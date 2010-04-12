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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 70147015701670177018>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 951
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
606
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 17:28

  ЛАД написав:
  Эвген написав:
  ЛАД написав:Чего рекомендуете бояться - полит. новостей или экономич.?

Провокаций. Не скажу с какой стороны, иначе забанят

Встречный вопрос. Введение ВП вопрос политический или экономический? Или военный?

Провокации возможны от любой стороны.
Причины введения ВП в сегодняшнем формате (уже писал) мне не понятны. Смысла не вижу. Разве что для нагнетания ура-патриотической истерии. Но этого пока не вижу (возможно потому, что ящик не смотрю). Возможно, намечены ещё какие-то действия в продолжение?

Ну, раз человеку живущий на финансовом форуме пишет что ему не понятны причины, запустившие с моей точки зрения глобаль... А ящик смотреть надо по , ну в общем правильно, перевернув его, и не включая в сеть. Что бы не оплавились. Да, звук Ни в коем случае не включайте.

Смысл в экономике. Верней в её тупике. Ну, а это, если девушек в деревне с танцев проводжал, то там, в тупике пофиг. Буде те щё буде. Я бы согласился на 39-й год. Побачемо.
Эвген
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 17:37

  ЛАД написав:rasmus, zРадио
Мы говорим о причинах ввода ВП сегодня, а не 2-3-4 года назад. Ничего особо нового нет.
При сегодняшнем формате ВП оно ничего не даст ни для укрепления обороны, ни для чего-нибудь ещё.
Обсуждать последний инцидент не хочу - слишком много вопросов и слишком мало информации. Можно придумывать любые конспирологические теории, но реальную правду мы узнаем (если узнаем) очень не скоро.


Соглашусь с тем, что причины далеко не на поверхности.И пресловутый перенос выборов совсем не причина.Реально из всех изменений при ВП, многие просто в текущей ситуации невостребованы, поэтому и кажется мягкость решения.Я вижу три цели для начала.1 - возможность в любой момент востребовать невостребованные пункты уже без необходимости принятия решения.2 - списать многие факторы по ухудшению на возможность агрессии и ажиотаж при ней(курс доллара и т д).3 - реальные пункты ВП, кот востребованы(началась мобилизация на местах, ...).
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 17:41

  ЛАД написав:rasmus, zРадио
Мы говорим о причинах ввода ВП сегодня, а не 2-3-4 года назад. Ничего особо нового нет.
При сегодняшнем формате ВП оно ничего не даст ни для укрепления обороны, ни для чего-нибудь ещё.
Обсуждать последний инцидент не хочу - слишком много вопросов и слишком мало информации. Можно придумывать любые конспирологические теории, но реальную правду мы узнаем (если узнаем) очень не скоро.


Рассуждение в духе - сначала мы не лечили гастрит, потом мы не лечили язву, а значит и теперь рак желудка не будем... Ошибочная логика! Лечить надо, и срочно!

Тем не менее это не значит, что у меня и у общества в целом не должно оставаться вопросов после введения ВП. Очень хочется понимать, что власть знает, как применять, и применяет этот мощный инструмент для увеличения обороноспособности страны, а не своих местечковых политических целей!
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 17:44

  rasmus написав:
  Эвген написав:
  ребе Нок написав:Покупаете программатор и чтонибудь хаотично включаете, даже когда вас нет. Еще слышал что одни так на море уезжали и поставили программатор чтобы он свет включал вечером в квартире.

Элементарно. По не нашему таймер програмирумывай обзывается.

Я о другом. Не, то что инет пасут таки да. Таки да, меня беречь и холить надо. Чудо я такое, как нажрусь так вперьод.. Судя по многим форумам заглох народ. Страх? Или иное? Мне кроме фотки терять остальное поздно.
ТАКИЕ счетчики дают полную картину. Ващего состояния здоровья, режима дня, и самое главное. Ваше политическое кредо.


ага, пусть еще в канализации покопаются. Там они по кредо еще выводов наделают! и выиграют выборы на основании анализа данных ))))


Эвген дело пишет.
Сейчас новая нефть - это Биг Дата (+ очередная волна машинного обучения).
Те же мобильные операторы собирают биг дату, и строят профили пользователей, предсказывают их отток, делают дополнительный скорринг для срахов. и банков на основе мобильного поведения пользователей, не говоря уже о фэйсбуках, гуглах и пр.
В медицине тренд такой же, но больше за бугром (правда там проблема с доступом к частным мед данным), так как у нас это все оцифровывать надо, данные мед карточек и пр. Дальше в будующем тренд на объединение таких бигдат, и соотв. получение более полной информации о гражданах, с возможностями более точных прогнозов, классификаций и пр.
Хочет Чай например ларек открыть новый у себя на миккорайоне, но точно не знает где. Пошел к моб оператору, тот ему за денежку предоставил картину перемещений абонентов в течение дня, с учетом их интересов и уровня стоимости смартфона. И видно что вот здесь возле большого дуба надо ларек открывать, а здесь за углом лучше не открывать. :)
9kazak9
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 17:45

Re: Валютный рынок в контексте

  zРадио написав:А вот цели действительно остались за кадром - я все жду хоть какого-то плана,

Интересно, человек стока есть мудр на форуме финансов.. И задаёт вопрос Хто кем виляет? собака им или её хвост ею?
С предразвальных времён не дадут нам ответа. А план один. Ну мы же приемники Союза? Значит нам туда дорога, значит нам... Шо обидно, даже когда выстроемся, нам усё равно покурить не дадут.
Эвген
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 17:49

  Эвген написав:
  zРадио написав:А вот цели действительно остались за кадром - я все жду хоть какого-то плана,

Интересно, человек стока есть мудр на форуме финансов.. И задаёт вопрос Хто кем виляет? собака им или её хвост ею?
С предразвальных времён не дадут нам ответа. А план один. Ну мы же приемники Союза? Значит нам туда дорога, значит нам... Шо обидно, даже когда выстроемся, нам усё равно покурить не дадут.


Слог у вас, однако :) Для более интересных литературных форм, чем комментарий на форуме. Ждем романов :D
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 17:54

  9kazak9 написав:Эвген дело пишет.
Сейчас новая нефть - это Биг Дата (+ очередная волна машинного обучения).
Те же мобильные операторы собирают биг дату, и строят профили пользователей, предсказывают их отток, делают дополнительный скорринг для срахов. и банков на основе мобильного поведения пользователей, не говоря уже о фэйсбуках, гуглах и пр.
В медицине тренд такой же, но больше за бугром (правда там проблема с доступом к частным мед данным), так как у нас это все оцифровывать надо, данные мед карточек и пр. Дальше в будующем тренд на объединение таких бигдат, и соотв. получение более полной информации о гражданах, с возможностями более точных прогнозов, классификаций и пр.
Хочет Чай например ларек открыть новый у себя на миккорайоне, но точно не знает где. Пошел к моб оператору, тот ему за денежку предоставил картину перемещений абонентов в течение дня, с учетом их интересов и уровня стоимости смартфона. И видно что вот здесь возле большого дуба надо ларек открывать, а здесь за углом лучше не открывать. :)


По сабжу есть винрарнейшая статья The Economist:
The world’s most valuable resource is no longer oil, but data

https://www.economist.com/leaders/2017/ ... l-but-data
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 02 гру, 2018 17:55, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 17:54

  Эвген написав:
  zРадио написав:А вот цели действительно остались за кадром - я все жду хоть какого-то плана,

Интересно, человек стока есть мудр на форуме финансов.. И задаёт вопрос Хто кем виляет? собака им или её хвост ею?
С предразвальных времён не дадут нам ответа. А план один. Ну мы же приемники Союза? Значит нам туда дорога, значит нам... Шо обидно, даже когда выстроемся, нам усё равно покурить не дадут.



Это у кого такой план про приемников и про дорогу ?
Про что Вы пишите ?
холява
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 17:58

Re: Валютный рынок в контексте

  9kazak9 написав:Те же мобильные операторы собирают биг дату, и строят профили пользователей,

Как говорил мой оппонент на одном форуме: УЗБАГОЙТЕСЬ.
Всё уже давно и регулярно.
Со времён развала Союза, под него в эувропе строили. Например Паук. Много чего. Тогда были зачатки цифрового мира. И с теми мощами? Да в нынешнюю технореволюцию? Когда мощи личного смартфона не знамо куда приспособить? Я думаю нашли и приспособили.
Может и фантастика, но в реалиях наших каждая нажатая клавиша задекларивована, каждое перемещение коли надо будет доказано.
Эвген
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 18:02

  холява написав:
  Эвген написав:
  zРадио написав:А вот цели действительно остались за кадром - я все жду хоть какого-то плана,

Интересно, человек стока есть мудр на форуме финансов.. И задаёт вопрос Хто кем виляет? собака им или её хвост ею?
С предразвальных времён не дадут нам ответа. А план один. Ну мы же приемники Союза? Значит нам туда дорога, значит нам... Шо обидно, даже когда выстроемся, нам усё равно покурить не дадут.



Это у кого такой план про приемников и про дорогу ?
Про что Вы пишите ?


Простите оба, но "grammar nazi" внутри меня не может это терпеть :mrgreen:
Приeмник - это такой прибор с антенной, а не то, что вы обсуждаете :D
zРадио
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