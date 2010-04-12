ЛАД написав:Или Вы имеете ввиду то, о чём написал freeze - перспективы на будущее? И почему пару сотен миллионов долларов? Вы так оцениваете стоимость произв. корпусов? Больше там вроде ничего нет.
Корпоративный мир живет по корпоративным правилам -уходя с рынка по регуляторно-политическим причинам списать в убыток придется полный объем осущественных инвестиций, а не остаточную стоимость производственных корпусов.
Я не знаком с деталями корп. обязательств Рошен, но наверняка долгосрочные долги присутствуют, и после подобных списаний можно и на margin call нарваться.
ЛАД написав:Убыток уже понесен.
Фактически - да. Учетно - не в курсе (отчетность непублична уже года 4 как). Я полагаю, что причина финансирования обязательных расходов фабрики и объясняется нежеланием фиксировать убыток.
Тем более, что в случае ухода Порошенко с президентского кресла рынок РФ для Рошен сразу откроется вновь
ЛАД написав:Вы большой молодец! Обрезали цитату, как Вам захотелось и довольны. После того, что Вы процитировали, дальше написано:
Может, кто осветит этот вопрос?
Т.е. когда я не знаю, то спрашиваю. Это не зазорно.
ну конечно... линк стоит, кто хочет - может почитать этот ваш очередной шедевр экспертной мысли. одним предложением выше, тоже, кстати, "обрезанном":
ЛАД написав:Не могу ничего сказать об объёмах теневого экспорта табачки, янтаря, леса, но мне кажется, что относительный объём такого экспорта невелик (возможно, ошибаюсь).
ничего сказать не можете, но вам что-то кажется. я потому и говорю: может уже хватит с "объяснениями"? шагу не пройти, страницы не прочитать, как вы тут всем всё "объясняете". с таким уровнем знаний, с таким уровнем аналитики, лучше жевать, читать, набираться на старости лет ума и не позориться...
rasmus написав:ограничитель тока в самом счетчике, а уж как его включить удаленно - скорее всего по сети и идет управляющий сигнал, а может и беспроводное управление, как и снимают показания некоторых видов счетчиков.
Мне когда такой поставили, на МК ЖК кэкран я хотел в суд на них подать.
Такой счетчик видит всё. Когда в пол... седьмого добавилась нагрузка в 50 ватт, значит включили свет в туалет. Холодильник включается(с броском по току) 5 раз в день значит ты дома, раз в сутки значит в отпуске. Мне по турбинам тренды разгадывать приходилось и не такие. Дайте показания такого счетчика за месяц, так я вам портрет потребителя обосную.
Да, все логично пишете, я и не задумывался над этим. Видит все, факт, даже лампочки по 3 - 4 ватт, что вообще не замечали допотопные счетчики. Но зато энергометр покупать не нужно, включил нагрузку - и смотри на экран сколько потребляет!
rasmus написав:Да, все логично пишете, я и не задумывался над этим. Видит все, факт, даже лампочки по 3 - 4 ватт, что вообще не замечали допотопные счетчики. Но зато энергометр покупать не нужно, включил нагрузку - и смотри на экран сколько потребляет!
А некоторым по службе выдают, но Бог с ними, может на страже стоят. А кто то через деушку свою или по инету виртуально будет знать усё физиологию твою, распорядок дня, усё. Дай мне доступ с компа к такому счетчику, твоя подноготная будет на лицо. Ты уверен что в облэнерго за деньги служат святые? Никто не упущен, ни кто не забыт.
rasmus написав:Да, все логично пишете, я и не задумывался над этим. Видит все, факт, даже лампочки по 3 - 4 ватт, что вообще не замечали допотопные счетчики. Но зато энергометр покупать не нужно, включил нагрузку - и смотри на экран сколько потребляет!
А некоторым по службе выдают, но Бог с ними, может на страже стоят. А кто то через деушку свою или по инету виртуально будет знать усё физиологию твою, распорядок дня, усё. Дай мне доступ с компа к такому счетчику, твоя подноготная будет на лицо. Ты уверен что в облэнерго за деньги служат святые? Никто не упущен, ни кто не забыт.
Защита своего жилища от непрошенных гостей - тема иная и актуальная. Дополнение по счетчикам принято к сведению. Спасибо.
rasmus написав:Да, все логично пишете, я и не задумывался над этим. Видит все, факт, даже лампочки по 3 - 4 ватт, что вообще не замечали допотопные счетчики. Но зато энергометр покупать не нужно, включил нагрузку - и смотри на экран сколько потребляет!
А некоторым по службе выдают, но Бог с ними, может на страже стоят. А кто то через деушку свою или по инету виртуально будет знать усё физиологию твою, распорядок дня, усё. Дай мне доступ с компа к такому счетчику, твоя подноготная будет на лицо. Ты уверен что в облэнерго за деньги служат святые? Никто не упущен, ни кто не забыт.
Покупаете программатор и чтонибудь хаотично включаете, даже когда вас нет. Еще слышал что одни так на море уезжали и поставили программатор чтобы он свет включал вечером в квартире.
ДС мне друг, но истина дороже порошенко вор коррупционер