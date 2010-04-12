Пусть мной и моим видением усё скончается.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 гру, 2018 20:44
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Нед 02 гру, 2018 20:44
Говоря о коррупции, принято представлять себе негодяя-коррупционера строящего дворцы и покупающего своим чадам дорогущие машинки.
При этом поголовно игнорируется, скажем, медсестричка получившая полтиник в кармашек после укольчика или секретарша выписавшая по-быстрому какую-то справочку. Такую коррупцию большинство из нас стыдливо оправдывают. Не раз на форуме звучало: "не знаю как Вы, а я к врачам без денег не хожу".
Не бывает, коллеги, в таких вещах полумер!
Все кто берет - коррупционеры. И кто дает - тоже.
Конгнитивное искажение, в данном случае, проявляется в том, что произнося слово КОРРУПЦИЯ, мы говорим о верхушке одного айсберга. А по-факту айсбрегов ДВА.
А так-то да. Коррупция - болезнь украинского общества.
Только не юля
Додано: Нед 02 гру, 2018 20:53
Re: Валютный рынок в контексте
А официантка, получившая полтинник-другой сверх счета?
Вроде, явление того же порядка. Но, если признаем коррупцией, получится, что ей больна половина мира. И это именно та половина, которая учит нас борьбе с коррупцией.
Додано: Нед 02 гру, 2018 20:59
Коррупция - это во всем мире, в первую очередь, чиновное воровство.
Почему у нас "нормально" платить мед сестричке за укольчик?
Потому что оная мед сестричка получает минималочку, причем так красиво на гос уровне "нарисованную" минималочку, с которой даже за коммунальные услуги нечем заплатить. И всем это известно.
Додано: Нед 02 гру, 2018 21:00
Re: Валютный рынок в контексте
Эээ, я своими постами что, всех разогнал? Ну раз начали(забыв слово "чаевые") что коррупция наше усё, и в первую очередь в разрухе виновата официантка...
Где тот? Оптимист-прапорщик ....войск?
Додано: Нед 02 гру, 2018 21:06
А ви самі що не розумієте яку маячню пишете.Чи прорвало за роки? На вашому місці мабуть треба припинити флуд.
Додано: Нед 02 гру, 2018 21:06
Чаевые обслуге явление общепринятое.
Мед. работник и секретарь не являются обслуживающим персоналом.
Только не юля
Додано: Нед 02 гру, 2018 21:10
Re: Валютный рынок в контексте
Так защищай..., тьфу, критикуйте дятла. В чём старый ребёнок не прав? Может и отрезвлею?
Таки я понял в отгулах. Военный, что поделаешь. Кто на новенького?
Додано: Нед 02 гру, 2018 21:10
Хмммм. Вот в нашем селе есть несколько больниц. Больницы, где берут взятки и где не берут взятки.
Вопрос, зачем обращаться в больницы, где берут взятки ? Но ведь туда обращаются и платят.
Может в эти больницы не обращаться ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Нед 02 гру, 2018 21:11
Re: Валютный рынок в контексте
"...
– Ты слишком серьезно себя принимаешь, – сказал он медленно. – ты слишком чертовски важен в своих собственных глазах. Это должно быть изменено! Ты так чертовски важен, что ты чувствуешь себя вправе раздражаться всем. Ты так чертовски важен, что ты можешь себе позволить уйти, если вещи не складываются так, как тебе бы хотелось. Я полагаю, ты думаешь, все это показывает, что ты имеешь характер. Это чепуха! Ты слаб и мнителен!
Я попытался изобразить протест, но он не поддался. Он указал, что за всю мою жизнь я никогда ничего не закончил из-за чувства неуместной важности, которую я связал с самим собой.
..."
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
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