prodigy написав:а фабрику не трогали, чтобы был повод у зрадофилов обвинить гаранта
Ну с этим не спорю. Желание менеджмента (да и собственника) Рошена цепляться за российский бизнес, в который вложено немало денег, до последней возможности - природно, несмотря на фактическое состояние войны между странами. Так, или ниаче, это крупнейший экспортный рынок компании - был и остается (сегодня поставки в РФ осуществляются через белорусскую дочку).
А с тем, что фабрика в Липецке уже не возобновит работу под структурами с бенефициаром Порошенко готов поспорить. Дело ведь не в президенте Порошенко, которого можно критиковать за внутреннюю политику, но внешнюю он формирует максимально эффективно из возможного. Дело в президенте Украины. Кто бы не победил на президентских выборах в 2019, он обеспечит прЕемственность нынешней внешней политики.
холява написав:Рассказал как и за кем следить , друзья подтвердили ....
Уважаемый Холява, сейчас в стране владельцы предприятий начали с установленных видеокамер распознавать эмоции сотрудников, накапливать статистику и принимать решения. Например часто улыбался, а с некоторого времени перестал, значит надо пообщаться, может чего случилось или уходит к конкурентам. Возможно и вашем заведении такое программно-аппаратное обеспечение поможет работе.
это дорого и не эффективно, проще одно Василя завести
"в пьянках замечен не был, но по утрам жадно пьет воду"(из доноса помполита)
detroytred написав:prodigy Несуразность в том, что автор ролика, отталкивается от де*** подхода рашогенерала *все, кто против коррупции т.д. при Яныке - агенты госдепа*. То есть применяет точно такой же подход)) Рашкованский.
автор ролика понимает, во время гибридной войны протесты, типа х****** (кстати, проплаченные)могут нанести стране урон больше, чем пользы.
zРадио написав:А с тем, что фабрика в Липецке уже не возобновит работу под структурами с бенефициаром Порошенко готов поспорить. Дело ведь не в президенте Порошенко, которого можно критиковать за внутреннюю политику, но внешнюю он формирует максимально эффективно из возможного. Дело в президенте Украины. Кто бы не победил на президентских выборах в 2019, он обеспечит прЕемственность нынешней внешней политики.
Во замутил, и за и против и параллельно. А то,:
zРадио написав:Кто бы не победил на президентских выборах в 2019, он обеспечит прЕемственность нынешней внешней политики.
ОНА, откуда и чего желает? Не ну в смысле политика?. А то анекдот о декабристкой бабушке вспоминается.
prodigy написав:а фабрику не трогали, чтобы был повод у зрадофилов обвинить гаранта
Ну с этим не спорю. Желание менеджмента (да и собственника) Рошена цепляться за российский бизнес, в который вложено немало денег, до последней возможности - природно, несмотря на фактическое состояние войны между странами. Так, или ниаче, это крупнейший экспортный рынок компании - был и остается (сегодня поставки в РФ осуществляются через белорусскую дочку).
А с тем, что фабрика в Липецке уже не возобновит работу под структурами с бенефициаром Порошенко готов поспорить. Дело ведь не в президенте Порошенко, которого можно критиковать за внутреннюю политику, но внешнюю он формирует максимально эффективно из возможного. Дело в президенте Украины. Кто бы не победил на президентских выборах в 2019, он обеспечит прЕемственность нынешней внешней политики.
як не як а думку суспільства щодо рашки йому прийдеться враховувати, не дивлячися на власні симпатії. Навіть ВФЯ і той попікся, коли пішов проти волі загалу. "А как дишал, как дишал".
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.