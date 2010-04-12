Слог зависит от вида напитка. Ну а если я не литератор, и финансы вынужденно изучаю, та что жду романов от Вас.
Да, на теме цены газа, так и видилось мне как Вы с этим, ну...друг друга от клавы оттирали. Всё цифрами... Жаль Було цикаво, интересно
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 гру, 2018 18:07
Re: Валютный рынок в контексте
Слог зависит от вида напитка. Ну а если я не литератор, и финансы вынужденно изучаю, та что жду романов от Вас.
Да, на теме цены газа, так и видилось мне как Вы с этим, ну...друг друга от клавы оттирали. Всё цифрами... Жаль Було цикаво, интересно
Додано: Нед 02 гру, 2018 18:12
ПрЕЕмник НЕ = приЁмник.
ПравопрЕЕмник. Это например Россия, приняла на себя и долги СССР умершего.
Украина уж явно не является прЕЕмником СССР. Ну разве что менталитет еще долго не выветрится ....
Востаннє редагувалось rasmus в Нед 02 гру, 2018 18:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 02 гру, 2018 18:13
Додано: Нед 02 гру, 2018 18:16
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Нед 02 гру, 2018 18:17
думаю, еще месяца 2 будет топтаться вокруг да около...возможен кратковременный пробой ниже 1,13 (что уже мы видели не раз), но из коридора не выйдет
1,125-1,145
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Нед 02 гру, 2018 18:20
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Нед 02 гру, 2018 18:21
rasmus
Вы то же поняли , как и я, смысл написанного.
Писал, писал человек про счетчики ,весь день умом блистал .
Рассказал как и за кем следить , друзья подтвердили .... а потом
" А план один. Ну мы же приемники Союза? Значит нам туда дорога, значит нам..."
Додано: Нед 02 гру, 2018 18:25
Re: Валютный рынок в контексте
Когда то для смертного приговора хватало для изменения одной в нужном месте поставленной запятой. Счас точки,2, какието...
Речь я вёл не о материальных благах стран. Следующих путём...
Не важно каким.
А то, что ждёт каждую отдельно взятую страну .. Одно Тупик. А я Вам скажу, ТУПИК во время ВП, это вещь. Мало ни кому не покажется.
Додано: Нед 02 гру, 2018 18:26
да, по электричеству и мониторингу я с ним согласен, а по поводу назад в СССР - конечно нет.
Додано: Нед 02 гру, 2018 18:29
rasmus
Интересно, модераторы Евгена читают ...вот уже тупик при ВП ,....короче грязь.
Я такую же чепуху от Глазьева слышал.
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