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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7015701670177018>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 951
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
606
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 18:07

Re: Валютный рынок в контексте

  zРадио написав:Для более интересных литературных форм, чем комментарий на форуме. Ждем романов

Слог зависит от вида напитка. Ну а если я не литератор, и финансы вынужденно изучаю, та что жду романов от Вас.
Да, на теме цены газа, так и видилось мне как Вы с этим, ну...друг друга от клавы оттирали. Всё цифрами... Жаль Було цикаво, интересно
Эвген
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 18:12

  zРадио написав:
  Эвген написав:
  zРадио написав:А вот цели действительно остались за кадром - я все жду хоть какого-то плана,

Интересно, человек стока есть мудр на форуме финансов.. И задаёт вопрос Хто кем виляет? собака им или её хвост ею?
С предразвальных времён не дадут нам ответа. А план один. Ну мы же приемники Союза? Значит нам туда дорога, значит нам... Шо обидно, даже когда выстроемся, нам усё равно покурить не дадут.



Простите оба, но "grammar nazi" внутри меня не может это терпеть :mrgreen:
Приeмник - это такой прибор с антенной, а не то, что вы обсуждаете :D


ПрЕЕмник НЕ = приЁмник.
ПравопрЕЕмник. Это например Россия, приняла на себя и долги СССР умершего.
Украина уж явно не является прЕЕмником СССР. Ну разве что менталитет еще долго не выветрится ....
Востаннє редагувалось rasmus в Нед 02 гру, 2018 18:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 18:13

  rasmus написав:ПравоприЕмник. Это например Россия, приняла на себя и долги СССР умершего.


ПравопрЕемник ?
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 18:16

Re: Валютный рынок в контексте

  холява написав:Это у кого такой план про приемников и про дорогу ?

Сразу и честно. Выращиваю тока табак. Так шо про план ето не ко мне.
Ну а дорога? Что дорога, она предначертана. Прекрасна и далёка, нам туды не добраться.
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 18:17

  vovan_prm написав:Евро закрыл ноябрь аккурат на уровне открытия.


думаю, еще месяца 2 будет топтаться вокруг да около...возможен кратковременный пробой ниже 1,13 (что уже мы видели не раз), но из коридора не выйдет
1,125-1,145
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 18:20

Re: Валютный рынок в контексте

  freeze написав:ПравопрЕемник


ТОЧНО!

наконец дошли до сути )
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 18:21

rasmus

Вы то же поняли , как и я, смысл написанного.
Писал, писал человек про счетчики ,весь день умом блистал .
Рассказал как и за кем следить , друзья подтвердили .... а потом
" А план один. Ну мы же приемники Союза? Значит нам туда дорога, значит нам..."
холява
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 18:25

Re: Валютный рынок в контексте

  freeze написав:ПравопрЕемник ?

Когда то для смертного приговора хватало для изменения одной в нужном месте поставленной запятой. Счас точки,2, какието...
Речь я вёл не о материальных благах стран. Следующих путём...
Не важно каким.
А то, что ждёт каждую отдельно взятую страну .. Одно Тупик. А я Вам скажу, ТУПИК во время ВП, это вещь. Мало ни кому не покажется.
Эвген
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 18:26

  холява написав:rasmus

Вы то же поняли , как и я, смысл написанного.
Писал, писал человек про счетчики ,весь день умом блистал .
Рассказал как и за кем следить , друзья подтвердили .... а потом
" А план один. Ну мы же приемники Союза? Значит нам туда дорога, значит нам..."


да, по электричеству и мониторингу я с ним согласен, а по поводу назад в СССР - конечно нет.
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 18:29

rasmus

Интересно, модераторы Евгена читают ...вот уже тупик при ВП ,....короче грязь.

Я такую же чепуху от Глазьева слышал.
холява
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