ЛАД написав:Чего рекомендуете бояться - полит. новостей или экономич.?
Провокаций. Не скажу с какой стороны, иначе забанят
Встречный вопрос. Введение ВП вопрос политический или экономический? Или военный?
Провокации возможны от любой стороны. Причины введения ВП в сегодняшнем формате (уже писал) мне не понятны. Смысла не вижу. Разве что для нагнетания ура-патриотической истерии. Но этого пока не вижу (возможно потому, что ящик не смотрю). Возможно, намечены ещё какие-то действия в продолжение?
Ну, раз человеку живущий на финансовом форуме пишет что ему не понятны причины, запустившие с моей точки зрения глобаль... А ящик смотреть надо по , ну в общем правильно, перевернув его, и не включая в сеть. Что бы не оплавились. Да, звук Ни в коем случае не включайте.
Смысл в экономике. Верней в её тупике. Ну, а это, если девушек в деревне с танцев проводжал, то там, в тупике пофиг. Буде те щё буде. Я бы согласился на 39-й год. Побачемо.
ЛАД написав:rasmus, zРадио Мы говорим о причинах ввода ВП сегодня, а не 2-3-4 года назад. Ничего особо нового нет. При сегодняшнем формате ВП оно ничего не даст ни для укрепления обороны, ни для чего-нибудь ещё. Обсуждать последний инцидент не хочу - слишком много вопросов и слишком мало информации. Можно придумывать любые конспирологические теории, но реальную правду мы узнаем (если узнаем) очень не скоро.
Соглашусь с тем, что причины далеко не на поверхности.И пресловутый перенос выборов совсем не причина.Реально из всех изменений при ВП, многие просто в текущей ситуации невостребованы, поэтому и кажется мягкость решения.Я вижу три цели для начала.1 - возможность в любой момент востребовать невостребованные пункты уже без необходимости принятия решения.2 - списать многие факторы по ухудшению на возможность агрессии и ажиотаж при ней(курс доллара и т д).3 - реальные пункты ВП, кот востребованы(началась мобилизация на местах, ...).
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
ЛАД написав:rasmus, zРадио Мы говорим о причинах ввода ВП сегодня, а не 2-3-4 года назад. Ничего особо нового нет. При сегодняшнем формате ВП оно ничего не даст ни для укрепления обороны, ни для чего-нибудь ещё. Обсуждать последний инцидент не хочу - слишком много вопросов и слишком мало информации. Можно придумывать любые конспирологические теории, но реальную правду мы узнаем (если узнаем) очень не скоро.
Рассуждение в духе - сначала мы не лечили гастрит, потом мы не лечили язву, а значит и теперь рак желудка не будем... Ошибочная логика! Лечить надо, и срочно!
Тем не менее это не значит, что у меня и у общества в целом не должно оставаться вопросов после введения ВП. Очень хочется понимать, что власть знает, как применять, и применяет этот мощный инструмент для увеличения обороноспособности страны, а не своих местечковых политических целей!
ребе Нок написав:Покупаете программатор и чтонибудь хаотично включаете, даже когда вас нет. Еще слышал что одни так на море уезжали и поставили программатор чтобы он свет включал вечером в квартире.
Элементарно. По не нашему таймер програмирумывай обзывается.
Я о другом. Не, то что инет пасут таки да. Таки да, меня беречь и холить надо. Чудо я такое, как нажрусь так вперьод.. Судя по многим форумам заглох народ. Страх? Или иное? Мне кроме фотки терять остальное поздно. ТАКИЕ счетчики дают полную картину. Ващего состояния здоровья, режима дня, и самое главное. Ваше политическое кредо.
ага, пусть еще в канализации покопаются. Там они по кредо еще выводов наделают! и выиграют выборы на основании анализа данных ))))
Эвген дело пишет. Сейчас новая нефть - это Биг Дата (+ очередная волна машинного обучения). Те же мобильные операторы собирают биг дату, и строят профили пользователей, предсказывают их отток, делают дополнительный скорринг для срахов. и банков на основе мобильного поведения пользователей, не говоря уже о фэйсбуках, гуглах и пр. В медицине тренд такой же, но больше за бугром (правда там проблема с доступом к частным мед данным), так как у нас это все оцифровывать надо, данные мед карточек и пр. Дальше в будующем тренд на объединение таких бигдат, и соотв. получение более полной информации о гражданах, с возможностями более точных прогнозов, классификаций и пр. Хочет Чай например ларек открыть новый у себя на миккорайоне, но точно не знает где. Пошел к моб оператору, тот ему за денежку предоставил картину перемещений абонентов в течение дня, с учетом их интересов и уровня стоимости смартфона. И видно что вот здесь возле большого дуба надо ларек открывать, а здесь за углом лучше не открывать.
zРадио написав:А вот цели действительно остались за кадром - я все жду хоть какого-то плана,
Интересно, человек стока есть мудр на форуме финансов.. И задаёт вопрос Хто кем виляет? собака им или её хвост ею? С предразвальных времён не дадут нам ответа. А план один. Ну мы же приемники Союза? Значит нам туда дорога, значит нам... Шо обидно, даже когда выстроемся, нам усё равно покурить не дадут.
zРадио написав:А вот цели действительно остались за кадром - я все жду хоть какого-то плана,
Интересно, человек стока есть мудр на форуме финансов.. И задаёт вопрос Хто кем виляет? собака им или её хвост ею? С предразвальных времён не дадут нам ответа. А план один. Ну мы же приемники Союза? Значит нам туда дорога, значит нам... Шо обидно, даже когда выстроемся, нам усё равно покурить не дадут.
Слог у вас, однако Для более интересных литературных форм, чем комментарий на форуме. Ждем романов
9kazak9 написав:Эвген дело пишет. Сейчас новая нефть - это Биг Дата (+ очередная волна машинного обучения). Те же мобильные операторы собирают биг дату, и строят профили пользователей, предсказывают их отток, делают дополнительный скорринг для срахов. и банков на основе мобильного поведения пользователей, не говоря уже о фэйсбуках, гуглах и пр. В медицине тренд такой же, но больше за бугром (правда там проблема с доступом к частным мед данным), так как у нас это все оцифровывать надо, данные мед карточек и пр. Дальше в будующем тренд на объединение таких бигдат, и соотв. получение более полной информации о гражданах, с возможностями более точных прогнозов, классификаций и пр. Хочет Чай например ларек открыть новый у себя на миккорайоне, но точно не знает где. Пошел к моб оператору, тот ему за денежку предоставил картину перемещений абонентов в течение дня, с учетом их интересов и уровня стоимости смартфона. И видно что вот здесь возле большого дуба надо ларек открывать, а здесь за углом лучше не открывать.
По сабжу есть винрарнейшая статья The Economist: The world’s most valuable resource is no longer oil, but data
zРадио написав:А вот цели действительно остались за кадром - я все жду хоть какого-то плана,
Интересно, человек стока есть мудр на форуме финансов.. И задаёт вопрос Хто кем виляет? собака им или её хвост ею? С предразвальных времён не дадут нам ответа. А план один. Ну мы же приемники Союза? Значит нам туда дорога, значит нам... Шо обидно, даже когда выстроемся, нам усё равно покурить не дадут.
Это у кого такой план про приемников и про дорогу ? Про что Вы пишите ?
9kazak9 написав:Те же мобильные операторы собирают биг дату, и строят профили пользователей,
Как говорил мой оппонент на одном форуме: УЗБАГОЙТЕСЬ. Всё уже давно и регулярно. Со времён развала Союза, под него в эувропе строили. Например Паук. Много чего. Тогда были зачатки цифрового мира. И с теми мощами? Да в нынешнюю технореволюцию? Когда мощи личного смартфона не знамо куда приспособить? Я думаю нашли и приспособили. Может и фантастика, но в реалиях наших каждая нажатая клавиша задекларивована, каждое перемещение коли надо будет доказано.
zРадио написав:А вот цели действительно остались за кадром - я все жду хоть какого-то плана,
Интересно, человек стока есть мудр на форуме финансов.. И задаёт вопрос Хто кем виляет? собака им или её хвост ею? С предразвальных времён не дадут нам ответа. А план один. Ну мы же приемники Союза? Значит нам туда дорога, значит нам... Шо обидно, даже когда выстроемся, нам усё равно покурить не дадут.
Это у кого такой план про приемников и про дорогу ? Про что Вы пишите ?
Простите оба, но "grammar nazi" внутри меня не может это терпеть Приeмник - это такой прибор с антенной, а не то, что вы обсуждаете