Эвген написав:

rasmus написав: ограничитель тока в самом счетчике, а уж как его включить удаленно - скорее всего по сети и идет управляющий сигнал, а может и беспроводное управление, как и снимают показания некоторых видов счетчиков. ограничитель тока в самом счетчике, а уж как его включить удаленно - скорее всего по сети и идет управляющий сигнал, а может и беспроводное управление, как и снимают показания некоторых видов счетчиков.

Мне когда такой поставили, на МК ЖК кэкран я хотел в суд на них подать.Такой счетчик видит всё. Когда в пол... седьмого добавилась нагрузка в 50 ватт, значит включили свет в туалет. Холодильник включается(с броском по току) 5 раз в день значит ты дома, раз в сутки значит в отпуске.Мне по турбинам тренды разгадывать приходилось и не такие. Дайте показания такого счетчика за месяц, так я вам портрет потребителя обосную.