Додано: Нед 02 гру, 2018 18:58

prodigy написав: zРадио написав: Тем более, что в случае ухода Порошенко с президентского кресла рынок РФ для Рошен сразу откроется вновь Тем более, что в случае ухода Порошенко с президентского кресла рынок РФ для Рошен сразу откроется вновь



плохо вы знаете "соседей"...он теперь им враг до конца света.

а фабрику не трогали, чтобы был повод у зрадофилов обвинить гаранта в том,

что агент ФСБ, кстати письмо "фейковое" грузины состряпали

https://24tv.ua/ru/pismo_poroshenko_v_f ... ov_n913390 плохо вы знаете "соседей"...он теперь им враг до конца света.а фабрику не трогали, чтобы был повод у зрадофилов обвинить гаранта в том,что агент ФСБ, кстати письмо "фейковое" грузины состряпали

Где то что то я пропустил. Видать на рюмку отвлёкся.Я про это:Тем более, что в случае ухода Порошенко с президентского кресла рынок РФ для Рошен сразу откроется вновьНаивно и смешно. Да будет Юля, или Яйценюк, или на небе на белом коне чивакуня прилетит.Ушло время, сработала 25я заметка в новостях.Ну ладно, Крым мы вернём, хотя про это нет ни планов ни действий. Как люди Крыма нас "ВЕРНУТ"?А Донецк? Луганск? С той и с нашей стороны?Это одна капля.И в этой капле Рошен знает что его ждало.Не, ну я в 14м на новостях нажирался, счас новости вам расскажу.Томас. Латиница. католическая догма. А что бы не мешать тому внимательно будут кишки на снегу. ЛДНР, Мариуполь, труба по газу, металлоломом, или какой то Блок АС.Я то вижу, но не хочу.