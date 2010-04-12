Додано: Нед 02 гру, 2018 19:01

prodigy написав: а фабрику не трогали, чтобы был повод у зрадофилов обвинить гаранта а фабрику не трогали, чтобы был повод у зрадофилов обвинить гаранта

Ну с этим не спорю. Желание менеджмента (да и собственника) Рошена цепляться за российский бизнес, в который вложено немало денег, до последней возможности - природно, несмотря на фактическое состояние войны между странами. Так, или ниаче, это крупнейший экспортный рынок компании - был и остается (сегодня поставки в РФ осуществляются через белорусскую дочку).А с тем, что фабрика в Липецке уже не возобновит работу под структурами с бенефициаром Порошенко готов поспорить. Дело ведь не в президенте Порошенко, которого можно критиковать за внутреннюю политику, но внешнюю он формирует максимально эффективно из возможного. Дело в президенте Украины. Кто бы не победил на президентских выборах в 2019, он обеспечит прЕемственность нынешней внешней политики.