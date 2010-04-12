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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 гру, 2018 21:13
vovan_prm написав:
Чаевые обслуге явление общепринятое.
Обоюдоострое. По желанию клиента. От нравиности обслуживания.
Я ж о то же, ну какая нравительность в отношениях с любым государством?
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Додано: Нед 02 гру, 2018 21:16
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Додано: Нед 02 гру, 2018 21:18
pesikot написав:
Может в эти больницы не обращаться ?
Конкуренция решает многое. Поэтому ее у нас часто и душат.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
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козак
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Додано: Нед 02 гру, 2018 21:19
козак написав:
– Ты слишком серьезно себя принимаешь, – сказал он медленно.
Слышь, Кастаньета, выходные, ФЛУД (кто видит), отдохни.
Хотя может Кастанеда и прав. Ни себя, ни государство, ни себя в нём я не понимаю.
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Эвген
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Додано: Нед 02 гру, 2018 21:21
antey1969 написав:
Коррупция - это во всем мире, в первую очередь, чиновное воровство.
Почему у нас "нормально" платить мед сестричке за укольчик?
Потому что оная мед сестричка получает минималочку, причем так красиво на гос уровне "нарисованную" минималочку, с которой даже за коммунальные услуги нечем заплатить. И всем это известно.
Да и патрульному полицейскому несколько соток дать не коррупция.
Тогда давайте законодательно зафиксируем: "благодарочки до 1000грн - дело добровольное и коррупцией не являются".
Только не юля
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vovan_prm
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Додано: Нед 02 гру, 2018 21:22
Эвген Вы не одиноки.
Стало легче?
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
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козак
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Додано: Нед 02 гру, 2018 21:24
vovan_prm написав:
Чаевые обслуге явление общепринятое.
Мед. работник и секретарь не являются обслуживающим персоналом.
Очень тонкая грань.
Для меня не очевиден вопрос, чем медицинские услуги отличаются от всех остальных?
ЗЫ Я не призываю бороться с чаевыми
Я против обвинения во всех бедах сестричек
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Додано: Нед 02 гру, 2018 21:24
Куэльяру Привет!
Честно рад!
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дарий
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Додано: Нед 02 гру, 2018 21:26
козакРад видеть. Давненько Вас не было. Где пропадали?
Только не юля
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vovan_prm
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