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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7012701370147015>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 951
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
606
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 16:30

  ЛАД написав:Или Вы имеете ввиду то, о чём написал freeze - перспективы на будущее?
И почему пару сотен миллионов долларов? Вы так оцениваете стоимость произв. корпусов? Больше там вроде ничего нет.


Корпоративный мир живет по корпоративным правилам -уходя с рынка по регуляторно-политическим причинам списать в убыток придется полный объем осущественных инвестиций, а не остаточную стоимость производственных корпусов.

Я не знаком с деталями корп. обязательств Рошен, но наверняка долгосрочные долги присутствуют, и после подобных списаний можно и на margin call нарваться.

  ЛАД написав:Убыток уже понесен.


Фактически - да. Учетно - не в курсе (отчетность непублична уже года 4 как). Я полагаю, что причина финансирования обязательных расходов фабрики и объясняется нежеланием фиксировать убыток.

Тем более, что в случае ухода Порошенко с президентского кресла рынок РФ для Рошен сразу откроется вновь
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 16:30

  ЛАД написав:Вы большой молодец!
Обрезали цитату, как Вам захотелось и довольны. После того, что Вы процитировали, дальше написано:
Может, кто осветит этот вопрос?

Т.е. когда я не знаю, то спрашиваю. Это не зазорно.

ну конечно... :mrgreen:
линк стоит, кто хочет - может почитать этот ваш очередной шедевр экспертной мысли.
одним предложением выше, тоже, кстати, "обрезанном":
  ЛАД написав:Не могу ничего сказать об объёмах теневого экспорта табачки, янтаря, леса, но мне кажется, что относительный объём такого экспорта невелик (возможно, ошибаюсь).

ничего сказать не можете, но вам что-то кажется.
я потому и говорю: может уже хватит с "объяснениями"?
шагу не пройти, страницы не прочитать, как вы тут всем всё "объясняете".
с таким уровнем знаний, с таким уровнем аналитики, лучше жевать, читать, набираться на старости лет ума и не позориться...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 16:36

  Эвген написав:
  rasmus написав:ограничитель тока в самом счетчике, а уж как его включить удаленно - скорее всего по сети и идет управляющий сигнал, а может и беспроводное управление, как и снимают показания некоторых видов счетчиков.


Мне когда такой поставили, на МК ЖК кэкран я хотел в суд на них подать.

Такой счетчик видит всё. Когда в пол... седьмого добавилась нагрузка в 50 ватт, значит включили свет в туалет. Холодильник включается(с броском по току) 5 раз в день значит ты дома, раз в сутки значит в отпуске.
Мне по турбинам тренды разгадывать приходилось и не такие. Дайте показания такого счетчика за месяц, так я вам портрет потребителя обосную.


Да, все логично пишете, я и не задумывался над этим.
Видит все, факт, даже лампочки по 3 - 4 ватт, что вообще не замечали допотопные счетчики.
Но зато энергометр покупать не нужно, включил нагрузку - и смотри на экран сколько потребляет!
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 16:39

Re: Валютный рынок в контексте

  zРадио написав:Корпоративный мир живет по корпоративным правилам

Сколько ступеней корпорации?
И как верховная корпорация списывает убытки?
Не, а чё? Мы уж давно цивилизованы-корпатироизованны? Не? Не так?
Эвген
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 16:47

zРадио
Долги покрывать придётся в любом случае.
Тем более, что в случае ухода Порошенко с президентского кресла рынок РФ для Рошен сразу откроется вновь

Сильно сомневаюсь.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 16:49

Re: Валютный рынок в контексте

  rasmus написав:Да, все логично пишете, я и не задумывался над этим.
Видит все, факт, даже лампочки по 3 - 4 ватт, что вообще не замечали допотопные счетчики.
Но зато энергометр покупать не нужно, включил нагрузку - и смотри на экран сколько потребляет!


А некоторым по службе выдают, но Бог с ними, может на страже стоят. А кто то через деушку свою или по инету виртуально будет знать усё физиологию твою, распорядок дня, усё. Дай мне доступ с компа к такому счетчику, твоя подноготная будет на лицо. Ты уверен что в облэнерго за деньги служат святые?
Никто не упущен, ни кто не забыт.
Эвген
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 16:52

Добавлено: Вс 02 дек, 2018 16:30
Автором этого сообщения является Yuri_T, находящийся в вашем чёрном списке. Показать это сообщение.

Поздравляю Вас!
Вы первый за 8 лет. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 16:57

  Эвген написав:
  rasmus написав:Да, все логично пишете, я и не задумывался над этим.
Видит все, факт, даже лампочки по 3 - 4 ватт, что вообще не замечали допотопные счетчики.
Но зато энергометр покупать не нужно, включил нагрузку - и смотри на экран сколько потребляет!


А некоторым по службе выдают, но Бог с ними, может на страже стоят. А кто то через деушку свою или по инету виртуально будет знать усё физиологию твою, распорядок дня, усё. Дай мне доступ с компа к такому счетчику, твоя подноготная будет на лицо. Ты уверен что в облэнерго за деньги служат святые?
Никто не упущен, ни кто не забыт.


Защита своего жилища от непрошенных гостей - тема иная и актуальная. Дополнение по счетчикам принято к сведению. Спасибо.
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 16:57

  Эвген написав:
  rasmus написав:Да, все логично пишете, я и не задумывался над этим.
Видит все, факт, даже лампочки по 3 - 4 ватт, что вообще не замечали допотопные счетчики.
Но зато энергометр покупать не нужно, включил нагрузку - и смотри на экран сколько потребляет!


А некоторым по службе выдают, но Бог с ними, может на страже стоят. А кто то через деушку свою или по инету виртуально будет знать усё физиологию твою, распорядок дня, усё. Дай мне доступ с компа к такому счетчику, твоя подноготная будет на лицо. Ты уверен что в облэнерго за деньги служат святые?
Никто не упущен, ни кто не забыт.

Покупаете программатор и чтонибудь хаотично включаете, даже когда вас нет. Еще слышал что одни так на море уезжали и поставили программатор чтобы он свет включал вечером в квартире.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 17:02

  ЛАД написав:zРадио
Долги покрывать придётся в любом случае.
Тем более, что в случае ухода Порошенко с президентского кресла рынок РФ для Рошен сразу откроется вновь

Сильно сомневаюсь.

Копейка. Ткаченко. Эти две фамилии были у моей деревне. Знали всех, добавляя клички. По труду и жизни их.

Да а по цитате. Как может тысЯчная доля повлиять. Ну разве полполитически?
Эвген
 
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