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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7012701370147015

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 951
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
606
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 17:03

  ЛАД написав:zРадио
Долги покрывать придётся в любом случае.
Тем более, что в случае ухода Порошенко с президентского кресла рынок РФ для Рошен сразу откроется вновь

Сильно сомневаюсь.


От долгов никто и не отказывается. Более того, уверен, что с их обслуживанием проблем нет - бизнес активно растет, и несмотря на формальные преграды присутствует на всех рынках, на которых работал и до закрытия фабрики в Липецке.

Но, повторюсь, во-первых, существуют "корпоративные предрассудки", вследствие которых любой менеджмент будет всячески избегать отражения убытков, не связанных со своими неудачными решениями (а связанных с "токсичностью" собственника), а во-вторых, эта фабрика не является мертвой, а может как восстановить деятельсность под началом текущей материнской компании, так и быть условно-проданной условно-независимой структуре
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 17:07

  Эвген написав:
  ЛАД написав:Чего рекомендуете бояться - полит. новостей или экономич.?

Провокаций. Не скажу с какой стороны, иначе забанят

Встречный вопрос. Введение ВП вопрос политический или экономический? Или военный?

Провокации возможны от любой стороны.
Причины введения ВП в сегодняшнем формате (уже писал) мне не понятны. Смысла не вижу. Разве что для нагнетания ура-патриотической истерии. Но этого пока не вижу (возможно потому, что ящик не смотрю). Возможно, намечены ещё какие-то действия в продолжение?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 17:10

Re: Валютный рынок в контексте

  ребе Нок написав:Покупаете программатор и чтонибудь хаотично включаете, даже когда вас нет. Еще слышал что одни так на море уезжали и поставили программатор чтобы он свет включал вечером в квартире.

Элементарно. По не нашему таймер програмирумывай обзывается.

Я о другом. Не, то что инет пасут таки да. Таки да, меня беречь и холить надо. Чудо я такое, как нажрусь так вперьод.. Судя по многим форумам заглох народ. Страх? Или иное? Мне кроме фотки терять остальное поздно.
ТАКИЕ счетчики дают полную картину. Ващего состояния здоровья, режима дня, и самое главное. Ваше политическое кредо.
Эвген
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 17:11

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Причины введения ВП в сегодняшнем формате (уже писал) мне не понятны. Смысла не вижу.


Показали, что среагировали, возмущены и готовы махать кулаками после драки.
Смысла нет, согласен, хоть и обидно, что мы отпор никак дать не можем.
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 17:12

  ЛАД написав:
  Эвген написав:
  ЛАД написав:Чего рекомендуете бояться - полит. новостей или экономич.?

Провокаций. Не скажу с какой стороны, иначе забанят

Встречный вопрос. Введение ВП вопрос политический или экономический? Или военный?

Провокации возможны от любой стороны.
Причины введения ВП в сегодняшнем формате (уже писал) мне не понятны. Смысла не вижу. Разве что для нагнетания ура-патриотической истерии. Но этого пока не вижу (возможно потому, что ящик не смотрю). Возможно, намечены ещё какие-то действия в продолжение?


Причин для ВП хоть отбавляй, и появились они не в конце ноября 2018, а много раньше. Так что предпосылки есть.

А вот цели действительно остались за кадром - я все жду хоть какого-то плана, что будет сделано для укрепления обороны за месяц и кто за это отвечает. Хотя бы для галочки он появится, интересно?
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 17:14

  Эвген написав:
  ребе Нок написав:Покупаете программатор и чтонибудь хаотично включаете, даже когда вас нет. Еще слышал что одни так на море уезжали и поставили программатор чтобы он свет включал вечером в квартире.

Элементарно. По не нашему таймер програмирумывай обзывается.

Я о другом. Не, то что инет пасут таки да. Таки да, меня беречь и холить надо. Чудо я такое, как нажрусь так вперьод.. Судя по многим форумам заглох народ. Страх? Или иное? Мне кроме фотки терять остальное поздно.
ТАКИЕ счетчики дают полную картину. Ващего состояния здоровья, режима дня, и самое главное. Ваше политическое кредо.


ага, пусть еще в канализации покопаются. Там они по кредо еще выводов наделают! и выиграют выборы на основании анализа данных ))))
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 17:14

zРадио
Не убедительно.
"восстановить деятельность" в РФ Рошен может при изменении полит. ситуации и межгос. отношений и без сохранения корпусов в Липецке и существующей "арестованной" компании. Главный вопрос - рынок сбыта и налаженная сеть поставок, но это уже потеряно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 17:15

  ЛАД написав:
  Эвген написав:
  ЛАД написав:Чего рекомендуете бояться - полит. новостей или экономич.?

Провокаций. Не скажу с какой стороны, иначе забанят

Встречный вопрос. Введение ВП вопрос политический или экономический? Или военный?

Провокации возможны от любой стороны.
Причины введения ВП в сегодняшнем формате (уже писал) мне не понятны. Смысла не вижу. Разве что для нагнетания ура-патриотической истерии. Но этого пока не вижу (возможно потому, что ящик не смотрю). Возможно, намечены ещё какие-то действия в продолжение?

шас вам пєсікот напише...
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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