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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 70207021702270237024>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 951
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
606
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:13

Re: Валютный рынок в контексте

  vovan_prm написав:Чаевые обслуге явление общепринятое.

Обоюдоострое. По желанию клиента. От нравиности обслуживания.

Я ж о то же, ну какая нравительность в отношениях с любым государством?
Эвген
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:16

Китай сдался США в торговой войне

https://lenta.ru/news/2018/12/02/nu_vooot/
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:18

Re: Валютный рынок в контексте

  pesikot написав:Может в эти больницы не обращаться ?

Конкуренция решает многое. Поэтому ее у нас часто и душат.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:19

Re: Валютный рынок в контексте

  козак написав:– Ты слишком серьезно себя принимаешь, – сказал он медленно.

Слышь, Кастаньета, выходные, ФЛУД (кто видит), отдохни.
Хотя может Кастанеда и прав. Ни себя, ни государство, ни себя в нём я не понимаю.
Эвген
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:21

  antey1969 написав:Коррупция - это во всем мире, в первую очередь, чиновное воровство.
Почему у нас "нормально" платить мед сестричке за укольчик?
Потому что оная мед сестричка получает минималочку, причем так красиво на гос уровне "нарисованную" минималочку, с которой даже за коммунальные услуги нечем заплатить. И всем это известно.

Да и патрульному полицейскому несколько соток дать не коррупция. :mrgreen:
Тогда давайте законодательно зафиксируем: "благодарочки до 1000грн - дело добровольное и коррупцией не являются".
Только не юля
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:21

Эвген

Жень... Ты таки с подвала вылез? :oops:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:22

Эвген Вы не одиноки.
Стало легче?
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:24

Re: Валютный рынок в контексте

  vovan_prm написав:Чаевые обслуге явление общепринятое.
Мед. работник и секретарь не являются обслуживающим персоналом.

Очень тонкая грань.
Для меня не очевиден вопрос, чем медицинские услуги отличаются от всех остальных?

ЗЫ Я не призываю бороться с чаевыми :) Я против обвинения во всех бедах сестричек :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:24

Re: Валютный рынок в контексте

Куэльяру Привет!
Честно рад!
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:26

козакРад видеть. Давненько Вас не было. Где пропадали?
Только не юля
vovan_prm
 
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