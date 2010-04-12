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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 701970207021702270237024>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 951
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
606
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 20:44

Re: Валютный рынок в контексте

  дарий написав:С нас уже началось...

Пусть мной и моим видением усё скончается.
Эвген
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 20:44

  detroytred написав:prodigy
Я о другом.
Их тоже используют? :
- https://www.segodnya.ua/ukraine/ne-tolk ... 98017.html
- https://24tv.ua/ru/korrupcija_v_ukraine ... es_n928823
- http://news.bigmir.net/ukraine/1126634- ... she-Rossii
- https://www.unian.net/politics/2362507- ... ainyi.html

Особенно министра Литвы и Байдена.

То есть ключевое -- формы.

Говоря о коррупции, принято представлять себе негодяя-коррупционера строящего дворцы и покупающего своим чадам дорогущие машинки.
При этом поголовно игнорируется, скажем, медсестричка получившая полтиник в кармашек после укольчика или секретарша выписавшая по-быстрому какую-то справочку. Такую коррупцию большинство из нас стыдливо оправдывают. Не раз на форуме звучало: "не знаю как Вы, а я к врачам без денег не хожу".
Не бывает, коллеги, в таких вещах полумер!
Все кто берет - коррупционеры. И кто дает - тоже.
Конгнитивное искажение, в данном случае, проявляется в том, что произнося слово КОРРУПЦИЯ, мы говорим о верхушке одного айсберга. А по-факту айсбрегов ДВА.

А так-то да. Коррупция - болезнь украинского общества.
Только не юля
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 20:53

Re: Валютный рынок в контексте

  vovan_prm написав:При этом поголовно игнорируется, скажем, медсестричка получившая полтиник в кармашек после укольчика или секретарша выписавшая по-быстрому какую-то справочку.

А официантка, получившая полтинник-другой сверх счета?

Вроде, явление того же порядка. Но, если признаем коррупцией, получится, что ей больна половина мира. И это именно та половина, которая учит нас борьбе с коррупцией.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 20:59

  Сибарит написав:
  vovan_prm написав:При этом поголовно игнорируется, скажем, медсестричка получившая полтиник в кармашек после укольчика или секретарша выписавшая по-быстрому какую-то справочку.

А официантка, получившая полтинник-другой сверх счета?

Вроде, явление того же порядка. Но, если признаем коррупцией, получится, что ей больна половина мира. И это именно та половина, которая учит нас борьбе с коррупцией.

Коррупция - это во всем мире, в первую очередь, чиновное воровство.
Почему у нас "нормально" платить мед сестричке за укольчик?
Потому что оная мед сестричка получает минималочку, причем так красиво на гос уровне "нарисованную" минималочку, с которой даже за коммунальные услуги нечем заплатить. И всем это известно.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:00

Re: Валютный рынок в контексте

Эээ, я своими постами что, всех разогнал? Ну раз начали(забыв слово "чаевые") что коррупция наше усё, и в первую очередь в разрухе виновата официантка...
Где тот? Оптимист-прапорщик ....войск?
Эвген
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:06

  Эвген написав:Эээ, я своими постами что, всех разогнал? Ну раз начали(забыв слово "чаевые") что коррупция наше усё, и в первую очередь в разрухе виновата официантка...
Где тот? Оптимист-прапорщик ....войск?
А ви самі що не розумієте яку маячню пишете.Чи прорвало за роки? На вашому місці мабуть треба припинити флуд.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:06

  Сибарит написав:
  vovan_prm написав:При этом поголовно игнорируется, скажем, медсестричка получившая полтиник в кармашек после укольчика или секретарша выписавшая по-быстрому какую-то справочку.

А официантка, получившая полтинник-другой сверх счета?

Вроде, явление того же порядка. Но, если признаем коррупцией, получится, что ей больна половина мира. И это именно та половина, которая учит нас борьбе с коррупцией.

Чаевые обслуге явление общепринятое.
Мед. работник и секретарь не являются обслуживающим персоналом.
Только не юля
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:10

Re: Валютный рынок в контексте

Так защищай..., тьфу, критикуйте дятла. В чём старый ребёнок не прав? Может и отрезвлею?
Таки я понял в отгулах. Военный, что поделаешь. Кто на новенького?
Эвген
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:10

  antey1969 написав:Коррупция - это во всем мире, в первую очередь, чиновное воровство.
Почему у нас "нормально" платить мед сестричке за укольчик?
Потому что оная мед сестричка получает минималочку, причем так красиво на гос уровне "нарисованную" минималочку, с которой даже за коммунальные услуги нечем заплатить. И всем это известно.

Хмммм. Вот в нашем селе есть несколько больниц. Больницы, где берут взятки и где не берут взятки.
Вопрос, зачем обращаться в больницы, где берут взятки ? Но ведь туда обращаются и платят.
Может в эти больницы не обращаться ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:11

Re: Валютный рынок в контексте

  Эвген написав:Эээ, я своими постами что, всех разогнал?

"...
– Ты слишком серьезно себя принимаешь, – сказал он медленно. – ты слишком чертовски важен в своих собственных глазах. Это должно быть изменено! Ты так чертовски важен, что ты чувствуешь себя вправе раздражаться всем. Ты так чертовски важен, что ты можешь себе позволить уйти, если вещи не складываются так, как тебе бы хотелось. Я полагаю, ты думаешь, все это показывает, что ты имеешь характер. Это чепуха! Ты слаб и мнителен!
Я попытался изобразить протест, но он не поддался. Он указал, что за всю мою жизнь я никогда ничего не закончил из-за чувства неуместной важности, которую я связал с самим собой.
..."
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