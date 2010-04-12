все, пора на свежий воздух!
темы пошли тяжелые.
Приятного вечера!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 гру, 2018 18:32
Додано: Нед 02 гру, 2018 18:33
плохо вы знаете "соседей"...он теперь им враг до конца света.
а фабрику не трогали, чтобы был повод у зрадофилов обвинить гаранта в том,
что агент ФСБ, кстати письмо "фейковое" грузины состряпали
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Нед 02 гру, 2018 18:33
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Нед 02 гру, 2018 18:38
Re: Валютный рынок в контексте
По традиции зачатой ДС. С конца начну. МЫ Украина, промежуточный пункт. Союз развалился? Жить потом стало лучше Украине?. Так мы в итоге пыль. НО, через ту пыль звёздную, тянется мечта развала России. И он будет. Ну а в каком конце пути сейчас мы?
Я не хочу, что бы под Новый Год на территории Украины мы увидели кишки на снегу.
Додано: Нед 02 гру, 2018 18:44
"Государство-агрессор раскалывает страну-жертву изнутри"...
смотреть всем
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Нед 02 гру, 2018 18:50
Re: Валютный рынок в контексте
Уважаемый Холява, сейчас в стране владельцы предприятий начали с установленных видеокамер распознавать эмоции сотрудников, накапливать статистику и принимать решения. Например часто улыбался, а с некоторого времени перестал, значит надо пообщаться, может чего случилось или уходит к конкурентам. Возможно и вашем заведении такое программно-аппаратное обеспечение поможет работе.
Додано: Нед 02 гру, 2018 18:52
prodigy
Несуразность в том, что автор ролика, отталкивается от де*** подхода рашогенерала *все, кто против коррупции т.д. при Яныке - агенты госдепа*.
То есть применяет точно такой же подход))
Рашкованский.
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