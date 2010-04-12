Додано: Нед 02 гру, 2018 20:04

Я в 14-м просто угадал метод на одном форуме. И диагноз ставили, простынями мой пост заваливая, и "Галя" звонила, айпи к телефону привязывая...

Вы думаете я троллю? Я пытаюсь понять, неужели правда то что я вижу?

Не знаю тут и сейчас что писать. Пусть я буду без закуски пить,(хреновая в погребе это не закуска, это приправа, и под неё я всего пару рюмок пропустил). Впеервые такое. Пусть буду я алкач, но не будет того что нам преднамеренно.

НЕеееее! Знаю про что. У нас по селу опросчики ходили. Гендерно. Пацан сдриснул глядя на

меня, а на обратном пути девка таки подошла. За ко го голосовать будешь? К сожалению, Деда мороза в списках не было. Хоть я в него и не верю.

Холодно голодно информационно. Нету обратной связи у сценаристов. Ну раз мой бред терпят.

А ВОТ ТЕПЕРЬ ХАНА МНЕ!!!!!

Или?

Согласен на пожизненный бан. Взамен дайте шанс Украинскому народу. А то я тут на живность свою посмотрел. Хосподи, по голоду на что только не пойдёшь. Ибо жизнь это способ не существования белковых тел, это борьба за белок и тело.