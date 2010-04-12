Додано: Нед 02 гру, 2018 21:32

vovan_prm Спасибо. Взаимно.



Кризис. Среднего возраста))) Ошибка за ошибкой. Снежный ком прям.

Аж уже интересно куда докатится))))



А если серьезно, - времени нет. Совсем.



З.ы. Рад, что все живы и здоровы, и что дело ДС живет. Всем наилучшие пожелания. И копья не ломайте. Лучше когда они целые. ИМХО конечно... (и далее по Фунтику)

Востаннє редагувалось козак в Нед 02 гру, 2018 21:41, всього редагувалось 1 раз.

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