.
Зазорно выставлять себя всезнайкой и с "умным видом" подначивать окружающих, ничего не написав по сути.
В частности, если бы Вы что-то конкретное написали о теневом экспорте и его тенденциях, я бы лично с интересом прочитал. Но Вы предпочитаете заниматься флудом, оскорблениями и наклейкой ярлыков. Действительно, "прости Господи..."
Успехов Вам на этом поприще!
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Нед 02 гру, 2018 16:25
Re: Валютный рынок в контексте
Вітаюсь з усіма. Панове з Курс.com.ua реєструйтесь на finance.ua.Я знаю що ви читаєте тут, кому цікаво подискутувати в прогнозуванні курсу доляра, приєднуйтесь друзі. Будь ласка прошу, не соромимся.
Додано: Нед 02 гру, 2018 16:26
Re: Валютный рынок в контексте
Мне когда такой поставили, на МК ЖК кэкран я хотел в суд на них подать.
Такой счетчик видит всё. Когда в пол... седьмого добавилась нагрузка в 50 ватт, значит включили свет в туалет. Холодильник включается(с броском по току) 5 раз в день значит ты дома, раз в сутки значит в отпуске.
Мне по турбинам тренды разгадывать приходилось и не такие. Дайте показания такого счетчика за месяц, так я вам портрет потребителя обосную.
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