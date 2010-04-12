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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7017701870197020

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 951
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
606
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 19:42

  prodigy написав:
  zРадио написав:Тем более, что в случае ухода Порошенко с президентского кресла рынок РФ для Рошен сразу откроется вновь


плохо вы знаете "соседей"...он теперь им враг до конца света.
а фабрику не трогали, чтобы был повод у зрадофилов обвинить гаранта в том,
что агент ФСБ, кстати письмо "фейковое" грузины состряпали
https://24tv.ua/ru/pismo_poroshenko_v_f ... ov_n913390

К фабрике претензии еще до президентства были. И сейчас ведь бизнес работает и запрета на работу от суда нет, есть запрет на смену собственников и формы собственности. Прикрыл липецкую фабрику именно порошенко, он может ее запускать хоть завтра и работать - вот только украинские выборы пройдут :twisted:
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 19:48

prodigy
Я о другом.
Их тоже используют? :
- https://www.segodnya.ua/ukraine/ne-tolk ... 98017.html
- https://24tv.ua/ru/korrupcija_v_ukraine ... es_n928823
- http://news.bigmir.net/ukraine/1126634- ... she-Rossii
- https://www.unian.net/politics/2362507- ... ainyi.html

Особенно министра Литвы и Байдена.

То есть ключевое -- формы.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 19:57

В воскресенье, 2 декабря, по состоянию на 18:00 на Донбассе не было зафиксировано ни одного обстрела за сутки после того, как все пункты пропуска перешли на зимний режим работы.

Если не ошибаюсь, такое впервые с 2014 года.
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 20:04

Re: Ух! Меня забанят!!!!

Я в 14-м просто угадал метод на одном форуме. И диагноз ставили, простынями мой пост заваливая, и "Галя" звонила, айпи к телефону привязывая...
Вы думаете я троллю? Я пытаюсь понять, неужели правда то что я вижу?
Не знаю тут и сейчас что писать. Пусть я буду без закуски пить,(хреновая в погребе это не закуска, это приправа, и под неё я всего пару рюмок пропустил). Впеервые такое. Пусть буду я алкач, но не будет того что нам преднамеренно.
НЕеееее! Знаю про что. У нас по селу опросчики ходили. Гендерно. Пацан сдриснул глядя на
меня, а на обратном пути девка таки подошла. За ко го голосовать будешь? К сожалению, Деда мороза в списках не было. Хоть я в него и не верю.
Холодно голодно информационно. Нету обратной связи у сценаристов. Ну раз мой бред терпят.
А ВОТ ТЕПЕРЬ ХАНА МНЕ!!!!!
Или?
Согласен на пожизненный бан. Взамен дайте шанс Украинскому народу. А то я тут на живность свою посмотрел. Хосподи, по голоду на что только не пойдёшь. Ибо жизнь это способ не существования белковых тел, это борьба за белок и тело.
Эвген
 
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