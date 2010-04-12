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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7015701670177018

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 951
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
606
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 18:32

  холява написав:rasmus

Интересно, модераторы Евгена читают ...вот уже тупик при ВП ,....короче грязь.

Я такую же чепуху от Глазьева слышал.


все, пора на свежий воздух!
темы пошли тяжелые.
Приятного вечера!
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 18:33

  zРадио написав:Тем более, что в случае ухода Порошенко с президентского кресла рынок РФ для Рошен сразу откроется вновь


плохо вы знаете "соседей"...он теперь им враг до конца света.
а фабрику не трогали, чтобы был повод у зрадофилов обвинить гаранта в том,
что агент ФСБ, кстати письмо "фейковое" грузины состряпали
https://24tv.ua/ru/pismo_poroshenko_v_f ... ov_n913390
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 18:33

Re: Валютный рынок в контексте

  Эвген написав:Слог зависит от вида напитка.

  Эвген написав:А то, что ждёт каждую отдельно взятую страну .. Одно Тупик. А я Вам скажу, ТУПИК во время ВП, это вещь. Мало ни кому не покажется.

Мешать то зачем?

Извините, не удержался :)
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 18:38

Re: Валютный рынок в контексте

  холява написав:Рассказал как и за кем следить , друзья подтвердили .... а потом
" А план один. Ну мы же приемники Союза? Значит нам туда дорога, значит нам..."

По традиции зачатой ДС. С конца начну. МЫ Украина, промежуточный пункт. Союз развалился? Жить потом стало лучше Украине?. Так мы в итоге пыль. НО, через ту пыль звёздную, тянется мечта развала России. И он будет. Ну а в каком конце пути сейчас мы?
Я не хочу, что бы под Новый Год на территории Украины мы увидели кишки на снегу.
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 18:44

  rasmus написав:
  ЛАД написав:Причины введения ВП в сегодняшнем формате (уже писал) мне не понятны. Смысла не вижу.


Показали, что среагировали, возмущены и готовы махать кулаками после драки.
Смысла нет, согласен, хоть и обидно, что мы отпор никак дать не можем.


"Государство-агрессор раскалывает страну-жертву изнутри"...
смотреть всем
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 18:50

Re: Валютный рынок в контексте

  холява написав:Рассказал как и за кем следить , друзья подтвердили ....


Уважаемый Холява, сейчас в стране владельцы предприятий начали с установленных видеокамер распознавать эмоции сотрудников, накапливать статистику и принимать решения. Например часто улыбался, а с некоторого времени перестал, значит надо пообщаться, может чего случилось или уходит к конкурентам. Возможно и вашем заведении такое программно-аппаратное обеспечение поможет работе.
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 18:52

prodigy
Несуразность в том, что автор ролика, отталкивается от де*** подхода рашогенерала *все, кто против коррупции т.д. при Яныке - агенты госдепа*.
То есть применяет точно такой же подход))
Рашкованский.
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