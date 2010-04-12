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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7021702270237024>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 951
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
606
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:30

  козак написав:
  Эвген написав:Эээ, я своими постами что, всех разогнал?

"...
– Ты слишком серьезно себя принимаешь, – сказал он медленно. – ты слишком чертовски важен в своих собственных глазах. Это должно быть изменено! Ты так чертовски важен, что ты чувствуешь себя вправе раздражаться всем. Ты так чертовски важен, что ты можешь себе позволить уйти, если вещи не складываются так, как тебе бы хотелось. Я полагаю, ты думаешь, все это показывает, что ты имеешь характер. Это чепуха! Ты слаб и мнителен!
Я попытался изобразить протест, но он не поддался. Он указал, что за всю мою жизнь я никогда ничего не закончил из-за чувства неуместной важности, которую я связал с самим собой.
..."


Где пропадали?
Ваш философский стиль запомнился. :D

Вот опередили меня с вопросом )))
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:32

vovan_prm Спасибо. Взаимно.

Кризис. Среднего возраста))) Ошибка за ошибкой. Снежный ком прям.
Аж уже интересно куда докатится))))

А если серьезно, - времени нет. Совсем.

З.ы. Рад, что все живы и здоровы, и что дело ДС живет. Всем наилучшие пожелания. И копья не ломайте. Лучше когда они целые. ИМХО конечно... (и далее по Фунтику)
Востаннє редагувалось козак в Нед 02 гру, 2018 21:41, всього редагувалось 1 раз.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:35

  Сибарит написав:
  vovan_prm написав:Чаевые обслуге явление общепринятое.
Мед. работник и секретарь не являются обслуживающим персоналом.

Очень тонкая грань.
Для меня не очевиден вопрос, чем медицинские услуги отличаются от всех остальных?

ЗЫ Я не призываю бороться с чаевыми :) Я против обвинения во всех бедах сестричек :)

Не готов так резко определить эту тонкую грань. Но обязательно над этим подумаю.
И не коим образом не считаю младший медперсонал корнем зла.
Однако заявляю:
1. Это симптомы общего заболевания общества.
2. Валовый вред от корруционных действий медработников отнюдь не мал учитывая их численность и частоту совершения актов коррупции.
3. Все мои собеседники (я со многими общаюсь на эту тему) откровенно игнорируют наличие втрого "айсберга" , т.е. "дающую" сторону.
Востаннє редагувалось vovan_prm в Нед 02 гру, 2018 21:44, всього редагувалось 1 раз.
Только не юля
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:35

  UA написав:https://lenta.ru/news/2018/12/02/nu_vooot/

Опустим про мою личность и приветсвия соседей по столу.
Я о другом.
С редким ником UA даёт ссылку о тёрках других стран на сайт с концом RU
Воскресенье, флуд, троляя. Снимаю шляпу, даже я так замутить не мог.
Хотя если порытся по слову Доманский, то может будет ясно, почему Китаю дали жить, и иногда ножку на хозяина подымать.
Вопрос. Почему не дали быть Украине?
Востаннє редагувалось Эвген в Нед 02 гру, 2018 21:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:37

  козак написав:vovan_prm Спасибо. Взаимно.

Кризис. Среднего возраста))) Ошибка за ошибкой. Снежный ком прям.
Аж уже интересно куда докатится))))

И это пройдет (с)
Не берите близко к сердцу.
Только не юля
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:42

козак голодування пару днів, дієвий спосіб перервати ментальне коло невдач
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:42

  козак написав:Аж уже интересно куда докатится))))

туда, где "пораженья от победы ты сам не должен отличать" (с)
потом будет легче.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:42

Ну вроде тьфу-тьфу что б не сглазить суда пошли через Керченский пролив в на вход и на выход.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:42

zorka
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дарий
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:46

  zorka написав:козак голодування пару днів, дієвий спосіб перервати ментальне коло невдач

Зорька ясная, вы хоть цвет аватарки смените. А то не дай Бог...
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