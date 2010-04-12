К фабрике претензии еще до президентства были. И сейчас ведь бизнес работает и запрета на работу от суда нет, есть запрет на смену собственников и формы собственности. Прикрыл липецкую фабрику именно порошенко, он может ее запускать хоть завтра и работать - вот только украинские выборы пройдут
ДС мне друг, но истина дороже порошенко вор коррупционер
Я в 14-м просто угадал метод на одном форуме. И диагноз ставили, простынями мой пост заваливая, и "Галя" звонила, айпи к телефону привязывая... Вы думаете я троллю? Я пытаюсь понять, неужели правда то что я вижу? Не знаю тут и сейчас что писать. Пусть я буду без закуски пить,(хреновая в погребе это не закуска, это приправа, и под неё я всего пару рюмок пропустил). Впеервые такое. Пусть буду я алкач, но не будет того что нам преднамеренно. НЕеееее! Знаю про что. У нас по селу опросчики ходили. Гендерно. Пацан сдриснул глядя на меня, а на обратном пути девка таки подошла. За ко го голосовать будешь? К сожалению, Деда мороза в списках не было. Хоть я в него и не верю. Холодно голодно информационно. Нету обратной связи у сценаристов. Ну раз мой бред терпят. А ВОТ ТЕПЕРЬ ХАНА МНЕ!!!!! Или? Согласен на пожизненный бан. Взамен дайте шанс Украинскому народу. А то я тут на живность свою посмотрел. Хосподи, по голоду на что только не пойдёшь. Ибо жизнь это способ не существования белковых тел, это борьба за белок и тело.
Эвген написав:.......... И по теме ветки. Я бы с середины декабря ушки в сторону новостей очень бы напрягал. Клянусь закопанным котом, что цыплёнка съесть хотел. Переходим в страну страха. Моя область попала в ВП. Так его нет? А нам рекомендуют ходить с паспортами. Значит есть? Враг напал?
В стране страха мы уже давненько. Степень у каждого своя. Враг есть, но не напал (в смысле, ничего нового). ВП пока условно-досрочное. Чего рекомендуете бояться - полит. новостей или экономич.? Или полит. новостей с эконом. последствиями?
Боятся нужно токо своих мозгов... Все остальное - наладится!
Дискавери, нейшенелджиографик и хистори очень даже помогают... Посмотрите последние хистори про пару крайних мировушек и римская империя по свежей инфо...
За курс не думайте. Он будет Нужный. Во грекам скока влили. С моей точки зрения эта, бывшая с финансов, сделала всё, что могла. Наперёд. Удавку для послушности затянула. Ибо как понять, на ахрессора весь мир навалился, а рупь стойко к гривне держится. А раньше за 3.30 и меньше брали. Санкции к кому? Финансовые? Не, про кролика с его эксклюзивом по пролонгации ето песня. Похоронная для Украины. Так шо мы в надёжных руках. Может нам даже 26 поставят. А Экономике?. Мы на карте будем, надо будет, нальют без всяких условий. Так что крепчаем, думаю гривна тоже укрепится.
Эвген написав:Я в 14-м просто угадал метод на одном форуме. И диагноз ставили, простынями мой пост заваливая, и "Галя" звонила, айпи к телефону привязывая... Вы думаете я троллю? Я пытаюсь понять, неужели правда то что я вижу? Не знаю тут и сейчас что писать. Пусть я буду без закуски пить,(хреновая в погребе это не закуска, это приправа, и под неё я всего пару рюмок пропустил). Впеервые такое. Пусть буду я алкач, но не будет того что нам преднамеренно. НЕеееее! Знаю про что. У нас по селу опросчики ходили. Гендерно. Пацан сдриснул глядя на меня, а на обратном пути девка таки подошла. За ко го голосовать будешь? К сожалению, Деда мороза в списках не было. Хоть я в него и не верю. Холодно голодно информационно. Нету обратной связи у сценаристов. Ну раз мой бред терпят. А ВОТ ТЕПЕРЬ ХАНА МНЕ!!!!! Или? Согласен на пожизненный бан. Взамен дайте шанс Украинскому народу. А то я тут на живность свою посмотрел. Хосподи, по голоду на что только не пойдёшь. Ибо жизнь это способ не существования белковых тел, это борьба за белок и те
Женька, выходи из подвала....
В воскресенье, 2 декабря, по состоянию на 18:00 на Донбассе не было зафиксировано ни одного обстрела за сутки после того, как все пункты пропуска перешли на зимний режим работы.
Если не ошибаюсь, такое впервые с 2014 года. Фрезеру плюс.
Востаннє редагувалось дарий в Нед 02 гру, 2018 20:40, всього редагувалось 1 раз.
дарий написав:Посмотрите последние хистори про пару крайних мировушек и римская империя по свежей инфо...
А вы про Иран особенно северный поинтересуйтесь. История ходит кругами. Там даже Шустер правда не журналист, а охотник за деньгами был. Ну когда Хана первый раз снимали. А мировушки, ну и что за внешние причины, что? Может с нас и начнётся.