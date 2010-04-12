ЛАД написав:zРадио Долги покрывать придётся в любом случае.
Тем более, что в случае ухода Порошенко с президентского кресла рынок РФ для Рошен сразу откроется вновь
Сильно сомневаюсь.
От долгов никто и не отказывается. Более того, уверен, что с их обслуживанием проблем нет - бизнес активно растет, и несмотря на формальные преграды присутствует на всех рынках, на которых работал и до закрытия фабрики в Липецке.
Но, повторюсь, во-первых, существуют "корпоративные предрассудки", вследствие которых любой менеджмент будет всячески избегать отражения убытков, не связанных со своими неудачными решениями (а связанных с "токсичностью" собственника), а во-вторых, эта фабрика не является мертвой, а может как восстановить деятельсность под началом текущей материнской компании, так и быть условно-проданной условно-независимой структуре
ЛАД написав:Чего рекомендуете бояться - полит. новостей или экономич.?
Провокаций. Не скажу с какой стороны, иначе забанят
Встречный вопрос. Введение ВП вопрос политический или экономический? Или военный?
Провокации возможны от любой стороны. Причины введения ВП в сегодняшнем формате (уже писал) мне не понятны. Смысла не вижу. Разве что для нагнетания ура-патриотической истерии. Но этого пока не вижу (возможно потому, что ящик не смотрю). Возможно, намечены ещё какие-то действия в продолжение?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
ребе Нок написав:Покупаете программатор и чтонибудь хаотично включаете, даже когда вас нет. Еще слышал что одни так на море уезжали и поставили программатор чтобы он свет включал вечером в квартире.
Элементарно. По не нашему таймер програмирумывай обзывается.
Я о другом. Не, то что инет пасут таки да. Таки да, меня беречь и холить надо. Чудо я такое, как нажрусь так вперьод.. Судя по многим форумам заглох народ. Страх? Или иное? Мне кроме фотки терять остальное поздно. ТАКИЕ счетчики дают полную картину. Ващего состояния здоровья, режима дня, и самое главное. Ваше политическое кредо.
ЛАД написав:Чего рекомендуете бояться - полит. новостей или экономич.?
Провокаций. Не скажу с какой стороны, иначе забанят
Встречный вопрос. Введение ВП вопрос политический или экономический? Или военный?
Провокации возможны от любой стороны. Причины введения ВП в сегодняшнем формате (уже писал) мне не понятны. Смысла не вижу. Разве что для нагнетания ура-патриотической истерии. Но этого пока не вижу (возможно потому, что ящик не смотрю). Возможно, намечены ещё какие-то действия в продолжение?
Причин для ВП хоть отбавляй, и появились они не в конце ноября 2018, а много раньше. Так что предпосылки есть.
А вот цели действительно остались за кадром - я все жду хоть какого-то плана, что будет сделано для укрепления обороны за месяц и кто за это отвечает. Хотя бы для галочки он появится, интересно?
ребе Нок написав:Покупаете программатор и чтонибудь хаотично включаете, даже когда вас нет. Еще слышал что одни так на море уезжали и поставили программатор чтобы он свет включал вечером в квартире.
Элементарно. По не нашему таймер програмирумывай обзывается.
Я о другом. Не, то что инет пасут таки да. Таки да, меня беречь и холить надо. Чудо я такое, как нажрусь так вперьод.. Судя по многим форумам заглох народ. Страх? Или иное? Мне кроме фотки терять остальное поздно. ТАКИЕ счетчики дают полную картину. Ващего состояния здоровья, режима дня, и самое главное. Ваше политическое кредо.
ага, пусть еще в канализации покопаются. Там они по кредо еще выводов наделают! и выиграют выборы на основании анализа данных ))))
zРадио Не убедительно. "восстановить деятельность" в РФ Рошен может при изменении полит. ситуации и межгос. отношений и без сохранения корпусов в Липецке и существующей "арестованной" компании. Главный вопрос - рынок сбыта и налаженная сеть поставок, но это уже потеряно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
ЛАД написав:Чего рекомендуете бояться - полит. новостей или экономич.?
Провокаций. Не скажу с какой стороны, иначе забанят
Встречный вопрос. Введение ВП вопрос политический или экономический? Или военный?
Провокации возможны от любой стороны. Причины введения ВП в сегодняшнем формате (уже писал) мне не понятны. Смысла не вижу. Разве что для нагнетания ура-патриотической истерии. Но этого пока не вижу (возможно потому, что ящик не смотрю). Возможно, намечены ещё какие-то действия в продолжение?
шас вам пєсікот напише...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.