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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7017701870197020>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 951
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
606
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 19:01

  prodigy написав:а фабрику не трогали, чтобы был повод у зрадофилов обвинить гаранта


Ну с этим не спорю. Желание менеджмента (да и собственника) Рошена цепляться за российский бизнес, в который вложено немало денег, до последней возможности - природно, несмотря на фактическое состояние войны между странами. Так, или ниаче, это крупнейший экспортный рынок компании - был и остается (сегодня поставки в РФ осуществляются через белорусскую дочку).

А с тем, что фабрика в Липецке уже не возобновит работу под структурами с бенефициаром Порошенко готов поспорить. Дело ведь не в президенте Порошенко, которого можно критиковать за внутреннюю политику, но внешнюю он формирует максимально эффективно из возможного. Дело в президенте Украины. Кто бы не победил на президентских выборах в 2019, он обеспечит прЕемственность нынешней внешней политики.
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 19:04

  9kazak9 написав:
  холява написав:Рассказал как и за кем следить , друзья подтвердили ....


Уважаемый Холява, сейчас в стране владельцы предприятий начали с установленных видеокамер распознавать эмоции сотрудников, накапливать статистику и принимать решения. Например часто улыбался, а с некоторого времени перестал, значит надо пообщаться, может чего случилось или уходит к конкурентам. Возможно и вашем заведении такое программно-аппаратное обеспечение поможет работе.


это дорого и не эффективно, проще одно Василя завести :mrgreen:

"в пьянках замечен не был, но по утрам жадно пьет воду"(из доноса помполита)
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 19:08

  detroytred написав:prodigy
Несуразность в том, что автор ролика, отталкивается от де*** подхода рашогенерала *все, кто против коррупции т.д. при Яныке - агенты госдепа*.
То есть применяет точно такой же подход))
Рашкованский.


автор ролика понимает, во время гибридной войны протесты, типа х****** (кстати, проплаченные)могут нанести стране урон больше, чем пользы.
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 19:08

Re: Валютный рынок в контексте

  prodigy написав:это дорого и не эффективно, проще одно Василя завести

"в пьянках замечен не был, но по утрам жадно пьет воду"(из доноса помполита)

Замполитов давно нет. А когда всё продаётся лучше иногда Василия подкармливать.
Так что цифра рулит. Дёшево мгновенно и правдиво.
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 19:15

Re: Валютный рынок в контексте

  prodigy написав:это дорого и не эффективно, проще одно Василя завести

"в пьянках замечен не был, но по утрам жадно пьет воду"(из доноса помполита)

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
- щось зникла "нетотожність" :mrgreen: ......невже йому айпішку заблокували?! :shock:
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 02 гру, 2018 19:17, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 19:16

prodigy
Вы правы, указывая на формы несогласия с коррупцией и пр.
Протесты и т.п. -- безусловно несут негативное влияние.

Но ведь в ролике и подходе рашкованского генерала подход (классификации *свой-чужой*) гораздо шире.
Нюанс, несущий коренное отличие ... от европейского (цивилизованного).
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 19:21

Re: Валютный рынок в контексте

  zРадио написав:А с тем, что фабрика в Липецке уже не возобновит работу под структурами с бенефициаром Порошенко готов поспорить. Дело ведь не в президенте Порошенко, которого можно критиковать за внутреннюю политику, но внешнюю он формирует максимально эффективно из возможного. Дело в президенте Украины. Кто бы не победил на президентских выборах в 2019, он обеспечит прЕемственность нынешней внешней политики.

Во замутил, и за и против и параллельно.
А то,:
  zРадио написав:Кто бы не победил на президентских выборах в 2019, он обеспечит прЕемственность нынешней внешней политики.

ОНА, откуда и чего желает? Не ну в смысле политика?. А то анекдот о декабристкой бабушке вспоминается.
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 19:31

  detroytred написав:prodigy
Вы правы, указывая на формы несогласия с коррупцией и пр.
Протесты и т.п. -- безусловно несут негативное влияние.

Но ведь в ролике и подходе рашкованского генерала подход (классификации *свой-чужой*) гораздо шире.
Нюанс, несущий коренное отличие ... от европейского (цивилизованного).


для них нет вообще своих, всё используется как элементы гибридной войны ("скрепы", "фейковая история побед руцкого оружия", "лже-православие" т.д)
"то что черное для нас, для РПЦ белое"(13:20)
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 19:32

  zРадио написав:
  prodigy написав:а фабрику не трогали, чтобы был повод у зрадофилов обвинить гаранта


Ну с этим не спорю. Желание менеджмента (да и собственника) Рошена цепляться за российский бизнес, в который вложено немало денег, до последней возможности - природно, несмотря на фактическое состояние войны между странами. Так, или ниаче, это крупнейший экспортный рынок компании - был и остается (сегодня поставки в РФ осуществляются через белорусскую дочку).

А с тем, что фабрика в Липецке уже не возобновит работу под структурами с бенефициаром Порошенко готов поспорить. Дело ведь не в президенте Порошенко, которого можно критиковать за внутреннюю политику, но внешнюю он формирует максимально эффективно из возможного. Дело в президенте Украины. Кто бы не победил на президентских выборах в 2019, он обеспечит прЕемственность нынешней внешней политики.

як не як а думку суспільства щодо рашки йому прийдеться враховувати, не дивлячися на власні симпатії.
Навіть ВФЯ і той попікся, коли пішов проти волі загалу. "А как дишал, как дишал".
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 19:39

  Сибарит написав:
  Эвген написав:Слог зависит от вида напитка.

  Эвген написав:А то, что ждёт каждую отдельно взятую страну .. Одно Тупик. А я Вам скажу, ТУПИК во время ВП, это вещь. Мало ни кому не покажется.

Мешать то зачем?

К тому же:
Востаннє редагувалось vovan_prm в Нед 02 гру, 2018 19:43, всього редагувалось 1 раз.
Только не юля
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