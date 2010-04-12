Додано: Нед 02 гру, 2018 17:44

rasmus написав: Эвген написав: ребе Нок написав: Покупаете программатор и чтонибудь хаотично включаете, даже когда вас нет. Еще слышал что одни так на море уезжали и поставили программатор чтобы он свет включал вечером в квартире. Покупаете программатор и чтонибудь хаотично включаете, даже когда вас нет. Еще слышал что одни так на море уезжали и поставили программатор чтобы он свет включал вечером в квартире.

Элементарно. По не нашему таймер програмирумывай обзывается.



Я о другом. Не, то что инет пасут таки да. Таки да, меня беречь и холить надо. Чудо я такое, как нажрусь так вперьод.. Судя по многим форумам заглох народ. Страх? Или иное? Мне кроме фотки терять остальное поздно.

ТАКИЕ счетчики дают полную картину. Ващего состояния здоровья, режима дня, и самое главное. Ваше политическое кредо. Элементарно. По не нашему таймер програмирумывай обзывается.Я о другом. Не, то что инет пасут таки да. Таки да, меня беречь и холить надо. Чудо я такое, как нажрусь так вперьод.. Судя по многим форумам заглох народ. Страх? Или иное? Мне кроме фотки терять остальное поздно.ТАКИЕ счетчики дают полную картину. Ващего состояния здоровья, режима дня, и самое главное. Ваше политическое кредо.



ага, пусть еще в канализации покопаются. Там они по кредо еще выводов наделают! и выиграют выборы на основании анализа данных )))) ага, пусть еще в канализации покопаются. Там они по кредо еще выводов наделают! и выиграют выборы на основании анализа данных ))))

Эвген дело пишет.Сейчас новая нефть - это Биг Дата (+ очередная волна машинного обучения).Те же мобильные операторы собирают биг дату, и строят профили пользователей, предсказывают их отток, делают дополнительный скорринг для срахов. и банков на основе мобильного поведения пользователей, не говоря уже о фэйсбуках, гуглах и пр.В медицине тренд такой же, но больше за бугром (правда там проблема с доступом к частным мед данным), так как у нас это все оцифровывать надо, данные мед карточек и пр. Дальше в будующем тренд на объединение таких бигдат, и соотв. получение более полной информации о гражданах, с возможностями более точных прогнозов, классификаций и пр.Хочет Чай например ларек открыть новый у себя на миккорайоне, но точно не знает где. Пошел к моб оператору, тот ему за денежку предоставил картину перемещений абонентов в течение дня, с учетом их интересов и уровня стоимости смартфона. И видно что вот здесь возле большого дуба надо ларек открывать, а здесь за углом лучше не открывать.